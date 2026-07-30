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    NASA'nın Swift kurtarma görevi tehlikede: Uzay aracı kontrolden çıktı

    NASA'nın yaşlanan Swift Gözlemevi'ni kurtarmak için fırlattığı LINK adlı uzay aracı beklenmedik bir sorunla karşılaştı. NASA sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    NASA'nın Swift kurtarma görevi tehlikede: Uzay aracı arızalandı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın yaşlanan Neil Gehrels Swift Gözlemevi'ni kurtarmak için Temmuz ayı başında fırlattığı LINK adlı uzay aracı beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Görevin geleceği belirsizliğini korurken, NASA ve uzay aracının geliştiricisi Katalyst Space sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    NASA'nın paylaştığı güncellemeye göre LINK, geçtiğimiz hafta sonu tutum kontrol sistemi arızası yaşadı. Bu sorun nedeniyle uzay aracı uzayda kendi ekseni etrafında dönmeye başladı ve Dünya ile iletişim zaman zaman kesintiye uğradı.

    Swift'i daha yüksek yörüngeye taşımayı hedefliyor

    Arizona merkezli Katalyst Space tarafından geliştirilen robotik uzay aracı LINK, yörüngesi alçalan Swift Gözlemevi'ne kenetlenerek onu daha yüksek bir yörüngeye taşımayı ve böylece görev süresini birkaç yıl daha uzatmayı hedefliyor.

    NASA'nın Swift kurtarma görevi tehlikede: Uzay aracı arızalandı Tam Boyutta Gör
    NASA'ya göre Swift, son birkaç yılda artan Güneş etkinliği nedeniyle beklenenden çok daha fazla atmosferik sürüklenmeye maruz kalıyor. Bu nedenle gözlemevi normalden daha hızlı irtifa kaybediyor ve herhangi bir müdahale olmazsa 2026 yılı içinde Dünya atmosferine yeniden girerek görevini sonlandırması bekleniyor.

    İki reaksiyon tekerleği devre dışı kaldı

    NASA'nın açıklamasına göre LINK'in yönünü kontrol eden üç reaksiyon tekerleğinden ikisi şu anda çalışmıyor. Ayrıca uzay aracının soğuk gaz itki sisteminde de kısmi işlev kaybı bulunuyor. Buna rağmen yer kontrol ekibi LINK ile iletişimi sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde uzay aracının elektrikli itki motorları kullanılarak dönüşünün durdurulması hedefleniyor. Ardından yön bulma ve navigasyon sistemleri yeni duruma göre yeniden yapılandırılacak. Bu çalışmaların ardından NASA ve Katalyst Space, LINK'in Swift'e ulaşıp kurtarma görevini başarıyla tamamlayıp tamamlayamayacağını değerlendirecek.

    Yaşanan aksaklıklara rağmen Katalyst Space, görevin hala başarı şansı bulunduğunu düşünüyor. Şirket, yaptığı açıklamada "Görev devam ediyor ve yapılan değişikliklerle LINK'in Swift ile buluşması için hâlâ uygulanabilir bir yol olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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