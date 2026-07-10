NASA, Mars simülasyonu için gönüllü arıyor: Bir yıl boyunca uzayda gibi yaşayacaklar

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Tam Boyutta Gör Yakın gelecekte Ay ve Mars'a insanlı görevler düzenlemeyi, daha uzun vadede ise buralarda kalıcı üsler kurmayı planlayan NASA, bu hedef doğrultusunda pek çok simülasyon programı yürütüyor. Bu simülasyonlar, uzay şartlarında ortaya çıkabilecek insani sorunların daha net anlaşılmasına yardımcı oluyor. Çünkü astronotların uzay yolculuklarında karşılaşacağı zorluklar teknik meselelerle sınırlı kalmıyor. Aylar boyunca kapalı alanlarda yaşamanın insanlar üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri de bu görevlerin başarısını doğrudan etkiliyor. Bu yüzden NASA, gerçek uzay görevlerinden önce Dünya üzerinde gerçekleştirilen simülasyonlarla bu riskleri mümkün olduğunca anlamaya çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadarki en detaylı Ay ve Mars simülasyonunu hayata geçirmeye hazırlanan NASA, "Moon and Mars Exploration Analog (MMEA)" adlı bu program için gönüllü aramaya başladı.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre MMEA programı kapsamında seçilecek dört gönüllü, Ay ve Mars görevlerini taklit eden bir simülasyonda yaklaşık bir yıl boyunca yaşayacak. Deneyler NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Henüz net bir tarih verilmese de simülasyonun 2027'nin ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

Programa Kimler Başvurabiliyor?

NASA'nın belirlediği kriterlere göre başvuru yapacak adayların ABD vatandaşı ya da Green Card sahibi olması gerekiyor. Tercih edilen yaş aralığı 30-55 olarak açıklansa da, bu aralığın dışındaki adaylar da değerlendirmeye alınabilecek. Adayların İngilizceyi akıcı şekilde konuşabilmesi ve boylarının 1,88 metreyi geçmemesi de şartlar arasında yer alıyor.

Bunun yanında katılımcıların mühendislik, biyoloji, fizik, matematik gibi STEM alanlarında en az lisans derecesine sahip olmaları bekleniyor. İleri düzey akademik eğitim almış adaylar ile askeri deneyime sahip kişiler başvuruda avantaj sağlayabilecek. Adayların ayrıca fiziksel ve psikolojik değerlendirmelerden başarıyla geçmeleri, uyurgezerlik geçmişine sahip olmamaları, uyku ilacı kullanmamaları ve özel bir diyet gereksinimlerinin bulunmaması gerekiyor.

Gönüllüler Önce Sahte Bir Uzay Aracında, Sonra da Bir "Mars Üssü"nde Yaşayacak

NASA'nın yeni simülasyonu, önceki çalışmalardan farklı olarak yalnızca gezegen yüzeyindeki yaşamı değil, Dünya'dan Ay veya Mars'a yapılan uzun uzay yolculuğunu da kapsayacak. Toplam 14 ay sürecek programa katılan gönüllüler bunun 12 ayını simülasyon içerisinde geçirecek; kalan iki ay ise görev öncesi ve sonrası eğitimlere ayrılacak.

Program üç farklı aşamadan oluşacak. İlk bölümde ekip üyeleri yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki sahte bir uzay aracında yaşayarak Dünya'dan Ay ya da Mars'a yapılan uzun yolculuğu deneyimleyecek. Bu süreçte her gönüllünün kendine ait küçük bir yaşam alanı bulunacak. Bu alanlar çalışma, uyuma ve temel kişisel ihtiyaçlar için tasarlanmış olacak.

Tam Boyutta Gör İkinci aşamada ise ekip uzay aracından çıkarak yaklaşık 84 metrekarelik tek katlı bir yaşam alanına geçecek ve burada adeta başka bir gezegene iniş yapmış gibi faaliyet gösterecek. Gönüllüler kendi sebze ve bitkilerini yetiştirecek, sağlıklarını takip edecek, günlük bakım görevlerini yerine getirecek ve gezegen yüzeyini taklit eden özel kum alanında uzay yürüyüşü simülasyonları gerçekleştirecek. Son aşamada ise aynı uzay aracı kullanılarak Dünya'ya dönüş yolculuğu simüle edilecek.

NASA yetkililerine göre bu görev, daha önce gerçekleştirilen uzay yolculuğu simülasyonları ile Mars yüzeyi yaşam deneylerini ilk kez tek bir program altında bir araya getirecek. Kurum bugüne kadar 28 farklı uzay yolculuğu simülasyonu ve iki Mars yüzeyi yaşam deneyi gerçekleştirmiş olsa da, bu iki senaryonun birlikte test edildiği ilk çalışma MMEA olacak.

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Gönüllülerin Yaşamı Mars Günlerine Göre Şekillenecek

NASA ayrıca gönüllülerin Mars zamanına nasıl uyum sağladığını da takip edecek. Çünkü Mars'ta bir gün, yani "sol", Dünya'daki bir günden yaklaşık 40 dakika daha uzun sürüyor. Bu küçük zaman farkının bile uzun vadede uyku düzeni, biyolojik saat, bilişsel performans ve genel sağlık üzerinde önemli etkiler oluşturabileceği düşünülüyor.

NASA, bu deneylerden elde edilecek verilerin gelecekte gerçekleştirilecek Artemis görevleri ile Mars'a yapılacak insanlı görevlerde karşılaşılabilecek risklerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Aynı zamanda astronotların uzun süreli uzay görevlerinde performansını artıracak yeni yöntemlerin geliştirilmesi de hedefleniyor.

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NASA, Mars simülasyonu için gönüllüler arıyor

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