Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, 11 yıllık Mars görevini kurtaramadı: MAVEN için yolun sonu

    NASA, Aralık ayında yaşanan ve nedeni halen belirlenemeyen arızanın ardından MAVEN uzay aracının kurtarılamayacağını açıkladı. Böylece Mars’taki 11 yıllık görev resmen sona erdi.

    NASA’nın 11 yıllık Mars görevi MAVEN son buldu Tam Boyutta Gör
    NASA, Mars’ın atmosferik geçmişini araştırmak amacıyla yürüttüğü MAVEN görevini resmen sona erdirdiğini duyurdu. Aralık 2025’te meydana gelen ve nedeni halen tam olarak belirlenemeyen bir arıza sonrasında NASA’nın uzay aracıyla iletişimi tamamen kesilmişti. Yapılan kapsamlı incelemelerin ardından MAVEN’in yeniden çalıştırılamayacağı sonucuna varıldı.

    Uzay aracı, 11 yılı aşkın süre boyunca Kızıl Gezegen’in yörüngesinde görev yaptı ve başlangıçta planlanan bir yıllık bilimsel operasyon süresinin yaklaşık on katı kadar çalışmayı başardı.

    İletişim bir anda kesildi

    NASA’nın verdiği bilgilere göre MAVEN, 6 Aralık’ta Mars’ın arkasından geçmeden önce normal şekilde çalışıyordu. Telemetri verileri herhangi bir sorun göstermiyordu ve görev ekibi, uzay aracının gezegenin arkasından çıktıktan sonra yeniden sinyal göndermesini bekliyordu. Ancak beklenen iletişim hiçbir zaman gerçekleşmedi.

    Daha sonra NASA’nın Derin Uzay Ağı (Deep Space Network) tarafından kaydedilen radyo verilerini inceleyen mühendisler, ciddi bir anormalliğe işaret eden bulgular elde etti. Analizler MAVEN’in Mars’ın arkasından çıktıktan sonra güvenli moda geçtiğini ve alışılmadık derecede yüksek bir dönüş hızına ulaştığını ortaya koydu.

    NASA’ya göre bu hızlı dönüş hareketi, uzay aracının yörüngesini olumsuz etkileyerek enerji sistemlerinde ciddi kayıplara yol açmış olabilir. Batarya seviyelerinin kritik düzeyin altına düşmesiyle birlikte iletişim sistemleri için yeterli enerji kalmadı.

    NASA, geçtiğimiz aylarda yaşanan olayın nedenlerini araştırmak ve olası kurtarma senaryolarını değerlendirmek amacıyla özel bir inceleme kurulu oluşturmuştu. Aylar süren teknik değerlendirmeler sonucunda kurul, MAVEN’in artık bilimsel gözlem yapamayacağına ve Mars çevresindeki veri aktarım görevlerini sürdüremeyeceğine karar verdi.

    Bununla birlikte uzay aracını bu duruma sürükleyen temel neden henüz kesin olarak belirlenebilmiş değil. NASA, inceleme kurulunun yılın ilerleyen dönemlerinde nihai raporunu yayımlamasının beklendiğini açıkladı.

    Kritik bir haberleşme köprüsüydü

    NASA’nın 11 yıllık Mars görevi MAVEN son buldu Tam Boyutta Gör
    MAVEN, bilimsel görevinin yanı sıra NASA'nın Mars'taki iki keşif aracı Curiosity ve Perseverance için de iletişim aktarma uydusu olarak görev yapıyordu. Araç, NASA ve ESA’nın Mars Relay Network’un (Mars Röle Ağı) parçası olarak çalışıyordu.

    Bu ağda kayıptan sonra 4 uzay aracı kaldı. İletişim görevlerinin büyük kısmı ESA’nın Trace Gas Orbiter aracıyla yapılıyordu ve MAVEN ikinci sıradaydı.

    Mars’ın atmosferik evrimine ışık tuttu

    Kasım 2013’te fırlatılan MAVEN, Mars atmosferinin yapısını ve evrimini araştırmaya odaklanan ilk görev olarak tarihe geçti. Araştırmacılar, elde edilen veriler sayesinde Güneş’in milyarlarca yıl boyunca Mars atmosferini nasıl aşındırdığını ve gezegenin atmosfer kaybına nasıl yol açtığını daha ayrıntılı biçimde inceleme fırsatı buldu.

    Elde edilen sonuçlar, Mars’ın geçmişte daha sıcak, daha nemli ve yaşama elverişli koşullara sahip olabileceği yönündeki teorilere önemli katkılar sundu. Aynı zamanda gezegenin iklim geçmişi ve eski su rezervlerinin akıbeti hakkında yeni bilgiler elde edildi.

    NASA ayrıca görevin tamamına ait veri arşivini araştırmacıların kullanımına açmayı planlıyor. Böylece MAVEN’in topladığı bilgiler önümüzdeki yıllarda da gezegen bilimleri çalışmalarında değerlendirilebilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mp3 dönüştürücü program fiat doblo 1.6 multijet yakıt tüketimi yorumları otomobil af çok amaçlı hız sınırı ilkokul arkadaşlarımı nasıl bulabilirim mini cooper countryman alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco M7 Pro
    Xiaomi Poco M7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum