NASA, Mars'ta eskiden yaşam olduğunu gösteren bulgularını bu hafta paylaşacak

Perseverance'ın Mars'ta Topladığı Örnek, Gezegendeki Yaşamın İzlerini Taşıyor
Söz konusu örnek, Temmuz 2024'te Jezero Krateri’nin kenarında yer alan eski bir nehir vadisinden alınmıştı. NASA’nın aktardığına göre, üçgen biçimli bu kaya parçası üzerinde milimetre boyutlarında beyaz lekeler ve siyah kenarlıklar bulunuyor. “Leopar beneklerine” benzeyen bu izler, Dünya’da genellikle yeraltında yaşamış mikropların fosilleşmiş kalıntılarıyla ilişkilendiriliyor. Ayrıca örnekte organik bileşikler, kalsiyum sülfat damarları ve demir-fosfat açısından zengin noktalar tespit edildi. Bilim insanları, söz konusu izlerin bu kayayı Mars’ta yaşama dair en güçlü göstergelerden biri hâline getirdiğini vurguluyor.
Araştırma kapsamında NASA, yalnızca Jet Propulsion Laboratory’de kullanılan gelişmiş bir yöntem olan optik fototermal kızılötesi spektroskopi (O-PTIR) tekniğinden yararlandı. İki lazerin birleşimiyle çalışan bu yöntem, kayadaki bileşenlerin kimyasal parmak izini çıkarıyor ve sub-mikron ölçekte yüksek çözünürlük sağlıyor. Geleneksel kızılötesi spektroskopiye kıyasla, yüzeydeki küçük bölgeleri çok daha net analiz edebiliyor ve sonuçları dakikalar içinde verebiliyor. Daha önce Europa Clipper uzay aracının temizliğini doğrulamak için kullanılan bu teknoloji, Sapphire Canyon örneğinde de kayadaki organik bileşiklerin ve mineral damarlarının detaylı şekilde incelenmesine imkân tanıdı.
Şubat 2021’de Mars’a iniş yapan Perseverance, bugüne kadar 30 kaya ve toprak örneği topladı. Ancak Sapphire Canyon’dan gelen sonuçların, Mars’ta yaşam arayışında şimdiye kadarki en çarpıcı verileri ortaya koyduğu söyleniyor. Bu bulguların tam olarak ne anlama geldiğini, NASA yarın basın toplantısını düzenlediğinde öğrenme şansı yakalayacağız.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?