Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, Mars'ta eskiden yaşam olduğunu gösteren bulgularını bu hafta paylaşacak

    NASA bu hafta önemli bir basın toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. Söz konusu bu toplantıda, Mars'ta çok eskiden yaşam olduğunu gösteren bulgular kamuoyuyla paylaşılacak.

    NASA, Mars'ta eskiden yaşam olduğunu gösteren bulgularını bu hafta paylaşabilir Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Mars araştırmalarında önemli keşiflere imza atan NASA, bu hafta kamuoyuyla paylaşacağı yeni bulgularla büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Perseverance keşif aracının topladığı bir kaya örneği üzerinde yapılan analizler, Kızıl Gezegen’in milyarlarca yıl önce yaşam barındırmış olabileceğine dair güçlü doneler ortaya koyuyor. NASA, bu hafta düzenleyeceği basın toplantısında, “Sapphire Canyon” adı verilen bu örnekle ilgili en kapsamlı verileri açıklayacak.

    Perseverance'ın Mars'ta Topladığı Örnek, Gezegendeki Yaşamın İzlerini Taşıyor

    Söz konusu örnek, Temmuz 2024'te Jezero Krateri’nin kenarında yer alan eski bir nehir vadisinden alınmıştı. NASA’nın aktardığına göre, üçgen biçimli bu kaya parçası üzerinde milimetre boyutlarında beyaz lekeler ve siyah kenarlıklar bulunuyor. “Leopar beneklerine” benzeyen bu izler, Dünya’da genellikle yeraltında yaşamış mikropların fosilleşmiş kalıntılarıyla ilişkilendiriliyor. Ayrıca örnekte organik bileşikler, kalsiyum sülfat damarları ve demir-fosfat açısından zengin noktalar tespit edildi. Bilim insanları, söz konusu izlerin bu kayayı Mars’ta yaşama dair en güçlü göstergelerden biri hâline getirdiğini vurguluyor.

    Araştırma kapsamında NASA, yalnızca Jet Propulsion Laboratory’de kullanılan gelişmiş bir yöntem olan optik fototermal kızılötesi spektroskopi (O-PTIR) tekniğinden yararlandı. İki lazerin birleşimiyle çalışan bu yöntem, kayadaki bileşenlerin kimyasal parmak izini çıkarıyor ve sub-mikron ölçekte yüksek çözünürlük sağlıyor. Geleneksel kızılötesi spektroskopiye kıyasla, yüzeydeki küçük bölgeleri çok daha net analiz edebiliyor ve sonuçları dakikalar içinde verebiliyor. Daha önce Europa Clipper uzay aracının temizliğini doğrulamak için kullanılan bu teknoloji, Sapphire Canyon örneğinde de kayadaki organik bileşiklerin ve mineral damarlarının detaylı şekilde incelenmesine imkân tanıdı.

    Şubat 2021’de Mars’a iniş yapan Perseverance, bugüne kadar 30 kaya ve toprak örneği topladı. Ancak Sapphire Canyon’dan gelen sonuçların, Mars’ta yaşam arayışında şimdiye kadarki en çarpıcı verileri ortaya koyduğu söyleniyor. Bu bulguların tam olarak ne anlama geldiğini, NASA yarın basın toplantısını düzenlediğinde öğrenme şansı yakalayacağız.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 21 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 23 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arora cappucino 50cc 125cc yapma dizel ilk marşta sarsıntılı çalışma ford kuga yorumlar alfa romeo 147 alınır mı dacia duster 1.5 dci otomatik vites yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum