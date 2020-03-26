NASA, uzay araçlarında kullanılacak yeni itici sistemlerin test görüntüsünü paylaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, devletler ve onlara bağlı kurumların sürdürdüğü projeleri durdurmasına hatta bazen iptal etmesine ol açabiliyor. Örneğin NASA, geçtiğimiz günlerde Ay ve Mars’a insan taşımak için tasarladığı Space Launch System (SLS) roketinin geliştirme sürecini salgın nedeniyle durduğunu açıklamıştı. SLS gibi önemli projelerin durdurulması ise haliyle uzay çalışmalarından tamamen vazgeçildiği anlamına da gelmiyor.

SLS projesini durduran kurum Ay’a iniş yapacak uzay araçları ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. NASA’nın bu kapsamda yaptığı paylaşım bu sefer söz konusu araçlarda kullanılan iticiler. Motor dünyasının isimsiz kahramanları olarak bilinen iticiler, uzay araçlarının doğru rotada kalması ve yükseklik kontrolünün sağlanması gibi hayati görevleri küçük ayarlamalar yaparak yerine getiriyor.

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Frontier Aerospace, yeni nesil itici projesi kapsamında NASA ile birlikte çalışıyor. Şirketin geliştirdiği iki prototip itici, Mart ayı içinde 60’a yakın ateşleme testine tutulmuş. İticiler, NASA’nın TALOS projesi kapsamında geliştiriliyor. Uzay’ın soğuk ortamında icra edilen görevlerin daha güvenli yapılmasını amaçlayan proje kapsamında geliştirilen iticiler için MON-25 adı verilen bir roket yakıtı kullanıldığı ifade edilmiş. Yetkililer, MON-25’in düşük sıcaklıklar için uygun bir yakıt olduğunu ifade ederken NASA ise MON-25 sayesinde uzay araçlarında kullanılan sistemlerin daha küçük ve hafif tasarlanabileceğini ayrıca maliyetlerin de düşeceğini vurgulamış.

MON-25’in geçmişinin 1980'li yıllara dayandığını ifade eden NASA yaptığı açıklamada, “uzun yıllardır test edilen bir yakıt. Ancak bugüne kadar hiçbir uzay aracında kullanılmadı. Testler planlandığı gibi giderse MON-25’i Astrobotic isimli şirketin Peregrine aracında kullanacağız.” değerlendirmesini yapmış. Peregrine, Ay yörüngesi ile yüzeyine yük götürmek için kullanılacak.

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Tüm be gelişmelerin ışığında NASA’nın yöneticisi Jim Bridenstine, Frontier Aerospace’ın geliştirdiği iticilerin test görüntülerini paylaştı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda iticilerin ateşleme anında parlak bir ampul gibi ışıldaması gözlemlenebiliyor.

İleriki süreçte yapılacak testlerle güvenirliğinin ispatlanması halinde, yeni iticiler hem kurum hem de özel şirketler tarafından kullanılmaya başlanabilecek.

https://www.cnet.com/news/see-nasas-hot-new-moon-lander-thruster-glow-up-during-testing/

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