NASA, Mars'ta eskiden yaşam olduğunu gösteren bulgularını bu hafta paylaşacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Mars araştırmalarında önemli keşiflere imza atan NASA, bu hafta kamuoyuyla paylaşacağı yeni bulgularla büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Perseverance keşif aracının topladığı bir kaya örneği üzerinde yapılan analizler, Kızıl Gezegen’in milyarlarca yıl önce yaşam barındırmış olabileceğine dair güçlü doneler ortaya koyuyor. NASA, bu hafta düzenleyeceği basın toplantısında, “Sapphire Canyon” adı verilen bu örnekle ilgili en kapsamlı verileri açıklayacak.

Perseverance'ın Mars'ta Topladığı Örnek, Gezegendeki Yaşamın İzlerini Taşıyor

Söz konusu örnek, Temmuz 2024'te Jezero Krateri’nin kenarında yer alan eski bir nehir vadisinden alınmıştı. NASA’nın aktardığına göre, üçgen biçimli bu kaya parçası üzerinde milimetre boyutlarında beyaz lekeler ve siyah kenarlıklar bulunuyor. “Leopar beneklerine” benzeyen bu izler, Dünya’da genellikle yeraltında yaşamış mikropların fosilleşmiş kalıntılarıyla ilişkilendiriliyor. Ayrıca örnekte organik bileşikler, kalsiyum sülfat damarları ve demir-fosfat açısından zengin noktalar tespit edildi. Bilim insanları, söz konusu izlerin bu kayayı Mars’ta yaşama dair en güçlü göstergelerden biri hâline getirdiğini vurguluyor.

Eski NASA Başkanı: ABD, Ay'a gitme yarışını kaybedecek 5 gün önce eklendi

Araştırma kapsamında NASA, yalnızca Jet Propulsion Laboratory’de kullanılan gelişmiş bir yöntem olan optik fototermal kızılötesi spektroskopi (O-PTIR) tekniğinden yararlandı. İki lazerin birleşimiyle çalışan bu yöntem, kayadaki bileşenlerin kimyasal parmak izini çıkarıyor ve sub-mikron ölçekte yüksek çözünürlük sağlıyor. Geleneksel kızılötesi spektroskopiye kıyasla, yüzeydeki küçük bölgeleri çok daha net analiz edebiliyor ve sonuçları dakikalar içinde verebiliyor. Daha önce Europa Clipper uzay aracının temizliğini doğrulamak için kullanılan bu teknoloji, Sapphire Canyon örneğinde de kayadaki organik bileşiklerin ve mineral damarlarının detaylı şekilde incelenmesine imkân tanıdı.

Şubat 2021’de Mars’a iniş yapan Perseverance, bugüne kadar 30 kaya ve toprak örneği topladı. Ancak Sapphire Canyon’dan gelen sonuçların, Mars’ta yaşam arayışında şimdiye kadarki en çarpıcı verileri ortaya koyduğu söyleniyor. Bu bulguların tam olarak ne anlama geldiğini, NASA yarın basın toplantısını düzenlediğinde öğrenme şansı yakalayacağız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA, Mars'ta eskiden yaşam olduğunu açıklamaya hazırlanıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: