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    NASA, Güneş fırtınalarını tahmin etmede çığır açtı

    NASA'nın PUNCH görevi, Güneş'ten gelen taçküre kütle atımlarının Dünya'ya ulaşacağı zamanı 30 dakikalık hata payıyla tahmin etti. Sistem, uzay hava tahminlerinde yeni bir dönem başlatıyor.

    NASA, Güneş fırtınalarını tahmin etmede çığır açtı Tam Boyutta Gör

    NASA'nın 2025 yılında uzaya gönderdiği PUNCH görevi, uzay hava tahminlerinde yeni bir dönem başlattı. Görev kapsamında elde edilen verilerle yapılan ilk testlerde Dünya'yı etkileyecek bir Güneş fırtınasının varış zamanı yalnızca 30 dakikalık hata payıyla tahmin edildi. Bu sonuç, günümüzde kullanılan yöntemlere kıyasla yaklaşık 10 kat daha yüksek doğruluk anlamına geliyor.

    Dört uydu Güneş'i kesintisiz izliyor

    NASA, Mart 2025'te fırlattığı PUNCH göreviyle Güneş'in koronasını ve Güneş Sistemi'nin iç bölgelerini sürekli gözlemlemeye başladı. Alçak Dünya yörüngesinde görev yapan dört mikro uydudan oluşan bu udu takımı taçküre kütle atımlarını (CME, TKA veya koronal kütle atımı) Güneş'ten ayrıldığı andan itibaren neredeyse Dünya'ya ulaşana kadar takip edebiliyor.

    Bunlar Güneş'ten uzaya fırlayan dev plazma ve manyetik alan bulutlarından oluşuyor. Bu yapıların Dünya'nın manyetik alanına ulaşması ise jeomanyetik fırtınalara, radyo iletişiminde kesintilere, elektrik şebekelerinde sorunlara, uydularda arızalara ve internet altyapısını etkileyebilecek problemlere yol açabiliyor. PUNCH'un en önemli avantajlarından biri ise her dört dakikada bir görüntü alarak bu patlamaları yolculukları boyunca neredeyse kesintisiz izleyebilmesi.

    İlk testte yarım saatlik hata payı

    Bilim insanları 31 Mayıs 2025'te meydana gelen bir CME olayına ait görüntüleri kullanarak yeni tahmin yöntemini geriye dönük olarak test etti. Görüntüler bilgisayar modeline aktarıldı ve model, patlamanın ön cephesini zaman içinde analiz ederek hızını ve geometrik yapısını hesapladı.

    Taçküre kütle atımının Güneş'ten ayrılmasının ardından geçen ilk 12 saatlik veriyi işleyen model, Güneş fırtınasının sekiz saat sonra Dünya'ya ulaşacağını öngördü. Gerçekleşen varış zamanı ise bu tahminden yalnızca 30 dakika sapma gösterdi. Mevcut sistemlerdeki hata payı ise 5 saat.

    Araştırmacılara göre PUNCH yalnızca daha doğru tahminler yapmakla kalmıyor, aynı zamanda bu olayların yapısına ilişkin yeni bilgiler de sunuyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüler, bu dev plazma bulutlarının önceden düşünüldüğünden daha parçalı bir yapıya sahip olduğunu ve Güneş Sistemi boyunca ilerlerken şekillerinin değişmeye devam ettiğini ortaya koydu. Görevden elde edilen verilerin, galaksilerde veya yıldız oluşum bölgelerindeki plazma davranışının anlaşılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

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