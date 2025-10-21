Giriş
    NASA, SpaceX'in Ay görevini iptal edebilir: Yeni yarış başlıyor

    NASA, Artemis III Ay görevi kapsamında SpaceX'in sözleşmesini iptal etmeyi değerlendirdiğini açıkladı. Gecikmeler nedeniyle Blue Origin öne çıkabilir. İşte detaylar...

    NASA, SpaceX'in Ay görevini iptal edebilir: Yeni yarış başlıyor Tam Boyutta Gör
    NASA, Artemis III insanlı Ay görevi için SpaceX ile yaptığı anlaşmayı yeniden gözden geçiriyor. Ajansın geçici başkanı Sean Duffy, SpaceX'in takvimde geri kaldığını ve insanlığın Ay'a dönüş hedefini tehlikeye attığını belirtti. Duffy'ye göre, ajans artık yalnızca bir şirkete bağlı kalmak istemiyor ve yeni bir yarış başlatmaya hazırlanıyor.

    SpaceX'in Ay görevini iptal edebilir

    Bilmeyenler için NASA, 2021'de SpaceX'e 2,9 milyar dolarlık sözleşme vermişti. Ancak aradan geçen dört yılda Starship yalnızca birkaç başarılı test uçuşu yapabildi. Artemis 3 için planlanan insanlı Ay inişi bu nedenle birkaç kez ertelendi. Bu tarih 2024'ten 2025'e, ardından 2027'ye ve son olarak 2028'e kaydırıldı.

    Duffy'nin açıklamalarına göre NASA, Blue Origin dahil olmak üzere diğer uzay şirketlerine yeni teklifler sunma hazırlığında. Jeff Bezos'un şirketi 2023'te Blue Moon isimli iniş aracıyla Artemis 5 görevi için 3,4 milyar dolarlık bir sözleşme almıştı. Blue Origin yetkilileri ise, "destek vermeye hazır olduklarını" duyurdu.

    Şu an için SpaceX ve Blue Origin'e geliştirme süreçlerini hızlandırmaya yönelik planlarını sunmaları için 29 Ekim'e kadar süre tanınmış durumda. Ayrıca ajans, tüm ticari uzay endüstrisine yönelik yeni bir "bilgi talebi" (RFI) süreci başlatacak. Bu adım, Ay'a dönüş sürecini hızlandırmak ve Çin'in önüne geçmek amacı taşıyor.

    SpaceX'in yerine yeni şirket arayışında

    Elon Musk ise Blue Origin'in Artemis 3'ü devralabileceği yönündeki iddialara şüpheyle yaklaşıyor. Musk, "Blue Origin şimdiye kadar yörüngeye faydalı yük bile gönderemedi" diyerek şirketin hazırlıklarını sorguladı. Uzmanlara göre, hem Starship hem de Blue Moon sistemleri karmaşık yakıt ikmali süreçlerine bağlı ve bu da geliştirme süresini uzatabilir.

    NASA, Artemis 3'ün insanları 50 yıl sonra ilk kez Ay yüzeyine indirecek görev olmasını hedefliyor. Ancak SpaceX’in yaşadığı gecikmeler, ajansın bu hedefini riske atıyor. NASA ise, CNN'e yaptığı açıklamada "Tek bir şirkete güvenemeyiz. Eğer Blue Origin daha hızlı ilerliyorsa, görevi o üstlenebilir. Biz ikinci uzay yarışını kazanmak istiyoruz" dedi.

