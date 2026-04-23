    NASA, Hubble'ın halefi Roman Teleskobu'nu Eylül'de fırlatacak

    NASA,bir sonraki büyük teleskobu Roman Uzay Teleskobu’nu Eylül ayında fırlatmayı planlıyor. Yeni teleskop, çok daha geniş görüş alanıyla uzayda yeni kapıları aralayacak.

    NASA, uzayı gözlemlemek için geliştirdiği bir sonraki büyük teleskobu Roman Uzay Teleskobu’nu en erken Eylül ayında fırlatmayı planlıyor. Ajans, teleskobun en geç Mayıs 2027’ye kadar bir SpaceX Falcon Heavy roketiyle uzaya gönderileceğini belirtiyor.

    Gökyüzünü Hubble'dan 100 kat geniş şekilde görüntüleyecek

    Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, NASA’nın ilk baş astronomu ve Hubble’ın “annesi” olarak anılan Nancy Grace Roman’ın adıyla 2016’da tanıtıldı. O dönem “Geniş Alan Kızılötesi Tarama Teleskobu (WFIRST)” olarak biliniyordu. Teleskobun aynası Hubble ile benzer boyutta olsa da, gökyüzünü 100 kat daha geniş görüntüleyebiliyor.

    Roman projesinin baş bilim insanı Julie McEnery, Roman’ın James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevi gibi diğer NASA gözlemevleriyle birlikte çalışacağını açıkladı. Bu diğer teleskoplar genellikle nadir ve geçici olaylara odaklanıp onları ayrıntılı incelerken, Roman’ın geniş görüş alanı sayesinde bu tür olayları ilk kez tespit edebileceği belirtiliyor. Teleskop ayrıca, daha önce bilinmeyen yeni gök cisimleri ve hatta tamamen yeni astronomik olayları keşfedebilme potansiyeline sahip.

    Roman, Dünya’dan yaklaşık 1,6 milyon km uzaklıktaki bir gözlem noktasına yerleşecek. Burada iki ana cihazla görev yapacak. Bunlardan biri, görünür ışıktan yakın kızılötesine kadar görüntü alabilen 300,8 megapiksel bir kamera. Diğeri ise yıldız ışığının engellediği ötegezegenleri tespit etmeye yarayan yüksek kontrastlı bir koronagraf.

    Roman’ın temel amacı, karanlık enerji, ötegezegenler ve astrofizik alanlarında kritik sorulara yanıt bulmak. Bilim insanları, evrenin yaklaşık %68’ini oluşturduğu düşünülen karanlık enerji hakkında hala oldukça sınırlı bilgiye sahip. Ayrıca bilimsel keşiflerin yanı sıra Roman’ın, evrenin etkileyici ve ayrıntılı yeni görüntülerini de Dünya’ya göndermesi bekleniyor.

    Beş yıllık ana görevinin sonunda, Roman'ın 20.000 terabaytlık bir veri arşivi oluşturması bekleniyor. Bilim insanları bu arşivi kullanarak 100.000 ötegezegen, yüz milyonlarca galaksi, milyarlarca yıldız, nadir nesne ve olayları tanımlama ve inceleme imkanına sahip olacak.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

