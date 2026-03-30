NASA'nın, yörünge istasyonu rafa kalktı: Kalıcı Ay üssü kuruluyor

NASA rotayı değiştirdi
NASA'nın paylaştığı detaylara göre kalıcı Ay üssünün, Artemis program kapsamında aşamalı olarak hayata geçirilmesi bekleniyor. İlk aşamada ticari ortaklar aracılığıyla Ay'a araçlar ve bilimsel ekipmanlar gönderilecek. İkinci aşamada astronotların yer aldığı yarı kalıcı altyapılar kurulacak. Son aşamada ise uzun süreli insanlı görevleri destekleyecek daha kapsamlı bir üs inşa edilecek.
Ay yörünge istasyonu rafa kalktı
NASA, Artemis V sonrasında her altı ayda bir insanlı Ay görevi gerçekleştirmeyi planlıyor. Bilim dünyasında haftanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise bir kuyruklu yıldızla ilgili. 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák adlı kuyruklu yıldızın dönüş yönünü değiştirdiği gözlemlendi.
Araştırmalara göre Güneş'e yaklaşma sırasında yüzeydeki buzun buharlaşmasıyla oluşan gaz çıkışları, küçük iticiler gibi davranarak yıldızın dönüşünü önce yavaşlatıyor, ardından tersine çeviriyor. Uzmanlar, bu sürecin devam etmesi halinde kuyruklu yıldızın yapısal olarak parçalanabileceğini belirtiyor. Öte yandan Hubble ve James Webb tarafından Saturn için yeni görüntüler paylaşıldı.