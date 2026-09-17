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    NASA’nın Roman Teleskobu, beklenenden iki kat uzun ömürlü olabilir

    NASA’nın Roman Uzay Teleskobu, ilk yörünge düzeltme manevrasında beklenenden çok daha az yakıt tüketti. Yapılan hesaplamalar, 10 yıllık tasarım ömrünün 22 yıla kadar uzayabileceğini gösteriyor.

    NASA’nın Roman Teleskobu beklenenden iki kat uzun ömürlü olabilir Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, fırlatılmasının ardından gerçekleştirilen ilk yörünge düzeltme manevrasını beklenenden çok daha az yakıt kullanarak tamamladı. Yapılan hesaplamalar, yakıt tasarrufu ve fırlatma öncesinde eklenen yakıt sayesinde teleskobun planlanan görev süresinin iki katından fazla çalışabileceğini gösteriyor.

    NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi Direktörü Jamie Dunn, yörünge dinamikleri ve operasyon ekiplerinin hassas çalışmaları ile SpaceX’in gerçekleştirdiği başarılı fırlatmanın ardından Roman’ın en az 22 yıllık potansiyel bilimsel operasyon için yeterli yakıta sahip olduğunu açıkladı.

    Başlangıçta 10 yıllık görev planlanmıştı

    Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu başlangıçta beş yıllık ana görev ve beş yıllık uzatılmış görev olmak üzere toplam 10 yıllık operasyon için tasarlanmıştı. Teleskobun en önemli tüketilebilir kaynağı yakıt olduğu için her yakıt tasarrufu, görev süresinin uzatılması açısından büyük önem taşıyor. İlk yörünge düzeltmesinin sonuçları ise beklentilerin oldukça üzerine çıktı.

    İlk manevra beklenenden çok daha az yakıt tüketti

    Roman ekibi, teleskobun nihai yörüngesine doğru ilerlemesini sağlamak amacıyla 31 Ağustos'ta ilk yörünge düzeltme manevrasını gerçekleştirdi. Manevra yüzde 99'dan fazla doğrulukla tamamlandı. Daha da dikkat çekici olan ise kullanılan yakıt miktarı oldu. Manevra için başlangıçta yaklaşık 200 kilogram yakıt ayrılmıştı. Ancak Roman'ın ihtiyaç duyduğu miktar yalnızca 18 kilogram oldu. Bu tasarrufun tek başına teleskoba yaklaşık 4 yıllık ek operasyon potansiyeli kazandırdığı hesaplanıyor.

    Roman'ın görev süresini uzatan bir diğer faktör ise teleskobun beklenenden daha hafif olması oldu. NASA, yakıt hesaplamalarını yaparken teleskobun ağırlığını güvenli tarafta kalmak amacıyla 9.800 kilogram olarak öngörmüştü. Ancak Roman'ın gerçek fırlatma ağırlığı yaklaşık 8.056 kilogram seviyesinde kaldı. Daha hafif olan uzay aracı, yörünge düzeltmeleri sırasında daha az yakıt tüketti.

    Roman'ın önünde henüz bir yörünge düzeltme manevrası daha bulunuyor. İlk manevranın son derece başarılı olması nedeniyle ikinci düzeltmenin oldukça küçük olması bekleniyor.

    NASA ekibi bu ikinci manevrayı eylül ayının ilerleyen günlerinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Manevra, teleskobun hedeflenen konuma ulaşması için gereken son enerji düzeltmesini sağlayacak. Ardından Roman, fırlatmadan yaklaşık 100 gün sonra, yani aralık ayının başlarında nihai görev bölgesi olan L2 Lagrange noktası çevresindeki yörüngesine yerleşecek.

    Mevcut hesaplamalara göre ilk ve ikinci yörünge manevralarının toplam yakıt tüketimi planlanandan daha düşük olacak. Bu durum, Roman'ın gelecekteki bilimsel çalışmalarında kullanılabilecek yakıt miktarını daha da artırabilir.

    Roman L2 çevresindeki nihai yörüngesine ulaştığında büyük yörünge manevralarına ihtiyaç duymayacak. Teleskop, konumunu korumak için yaklaşık 28 günde bir küçük istasyon tutma manevrası gerçekleştirecek.

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