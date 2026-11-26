Yapay Zeka Özeti:
- ESA’nın Hera uzay aracı, NASA'nın DART göreviyle Dimorphos asteroidinde oluşturduğu dev krateri görüntüledi. Elde edilen veriler, çarpışmanın asteroit üzerinde stadyum büyüklüğünde bir krater bıraktığını gösteriyor. Yaklaşık 151 metre genişliğindeki Dimorphos'un yörünge süresi kısalırken, gök cisminin uzayda kontrolsüz şekilde takla atmaya başladığı da tespit edildi. Bu tarihi gözlem, gelecekte Dünya'yı korumaya yönelik gezegen savunma sistemleri için kritik bilgiler sunuyor.
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DART çarpışması asteroidi baştan şekillendirdi
NASA, Eylül 2022'de gerçekleştirdiği Double Asteroid Redirection Test (DART) göreviyle bir asteroidin yörüngesini değiştirmeyi başarmıştı. Görev kapsamında yaklaşık 6,14 km/s hızla hareket eden uzay aracı, Didymos adlı daha büyük asteroidin çevresinde dolanan Dimorphos'a çarptırılmıştı.
Çarpışma sırasında yaklaşık 10 milyar joule enerji açığa çıktı. Bunun sonucunda Dimorphos'un Didymos çevresindeki 12 saatlik yörünge süresi yaklaşık 33 dakika kısaldı. Bu değişimin tahminlerden 25 kat daha büyük olduğu belirtildi.
Ancak çarpışmanın asteroidin yüzeyinde ve fiziksel yapısında nasıl bir değişime yol açtığı ilk aşamada belirlenememişti. Çarpışmada uzay aracının parçalanması nedeniyle sonraki süreç yalnızca uzaktaki teleskoplar ve kısa süreli gözlem yapabilen küçük bir CubeSat üzerinden takip edilebilmişti.
ESA'nın Hera uzay aracı ise iki yıllık yolculuğunun ardından Didymos ve Dimorphos sistemine ulaşarak bu eksik bilgileri tamamlamaya başladı. İlk görüntüler, DART'ın Dimorphos üzerinde neredeyse asteroidin tamamına yayılan, stadyum büyüklüğünde bir krater oluşturduğunu gösteriyor. Yaklaşık 151 metre genişliğindeki Dimorphos'un yüzeyi, çarpışmanın ardından önemli ölçüde değişmiş durumda.
Bilim insanları başlangıçta ya yüzeyde bir krater oluşmasını ya da asteroidin genel yapısının yeniden şekillenmesini bekliyordu. Ancak ortaya çıkan sonuç, iki etkinin bir arada gerçekleştiğini gösteriyor.
Dimorphos kontrolsüz şekilde dönmeye başladı
Hera'nın gözlemleri, DART çarpışmasının Dimorphos'un hareketini de etkilediğini ortaya koydu. Daha büyük asteroid Didymos, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü korurken Dimorphos artık önceki kadar dengeli bir hareket sergilemiyor.
ESA'nın Hera görev bilimcisi Michael Kueppers, uzay aracından gelen görüntülerin Dimorphos'un yörüngesinde kontrolsüz şekilde takla atmaya başladığını gösterdiğini belirtti.
Hera'nın dikkat çektiği bir diğer ayrıntı ise iki asteroidin çevresinde bulunan yüzlerce kaya parçası oldu. Uzay aracının çok spektrumlu kamerasıyla elde edilen uzun pozlamalı görüntülerde, Didymos ve Dimorphos çevresinde farklı boyutlarda çok sayıda kaya tespit edildi. Futbol topu ile çamaşır makinesi arasında değişen büyüklüklerdeki bu parçalar, asteroidlerin çevresinde hareket ediyor.
Bilim insanları, kaya parçalarının DART çarpışması sırasında Dimorphos'un yüzeyinden kopmuş olabileceğini düşünüyor. Ancak bunların asteroidlerin çok daha eski dönemlerde oluşumundan kalan parçalar olma ihtimali de bulunuyor. Dolayısıyla söz konusu kaya parçalarının kaynağı henüz kesinleşmiş değil.
Daha yakından incelenecek
ESA, önümüzdeki aylarda Hera'yı Didymos ve Dimorphos'a daha fazla yaklaştırarak çarpışma bölgesinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmeyi planlıyor. Uzay aracının gözlemleri, yaklaşık 25-30 kilometre mesafeden Asteroid Framing Camera, Hyperscout H çok spektrumlu kamera ve JAXA tarafından geliştirilen Termal Kızılötesi Görüntüleyici kullanılarak gerçekleştirildi.
Ancak Hera'nın tespit ettiği kaya yoğunluğu, bu iki küçük uzay aracının görevini zorlaştırabilir. Özellikle Juventas'ın Dimorphos'a yaklaşırken kaya parçalarının arasından geçmesi ve iniş denemesi yapması gerekecek. Buna rağmen asteroidlerin son derece düşük yerçekimi, olası çarpışmaların hızını da sınırlıyor. Hera'nın mevcut yörüngesindeki göreli hızı saatte yaklaşık 400 metre, yani saniyede 12 santimetre seviyesinde.
Gezegen savunması için önemli
Düşük yerçekimine sahip gök cisimlerinin yüzeyleri, Dünya'daki kaya ve toprak yapılarından farklı tepkiler verebiliyor. NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı da 2020 yılında Bennu asteroidinden örnek toplamak için yüzeye yaklaştığında yaklaşık 6 ton kaya ve tozun hareket etmesine neden olmuştu.
Bu nedenle bilim insanları, DART çarpışmasının sonuçlarını yalnızca yörünge değişikliği üzerinden değerlendirmek istemiyor. Hera'nın asteroidin kütlesi, iç yapısı ve yüzey özellikleri hakkında toplayacağı veriler, gelecekteki gezegen savunma görevlerinin daha doğru planlanmasını sağlayacak.Kaynakça https://www.engadget.com/2328617/nasas-dart-mission-left-a-stadium-sized-crater-in-an-asteroid-the-esa-finds/ https://www.esa.int/articles/about-us/directorates/operations/space-safety/hera/hera-reveals-stadium-sized-asteroid-crater-left-after-spacecraft-impact Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli