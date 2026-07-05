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    NASA Swift Boost görevi, düşen Swift teleskobunu kurtarmaya başladı

    NASA, yörüngesi hızla alçalan Neil Gehrels Swift Gözlemevi'ni kurtarmak için Swift Boost görevini başlattı. Robotik LINK uzay aracı, teleskobun ömrünü yaklaşık 10 yıl uzatmayı hedefliyor.

    NASA Swift Boost görevi, düşen Swift teleskobunu kurtaracak Tam Boyutta Gör
    NASA, yörüngesi beklenenden daha hızlı alçalan Neil Gehrels Swift Gözlemevi'ni görevde tutabilmek amacıyla Swift Boost görevini resmen başlattı. Birkaç ertelemenin ardından görev, 3 Temmuz'da Marshall Adaları'ndan gerçekleştirilen fırlatmayla başladı. Arizona merkezli Katalyst Space tarafından geliştirilen LINK adlı robotik uzay aracı, önümüzdeki haftalarda gözlemeviyle kenetlenerek onu daha yüksek bir yörüngeye taşıyacak. Planın başarıyla tamamlanması halinde Swift'in operasyon ömrünün yaklaşık 10 yıl daha uzatılması hedefleniyor.

    Swift Boost görevinin fırlatması, geleneksel dikey roket kalkışlarından farklı bir yöntemle gerçekleştirildi. LINK uzay aracı, Northrop Grumman tarafından geliştirilen Pegasus XL roketine entegre edildi ve bu roket de Stargazer isimli taşıyıcı uçağın gövdesine monte edildi. Uçak, Marshall Adaları'ndaki Kwajalein Atolü'nden havalandıktan sonra yaklaşık 40 bin fit irtifaya ulaştığında Pegasus XL'i serbest bıraktı. Kısa süren serbest düşüşün ardından ateşlenen roket motorları, LINK'i uzaya taşıyarak görevin ilk aşamasını tamamladı.

    NASA, görevin ilk kritik aşamasının LINK ile iletişim kurulması olduğunu açıkladı ve bu hedefin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Robotik uzay aracı şu anda aktif durumda bulunuyor ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca Katalyst Space ekipleri tarafından kapsamlı sistem kontrollerinden geçirilecek. Bu süreçte itki sistemi, sensörler, yön bulma ve navigasyon altyapısı ayrıntılı biçimde test edilecek. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından LINK'in Swift Gözlemevi'ne doğru ilerleyerek önce detaylı bir inceleme gerçekleştirmesi, ardından kenetlenme operasyonuna başlaması planlanıyor.

    NASA Swift Boost görevi, düşen Swift teleskobunu kurtaracak Tam Boyutta Gör
    Görev planına göre LINK, sahip olduğu üç robotik kol yardımıyla Swift Gözlemevi'ni yakalayarak güvenli şekilde kenetlenecek. Ardından teleskop kademeli olarak yaklaşık 370 mil yüksekliğindeki yeni yörüngesine taşınacak. Bu yörünge yükseltme işleminin 10 ila 12 hafta sürmesi bekleniyor. Her ne kadar tüm yapay uydular ve uzay araçları zaman içinde atmosfer sürtünmesi nedeniyle irtifa kaybetse de, son dönemde artan güneş aktivitesinin Swift'in yörüngesindeki bozulmayı önemli ölçüde hızlandırdığı belirtiliyor. Mevcut değerlendirmelere göre kurtarma görevi gerçekleştirilmeseydi gözlemevinin yıl sonuna kadar Dünya atmosferine girerek görevini tamamlaması bekleniyordu.

    2004 yılından bu yana görev yapan Neil Gehrels Swift Gözlemevi, özellikle gama ışını patlamalarının incelenmesinde astronomi dünyasının en önemli araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu patlamalar, yalnızca birkaç saniye içinde Güneş'in tüm yaşamı boyunca üreteceği enerjiden daha fazlasını açığa çıkarabilen son derece güçlü kozmik olaylar olarak tanımlanıyor. Bilim insanları bu olayların çoğunlukla büyük yıldızların patlaması veya nötron yıldızları gibi yoğun gökcisimlerinin çarpışması sonucunda meydana geldiğini düşünüyor. Swift'in Baş Araştırmacısı Brad Cenko da gözlemevinden elde edilen verilerin, altın ve platin gibi periyodik tablonun en ağır elementlerinin bu tür kozmik olaylar sırasında oluştuğunu doğruladığını ifade ediyor.

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