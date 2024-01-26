NASA’nın Mars helikopteri artık uçamayacak: İşte yaşanan tüm gelişmeler

Bir devrimin önünü açtı
Bu ayın başlarında, 72. uçuşu sırasında Ingenuity'nin Perseverance keşif aracıyla iletişimi kesilmişti. NASA daha sonra helikopterle yeniden temas kurmuş olsa da, Ingenuity'nin karbon fiber rotor kanatlarından en az birinin 18 Ocak'taki iniş sırasında hasar gördüğü ortaya çıktı. Helikopter ayakta ve hala yer kontrolörleriyle temas halinde, ancak artık uçuş kabiliyeti yok.
NASA Yöneticisi Bill Nelson yaptığı açıklamada "Başka bir gezegendeki ilk hava aracı olan Ingenuity'nin tarihi yolculuğu sona erdi" dedi. Nelson, "Bu olağanüstü helikopter hayal ettiğimizden daha yükseğe ve daha uzağa uçtu ve NASA'nın en iyi yaptığımız şeyi yapmasına yardımcı oldu - imkansızı mümkün kıldı" diye ekledi.
Ingenuity belki de son on yıllardır yapılmış en önemli uzay aracı olabilir. NASA, bizden milyonlarca kilometre uzaktaki bir gezegene minik, insansız bir helikopter indirdi ve onu orada defalarca kez uçurmayı başardı. Bu, Güneş sistemi genelinde gelecekteki uçuşların ve Mars ve ötesine daha akıllı, daha güvenli insan keşiflerinin yolunu açtı.
Öte yandan Ingenuity’nin 18 Ocak'ta gerçekleşen son uçuşu sırasında yaşadığı sorunlar ve rotor hasarı tam olarak aydınlatılmış değil. NASA, araçla iletişim kurduktan sonra fotoğraflar çekti ve bu fotoğraflarda en azından bir kanadın hasar aldığı görülüyor. Ekip üyeleri hala o talihsiz sortide neler olduğunu analiz ediyor olsalar da, olası bir açıklamaları var.
Ingenuity yaşıyor ama artık uçamayacak
Ekip bugüne kadar fotoğraflarda sadece bir hasarlı rotor kanadı tespit edebildi, ancak Ingenuity'nin uçuş sırasında bunları dakikada 2.500 devir veya RPM'den daha fazla döndürdüğü göz önüne alındığında, diğerleri de muhtemelen yere çarptı.
Bununla birlikte Ingenuity halihazırda uçmak dışında tamamen faal durumda. Ancak bu etkinlik durumu da sınırlı. Ingenuity, Mars yüzeyinde sadece beş uçuş yapmak üzere tasarlanmış bir teknoloji tanıtımıydı ve üstün başarısı nedeniyle tam kapasiteli bir bilim aracı haline geldi. Ekip, bir sürede daha Ingenuity’den onu yüzeye indiren araba büyüklüğündeki Perseverance gezgini aracılığıyla veriler almaya devam edecek. Ingenuity, Dünya ile iletişimini Perseverance aracılığıyla gerçekleştiriyor.
Şimdi dinlenme vakti
Bilmeyenler için Ingenuity, 1,8 kilogram ağırlığında küçük bir araç. NASA'nın Perseverance keşif aracıyla birlikte Şubat 2021'de Mars'ın Jezero Krateri'nin zeminine indirildiğinde sadece 5 uçuş yapması bekleniyordu. Küçük helikopterin ana görevinin sadece 30 gün sürmesi hedeflenmiş olmasına rağmen, Mars yüzeyinde yaklaşık üç yıl boyunca çalışır durumda kaldı. Görevin uçuş günlüğüne göre, 72 Kızıl Gezegen uçuşu sırasında yaklaşık 129 dakika havada kalan Ingenuity, yaklaşık 17,7 kilometre yol kat etti.
Ingenuity'nin uçuş günleri sona ermiş olsa da, helikopterin mirası güvence altında. İnsanlığın keşif rekorları kitabında kendine haklı bir yer edinen Ingenuity'nin Mars'taki başarısı muhtemelen Kızıl Gezegen'in havadan daha fazla keşfedilmesine yol açacak. NASA, Perseverance'ın Dünya'ya dönmek üzere numune toplamasına yardımcı olmak üzere Ingenuity benzeri iki helikopter göndermeyi planlıyor ve ajans, bir gün Kızıl Gezegen'de kendi bilim görevlerini yürütebilecek daha büyük ve daha yetenekli helikopterler geliştiriyor.
Ingenuity için şimdi dinlenme vakti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.