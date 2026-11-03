NASA’nın Swift teleskobu bu hafta Dünya'ya düşecek: Parçalar yere ulaşacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

NASA'nın 22 yıldır uzayda görev yapan Neil Gehrels Swift Gözlemevi, kontrolden çıkan yörüngesi nedeniyle bu hafta Dünya atmosferine yeniden girecek. Teleskobun büyük bölümü yanarak yok olacak ancak bazı parçalarının yeryüzüne ulaşabileceği belirtiliyor.

Swift teleskobu kurtarılamadı

20 Kasım 2004'te Delta II roketiyle uzaya fırlatılan Swift Gözlemevi, başlangıçta yalnızca iki yıl görev yapmak üzere tasarlanmıştı. Ancak teleskop, 21 yıl 11 ay boyunca faaliyet göstererek NASA'nın en başarılı astrofizik görevlerinden biri haline geldi.

Gözlemevinin yörüngesi, Güneş etkinliğinin son yıllardaki artışından olumsuz etkilendi. Atmosferik sürtünme nedeniyle irtifa kaybeden teleskobun yörüngesini düzeltmek ve görev süresini uzatmak amacıyla NASA, Temmuz 2026'da Katalyst Space Technologies ile bir kurtarma görevi başlattı.

LINK adı verilen görev kapsamında Swift'in yörüngesini yükseltmek için robotik bir araç gönderildi. Ancak araçta yaşanan kontrol sorunları nedeniyle görev başarısız oldu ve araç Eylül 2026'da Dünya'ya geri döndü.

ABD Uzay Kuvvetleri'nin yörünge takibine göre Swift'in 3 Kasım Salı ile 4 Kasım Çarşamba arasında atmosfere girmesi bekleniyor. Ancak kontrolsüz yeniden girişin kesin zamanı ve gerçekleşeceği nokta henüz belirlenemiyor.

Teleskobun bazı parçaları yeryüzüne ulaşabilir

Tam Boyutta Gör

Yaklaşık 680 kilogram ağırlığındaki Swift'in atmosfere giriş sırasında büyük ölçüde yanarak parçalanması bekleniyor. Bununla birlikte teleskobun yoğun ve dayanıklı bileşenlerinden bazılarının atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Durham Üniversitesi'nden astrofizikçi Jonathan McDowell, bu büyüklükteki uyduların yaklaşık yüzde 10'unun yeniden girişten sağ çıkabildiğini belirtiyor. Swift'in teleskop aynaları ve tungsten içeren parçaları gibi yoğun bileşenleri göz önüne alındığında, yaklaşık 100 kilogramlık parçanın yeryüzüne ulaşması ihtimal dahilinde.

Voyager 1, Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşmaya hazırlanıyor 1 gün önce eklendi

Swift'in yörüngesi ekvatorun yaklaşık 20 derece kuzey ve güneyine uzanıyor. Bu nedenle olası enkazın Afrika, Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki bölgelere düşme ihtimali bulunuyor. Ancak bu kuşaktaki geniş okyanus alanları nedeniyle parçaların büyük olasılıkla denize ulaşacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bir parçanın insanlara veya altyapıya zarar verme olasılığı oldukça düşük. McDowell, ayrıntılı hesaplamalarda bir kişinin uzay enkazı nedeniyle yaralanma ihtimalinin yaklaşık 10 binde 1 olarak hesaplandığını belirtiyor.

Binlerce kozmik olayı gözlemledi

Swift'in temel görevi evrendeki en enerjik patlamalar arasında yer alan gama ışını patlamalarını incelemekti. Görev süresi boyunca 2.000'den fazla gama ışını patlaması ve 1.400 süpernova gözlemleyen teleskop, kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve kara delikler dahil olmak üzere farklı gök cisimlerini de araştırdı.

Başlangıçta yalnızca iki yıl sürmesi planlanan görev, bilim dünyasına önemli katkılar sağladı ve NASA verilerine göre yaklaşık 7.000 bilimsel yayına kaynak oluşturdu. Swift, zamanla farklı elektromanyetik dalga boylarında geçici kozmik olayları inceleyen genel amaçlı bir gözlemevine de dönüştü.

Dünya yörüngesindeki uydu ve uzay enkazı miktarının artması, kontrolsüz yeniden girişlerin sayısını da yükseltiyor. Uzay araçlarından kopan parçaların çatılara ve tarım arazilerine düştüğü olaylar bildirilse de insanlara zarar veren vakalar oldukça nadir.

Swift'in atmosfere dönüşü, bilim insanlarına hangi uydu bileşenlerinin yanarak yok olduğunu ve hangilerinin yeryüzüne ulaşabildiğini inceleme fırsatı sunacak. Bu veriler, gelecekte daha güvenli uydu tasarımlarının geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Araştırmacılar ayrıca atmosfere giren uzay araçlarının yanmasıyla ortaya çıkan maddelerin üst atmosferin kimyasına etkisini inceliyor. Bu süreçte oluşan kirliliğin ozon tabakası ve iklim üzerindeki olası etkileri de bilim dünyasında giderek daha fazla önem kazanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA’nın emektar Swift teleskobu bu hafta Dünya'ya düşecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: