Artemis 2 astronotları karantinaya girdi: Tarihi Ay görevi için geri sayım başladı

Tam Boyutta Gör NASA’nın Artemis 2 görevinde yer alacak dört astronot, planlanan fırlatmaya haftalar kala ABD, Houston’da karantinaya alındı. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre astronotlar, 23 Ocak Cuma günü “sağlık stabilizasyon programı” kapsamında karantinaya girdi. Normal şartlarda fırlatmadan yaklaşık 14 gün önce başlatılan bu süreç, ekiplerin olası fırlatma tarihleri arasında esneklik sağlamasına olanak tanıyor.

Apollo’dan sonra bir ilk

Artemis 2, 1972’de gerçekleştirilen Apollo 17’den bu yana Ay çevresine insan taşıyacak ilk görev olacak. Görev kapsamında NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen, Orion uzay aracıyla yaklaşık 10 gün sürecek bir Ay yolculuğuna çıkacak.

Bu görevde Orion kapsülü Ay yüzeyine iniş yapmayacak ve Ay yörüngesine de girmeyecek. Buna rağmen Artemis 2, insanlı derin uzay görevleri açısından kritik bir test niteliği taşıyor ve ileride planlanan Ay’a inişli Artemis görevlerinin temelini oluşturuyor.

NASA’nın mevcut planlamasına göre en erken fırlatma tarihi Şubat ayının başı olarak öne çıkıyor. Ajans, Şubat ayı için 6-8 Şubat ile 10-11 Şubat tarihlerini kapsayan beş farklı fırlatma fırsatı üzerinde çalışıyor. Eğer bu tarihlerde bir aksaklık yaşanırsa Mart ayında 6-9 Mart ve 11 Mart, Nisan ayında ise 1 Nisan, 3-6 Nisan ve 30 Nisan tarihleri yedek fırlatma pencereleri olarak belirlendi.

Karantina süreci nasıl işliyor?

Tam Boyutta Gör Karantina süreci boyunca astronotların tamamen izole edilmediği ancak temasların sıkı kurallara bağlandığı belirtiliyor. NASA, mürettebatın maske kullanımı, sosyal mesafe ve kamuya açık alanlardan kaçınma gibi önlemlerle karantina kurallarına uyum sağlayan aile bireyleri ve çalışma arkadaşlarıyla iletişim kurabileceğini açıkladı.

Bu süreçte eğitimler de kesintiye uğramıyor. Astronotlar, görev simülasyonları ve tıbbi kontroller dahil olmak üzere son hazırlıklarını karantina şartları altında sürdürüyor. Planlandığı gibi ilerlemesi durumunda mürettebat, fırlatmadan yaklaşık altı gün önce Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ne geçecek ve burada Neil A. Armstrong Operasyon ve Kontrol Binası’nda çalışmalarına devam edecek.

Kritik yakıt testi kapıda

Öte yandan NASA, görevin teknik hazırlıkları kapsamında 2 Şubat’ta kritik bir yakıt dolum testine hazırlanıyor. Space Launch System (SLS) roketi, 17 Ocak’ta Kennedy Uzay Merkezi’ndeki 39B fırlatma rampasına taşındı. Bu test, “wet dress rehearsal” olarak adlandırılıyor ve roketin fırlatma öncesi tüm yakıt yükleme prosedürlerinin birebir uygulanmasını içeriyor.

Ancak bu testin sorunsuz geçeceğine dair kesin bir garanti bulunmuyor. Daha önce Artemis 1 görevinin yakıt testleri sırasında sıvı hidrojen sızıntıları tespit edilmiş, bu durum uzun gecikmelere yol açmıştı. Artemis 1, tüm aksaklıklara rağmen Kasım 2022’de başarıyla fırlatılmış, insansız Orion kapsülü Ay yörüngesine gönderilmiş ve güvenli şekilde Dünya’ya geri dönmüştü. Eğer yakıt dolum testinde bir sorun yaşanırsa fırlatma tarihinin ertelenme ihtimali oldukça yükselecek.

