NASA, derin uzay görevleri için yörüngede yakıt ikmalini test ediyor

Tam Boyutta Gör NASA, gelecekte gerçekleştirilecek derin uzay görevlerinde kullanılabilecek yörüngede yakıt ikmal teknolojisini geliştirme çalışmalarına hız verdi. Amerikan teknoloji şirketi L3Harris tarafından geliştirilen kriyokuplör sistemi, uzay araçlarının Dünya yörüngesinde güvenli şekilde yakıt almasını sağlayacak kritik bileşenlerden biri olarak test ediliyor. Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde yürütülen son deneylerde sistem, aşırı düşük sıcaklıklarda performansını kanıtlamaya yönelik çeşitli senaryolardan geçirildi. Başarılı olması halinde teknoloji, Ay'ın ötesine ve daha uzak hedeflere yapılacak insanlı ve insansız görevlerin planlanmasında önemli bir rol üstlenebilir.

Kriyokuplör teknolojisi uzay araçlarının yörüngede güvenli yakıt transferini hedefliyor

Bugüne kadar uzaya gönderilen araçların büyük bölümü, ihtiyaç duyacakları tüm yakıtı fırlatma anında yanlarında taşımak zorunda kaldı. Bu yaklaşım hem roketlerin taşıma kapasitesini sınırlandırıyor hem de görevlerin maliyetini artırıyor. NASA'nın üzerinde çalıştığı yörüngede yakıt ikmali konsepti ise bu anlayışı değiştirmeyi amaçlıyor. Günlük yaşamda bir otomobilin uzun yolculuk sırasında benzin istasyonunda yakıt almasına benzer şekilde, uzay araçlarının da yörüngede bulunan yakıt depolarına bağlanarak görevlerine devam etmesi hedefleniyor. Böylece daha ağır yükler taşımak, daha uzun mesafelere ulaşmak ve görev planlarını daha esnek hale getirmek mümkün olabilir.

Bu sistemin merkezinde yer alan kriyokuplör, iki uzay aracının birbirine güvenli şekilde bağlanmasını ve kriyojenik yakıtların transfer edilmesini sağlayan özel bir bağlantı mekanizması olarak tasarlandı. Ancak uzay ortamında bu işlemi gerçekleştirmek, Dünya'daki yakıt dolum süreçlerinden çok daha karmaşık mühendislik çözümleri gerektiriyor. Çünkü sıvı hidrojen ve sıvı oksijen gibi kriyojenik yakıtlar, özelliklerini koruyabilmek için Fahrenheit ölçeğinde yüzlerce derece sıfırın altında sıcaklıklarda muhafaza edilmek zorunda. En küçük bir sızıntı veya sıcaklık değişimi bile yakıtın verimliliğini düşürebileceği gibi sistem güvenliği açısından da ciddi risk oluşturabiliyor.

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NASA'nın Huntsville, Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde kriyokuplör proje yöneticisi Travis Belcher, iki uzay aracı arasında yörüngede kriyojenik yakıt transferinin bugüne kadar gerçekleştirilemediğini ve bunun uzay mühendisliğinin en zorlu teknik problemlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtiyor. Bu nedenle geliştirilen sistem yalnızca düşük sıcaklıklara dayanıklı malzemeler kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda sızıntıyı önleyen yüksek dayanımlı contalar ve tamamen otomatik çalışan bir mekanizma da içeriyor. Böylece yakıt transferi sırasında astronotların uzay yürüyüşü yapmasına gerek kalmadan tüm süreç uzaktan kontrol edilebiliyor.

Belcher'in aktardığı bilgilere göre geliştirilen kriyokuplörler birden fazla kez bağlanıp ayrılabilecek şekilde tasarlandı. Bu özellik, gelecekte kurulabilecek yörüngesel yakıt depolarının farklı uzay araçlarına tekrar tekrar hizmet verebilmesi açısından önem taşıyor. NASA ve L3Harris tarafından gerçekleştirilen son testlerde kriyokuplör sistemi, eksi 321 derece Fahrenheit sıcaklıktaki sıvı nitrojen kullanılarak farklı senaryolarda denendi. Araştırmacılar, cihazı hem bağlı hem de bağlantısız konfigürasyonlarda çalıştırarak aşırı sıcaklık değişimlerine karşı verdiği tepkileri analiz etti. Bunun yanında gerçek görevlerde yaşanabilecek küçük hizalama hatalarını simüle eden testler de gerçekleştirildi. Sistemin belirli seviyedeki bağlantı sapmalarını tolere edecek şekilde geliştirilmesi, yörüngede hareket halindeki iki aracın güvenli biçimde kenetlenebilmesi açısından dikkat çeken mühendislik çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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NASA, uzay görevleri için yörüngede yakıt ikmalini test ediyor

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