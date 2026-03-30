    NASA'nın, yörünge istasyonu rafa kalktı: Kalıcı Ay üssü kuruluyor

    NASA, Ay programında önemli değişikliğe gidiyor. Gateway uzay istasyonu planı askıya alınırken, yaklaşık 20 milyar dolarlık Ay üssü hedefi paylaşıldı. İşte detaylar...

    NASA'nın, yörünge istasyonu rafa kalktı: Kalıcı Ay üssü kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Ay'a dönüş planlarını hızlandıran NASA, Artemis programı kapsamında dikkat çeken bir strateji değişikliğine gidiyor. Buna göre uluslararası iş birliğiyle geliştirilen ve Ay yörüngesinde kurulması planlanan Lunar Gateway projesi ertelenirken, yaklaşık 20 milyar dolarlık bir bütçeyle kalıcı bir Ay üssü kurulacak.

    NASA rotayı değiştirdi

    NASA'nın paylaştığı detaylara göre kalıcı Ay üssünün, Artemis program kapsamında aşamalı olarak hayata geçirilmesi bekleniyor. İlk aşamada ticari ortaklar aracılığıyla Ay'a araçlar ve bilimsel ekipmanlar gönderilecek. İkinci aşamada astronotların yer aldığı yarı kalıcı altyapılar kurulacak. Son aşamada ise uzun süreli insanlı görevleri destekleyecek daha kapsamlı bir üs inşa edilecek.

    Ay yörünge istasyonu rafa kalktı

    NASA, Artemis V sonrasında her altı ayda bir insanlı Ay görevi gerçekleştirmeyi planlıyor. Bilim dünyasında haftanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise bir kuyruklu yıldızla ilgili. 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák adlı kuyruklu yıldızın dönüş yönünü değiştirdiği gözlemlendi. 

    Araştırmalara göre Güneş'e yaklaşma sırasında yüzeydeki buzun buharlaşmasıyla oluşan gaz çıkışları, küçük iticiler gibi davranarak yıldızın dönüşünü önce yavaşlatıyor, ardından tersine çeviriyor. Uzmanlar, bu sürecin devam etmesi halinde kuyruklu yıldızın yapısal olarak parçalanabileceğini belirtiyor. Öte yandan Hubble ve James Webb tarafından Saturn için yeni görüntüler paylaşıldı.

