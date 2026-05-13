NASA’nın yeni Mars helikopterleri ses hızını aştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör NASA, Mars’ta kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk hava aracı olan Ingenuity’nin ardından Kızıl Gezegen’deki hava operasyonlarını bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. ABD uzay ajansı, gelecekteki Mars görevlerinde kullanılacak yeni nesil helikopter teknolojilerini test ederken rotor sistemlerini Mach 1’in üzerine çıkararak önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Jet İtki Laboratuvarı (JPL) bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen yeni uçuş sistemi, Mars’ın ince ve zorlu atmosfer koşullarında daha yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanıyor. NASA’ya göre gerçekleştirilen son testler gelecekte kullanılacak Mars helikopterlerinin hem daha ağır yük taşımasını hem de daha kapsamlı bilimsel görevler yürütmesini mümkün hale getirebilir.

Ingenuity’nin ardından Skyfall geliyor

NASA’nın yeni hava keşif programı “Skyfall”, Mars’ta tarihe geçen Ingenuity helikopterinin üzerine inşa edilen bir proje olarak öne çıkıyor. Ingenuity, başka bir gezegende kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk araç olarak görevini tamamlamış ve emekliye ayrılmıştı. Ancak elde edilen deneyimler, şimdi çok daha gelişmiş hava araçlarının geliştirilmesine temel oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Skyfall projesindeki en büyük yeniliklerden biri, rotor sistemlerinin önceki nesle kıyasla çok daha yüksek dönüş hızlarına ulaşabilmesi oldu. Ingenuity görevinde kullanılan köpük rotorların dönüş hızı güvenlik gerekçesiyle dakikada 2.700 devri geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştı. Yeni nesil Mars helikopterlerinde ise mühendisler bu sınırları ciddi ölçüde genişletmeyi hedefliyor.

Dünya’da deniz seviyesinde ses hızı yaklaşık 1.223 kilometre/saat seviyesinde bulunurken Mars’ın karbondioksit ağırlıklı ince atmosferinde Mach 1 değeri yaklaşık 869 kilometre/saat olarak hesaplanıyor. Bu nedenle JPL’de testler için özel uzay simülasyon tesisi kullanılıyor.

AeroVironment tarafından geliştirilen rotor sistemleri bu ortamda test edilirken rotorların 3.750 rpm seviyesine kadar dayanabildiği açıklandı. Bu hız, yaklaşık olarak Mach 0.98 seviyesine karşılık geliyor. Simülasyon sistemine ek bir fan entegre edilmesiyle rotor uç hızının Mach 1.08’e ulaştığı belirtildi.

NASA’ya göre bu gelişme, gelecekteki Mars helikopterlerinin mevcut sistemlere kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha fazla yük taşıyabilmesinin önünü açabilir. Bu da daha büyük bilimsel ekipmanların, gelişmiş sensörlerin ve daha güçlü batarya sistemlerinin Mars yüzeyine taşınabilmesi anlamına geliyor.

Google ve SpaceX, yörüngede veri merkezi kurmak için görüşüyor 2 gün önce eklendi

Skyfall sistemi yalnızca Mars yüzeyinde uçuş gerçekleştirmek için geliştirilmiyor. NASA’nın planlarına göre yeni helikopterler atmosfer, yüzey ve yüzey altı hakkında veri toplayacak çeşitli sensörler ve bilimsel cihazlarla donatılacak. Böylece Mars’ın jeolojik yapısı, hava koşulları ve potansiyel kaynakları hakkında daha detaylı bilgiler elde edilmesi hedefleniyor.

NASA’nın mevcut planlamasına göre Skyfall görevi kapsamında üç helikopterin aynı görev içinde Mars’a gönderilmesi hedefleniyor. Yeni nesil Mars helikopterlerinin yer alacağı Skyfall görevinin fırlatılması için hedef tarih ise Aralık 2028 olarak belirlenmiş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA’nın yeni Mars helikopterleri ses hızını aştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: