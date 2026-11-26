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Oynat ESA’nın Hera uzay aracı, NASA'nın DART göreviyle Dimorphos asteroidinde oluşturduğu dev krateri görüntüledi. Elde edilen veriler, çarpışmanın asteroit üzerinde stadyum büyüklüğünde bir krater bıraktığını gösteriyor. Yaklaşık 151 metre genişliğindeki Dimorphos'un yörünge süresi kısalırken, gök cisminin uzayda kontrolsüz şekilde takla atmaya başladığı da tespit edildi. Bu tarihi gözlem, gelecekte Dünya'yı korumaya yönelik gezegen savunma sistemleri için kritik bilgiler sunuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör NASA'nın 2022 yılında gerçekleştirdiği DART görevinin sonuçlar Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Hera uzay aracı tarafından görüntülendi. Yeni görüntüler, çarpışmanın asteroitte stadyum büyüklüğünde bir krater oluşturduğunu ve Dimorphos'un hareketini değiştirdiğini ortaya koydu.

DART çarpışması asteroidi baştan şekillendirdi

NASA, Eylül 2022'de gerçekleştirdiği Double Asteroid Redirection Test (DART) göreviyle bir asteroidin yörüngesini değiştirmeyi başarmıştı. Görev kapsamında yaklaşık 6,14 km/s hızla hareket eden uzay aracı, Didymos adlı daha büyük asteroidin çevresinde dolanan Dimorphos'a çarptırılmıştı.

Çarpışma sırasında yaklaşık 10 milyar joule enerji açığa çıktı. Bunun sonucunda Dimorphos'un Didymos çevresindeki 12 saatlik yörünge süresi yaklaşık 33 dakika kısaldı. Bu değişimin tahminlerden 25 kat daha büyük olduğu belirtildi.

Ancak çarpışmanın asteroidin yüzeyinde ve fiziksel yapısında nasıl bir değişime yol açtığı ilk aşamada belirlenememişti. Çarpışmada uzay aracının parçalanması nedeniyle sonraki süreç yalnızca uzaktaki teleskoplar ve kısa süreli gözlem yapabilen küçük bir CubeSat üzerinden takip edilebilmişti.

ESA'nın Hera uzay aracı ise iki yıllık yolculuğunun ardından Didymos ve Dimorphos sistemine ulaşarak bu eksik bilgileri tamamlamaya başladı. İlk görüntüler, DART'ın Dimorphos üzerinde neredeyse asteroidin tamamına yayılan, stadyum büyüklüğünde bir krater oluşturduğunu gösteriyor. Yaklaşık 151 metre genişliğindeki Dimorphos'un yüzeyi, çarpışmanın ardından önemli ölçüde değişmiş durumda.

Bilim insanları başlangıçta ya yüzeyde bir krater oluşmasını ya da asteroidin genel yapısının yeniden şekillenmesini bekliyordu. Ancak ortaya çıkan sonuç, iki etkinin bir arada gerçekleştiğini gösteriyor.

Dimorphos kontrolsüz şekilde dönmeye başladı

Hera'nın gözlemleri, DART çarpışmasının Dimorphos'un hareketini de etkilediğini ortaya koydu. Daha büyük asteroid Didymos, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü korurken Dimorphos artık önceki kadar dengeli bir hareket sergilemiyor.

ESA'nın Hera görev bilimcisi Michael Kueppers, uzay aracından gelen görüntülerin Dimorphos'un yörüngesinde kontrolsüz şekilde takla atmaya başladığını gösterdiğini belirtti.

Hera'nın dikkat çektiği bir diğer ayrıntı ise iki asteroidin çevresinde bulunan yüzlerce kaya parçası oldu. Uzay aracının çok spektrumlu kamerasıyla elde edilen uzun pozlamalı görüntülerde, Didymos ve Dimorphos çevresinde farklı boyutlarda çok sayıda kaya tespit edildi. Futbol topu ile çamaşır makinesi arasında değişen büyüklüklerdeki bu parçalar, asteroidlerin çevresinde hareket ediyor.

Bilim insanları, kaya parçalarının DART çarpışması sırasında Dimorphos'un yüzeyinden kopmuş olabileceğini düşünüyor. Ancak bunların asteroidlerin çok daha eski dönemlerde oluşumundan kalan parçalar olma ihtimali de bulunuyor. Dolayısıyla söz konusu kaya parçalarının kaynağı henüz kesinleşmiş değil.

Daha yakından incelenecek

ESA, önümüzdeki aylarda Hera'yı Didymos ve Dimorphos'a daha fazla yaklaştırarak çarpışma bölgesinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmeyi planlıyor. Uzay aracının gözlemleri, yaklaşık 25-30 kilometre mesafeden Asteroid Framing Camera, Hyperscout H çok spektrumlu kamera ve JAXA tarafından geliştirilen Termal Kızılötesi Görüntüleyici kullanılarak gerçekleştirildi.

Tam Boyutta Gör Görev kapsamında ayrıca iki küçük CubeSat da asteroid sistemine gönderilecek. Lüksemburg öncülüğündeki ekip tarafından geliştirilen Juventas, radar kullanarak Dimorphos'un iç yapısını inceleyecek ve asteroidin yüzeyine iniş denemesi gerçekleştirecek. İtalyan ekibinin geliştirdiği Milani ise asteroid tozlarını ve çevredeki diğer maddeleri araştıracak.

Ancak Hera'nın tespit ettiği kaya yoğunluğu, bu iki küçük uzay aracının görevini zorlaştırabilir. Özellikle Juventas'ın Dimorphos'a yaklaşırken kaya parçalarının arasından geçmesi ve iniş denemesi yapması gerekecek. Buna rağmen asteroidlerin son derece düşük yerçekimi, olası çarpışmaların hızını da sınırlıyor. Hera'nın mevcut yörüngesindeki göreli hızı saatte yaklaşık 400 metre, yani saniyede 12 santimetre seviyesinde.

Gezegen savunması için önemli

Tam Boyutta Gör Hera'nın elde edeceği veriler, gelecekte Dünya'ya çarpma riski taşıyan asteroitlerin yörüngelerinin nasıl değiştirilebileceğini anlamak açısından önem taşıyor. Çünkü asteroidlerin boyutları, yoğunlukları ve iç yapıları birbirinden farklı. Dimorphos üzerinde gerçekleştirilen deneyin sonuçları, farklı asteroid türlerine uygulanabilecek bilgisayar modellerinin geliştirilmesine yardımcı olacak.

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Düşük yerçekimine sahip gök cisimlerinin yüzeyleri, Dünya'daki kaya ve toprak yapılarından farklı tepkiler verebiliyor. NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı da 2020 yılında Bennu asteroidinden örnek toplamak için yüzeye yaklaştığında yaklaşık 6 ton kaya ve tozun hareket etmesine neden olmuştu.

Bu nedenle bilim insanları, DART çarpışmasının sonuçlarını yalnızca yörünge değişikliği üzerinden değerlendirmek istemiyor. Hera'nın asteroidin kütlesi, iç yapısı ve yüzey özellikleri hakkında toplayacağı veriler, gelecekteki gezegen savunma görevlerinin daha doğru planlanmasını sağlayacak.

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