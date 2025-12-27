Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nasa, kritik mineraller için gökyüzünden arama yapıyor

    Nasa, kritik minerallerin tespiti için 60 bin feet yükseklikte AVIRIS-5 sensörüyle tarama yapıyor. İşte modern teknolojilerin temelini oluşturan minerallerin tespiti:

    Nasa, kritik mineraller için gökyüzünden arama yapıyor Tam Boyutta Gör
    Nasa, kritik mineraller alanında artan küresel rekabet ve tedarik zinciri risklerine karşı dikkat çekici bir teknoloji hamlesi yaptı. Ajans, Dünya’dan yaklaşık 60 bin feet yükseklikte uçan özel araştırma uçaklarıyla, modern teknolojilerin temelini oluşturan mineralleri tespit etmeyi hedefliyor. Telefonlardan elektrikli araçlara, yenilenebilir enerji sistemlerinden savunma sanayine kadar pek çok alanda kullanılan bu mineraller, son yıllarda yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir önem de kazandı. Nasa’nın yeni sensörü AVIRIS-5, bu arayışta kilit rol oynuyor.

    Nasa’nın bu çalışması, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ile birlikte yürütülen ve GEMx adı verilen kapsamlı bir araştırma projesinin parçası. Projenin temel amacı, özellikle Amerikan Batısı’ndaki geniş ve büyük ölçüde bakir alanlarda, yüzeye yakın mineral izlerini yüksek hassasiyetle haritalamak. İlk bakışta uzay araştırmalarını çağrıştıran bu teknoloji, aslında doğrudan yeryüzündeki enerji dönüşümü ve ileri teknoloji üretimiyle bağlantılı.

    AVIRIS-5 sensörü kritik minerallerin izini nasıl sürüyor?

    AVIRIS-5’in kökeni, Nasa’nın 1970’li yıllarda Jet İtki Laboratuvarı’nda (JPL) geliştirdiği görüntüleme spektrometresi teknolojisine dayanıyor. Mikrodalga fırın boyutlarındaki bu gelişmiş sensör, Nasa’nın ER-2 yüksek irtifa araştırma uçağının burnuna entegre edilebiliyor. ER-2, ticari uçakların çok üzerinde, stratosfere yakın irtifalarda uçarak yeryüzünü son derece net bir şekilde tarayabiliyor. Sensörün ilk versiyonu 1986 yılında kullanılmıştı ve o tarihten bu yana teknoloji sürekli olarak geliştirildi.

    AVIRIS-5’in en önemli özelliği, minerallerin farklı ışık dalga boylarını yansıtma biçimlerini analiz edebilmesi. Her mineralin kendine özgü bir kimyasal yapısı bulunur ve bu yapı, ışıkla etkileşime girdiğinde adeta bir spektral parmak izi bırakır. Sensör, görünür ve kızılötesi bantlarda yansıyan bu ışığı algılayarak, yüzeyde doğrudan görülmeyen mineral izlerini bile tespit edebiliyor. Bu yöntem, özellikle bitki örtüsünün seyrek olduğu çöl bölgelerinde son derece etkili sonuçlar veriyor.

    GEMx projesi kapsamında 2023 yılından bu yana ABD’nin batısında yaklaşık 366 bin mil karelik, yani 950 bin kilometrekareyi aşan bir alan tarandı. Bu ölçekte bir çalışma, geleneksel saha araştırmalarıyla yıllar alabilecek verilerin çok daha kısa sürede elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca elde edilen veriler, madencilik faaliyetlerinin daha planlı ve çevresel etkileri gözeten bir şekilde yürütülmesine de katkı sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kumtel ısıtıcı termostat ayarı nasıl yapılır ses sistemi cızırtı giderme en iyi silen silgi atık su üretmeyen su arıtma cihazı ölen kişinin telefon hattı kapanır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum