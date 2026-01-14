Giriş
    NASA ve ABD Enerji Bakanlığı’ndan Ay’da nükleer reaktör hamlesi

    NASA ve ABD Enerji Bakanlığı, Artemis programı kapsamında 2030’a kadar Ay yüzeyine fisyon tabanlı nükleer reaktör kurmayı hedefliyor. Sistem, Ay’da uzun süreli ve kesintisiz enerji sağlayacak.

    NASA ve ABD Enerji Bakanlığı’ndan Ay’da nükleer reaktör hamlesi Tam Boyutta Gör
    NASA ile ABD Enerji Bakanlığı (DOE), Ay ve Mars görevlerinin enerji altyapısını güçlendirecek kritik bir otaklığa giriyor. İki kurum, Ay yüzeyinde fisyon temelli bir nükleer enerji sistemi geliştirilmesi amacıyla uzun süredir devam eden iş birlikleri kapsamında 2030 yılına kadar Ay yüzeyine nükleer reaktör konuşlandırmayı hedeflediklerini duyurdu. Bu reaktör, Artemis Ay programı için hayati öneme sahip olacak.

    2030 hedefi resmileşti

    NASA ve DOE arasında imzalanan yeni mutabakat zaptı, iki kurumun ortak çalışmasını resmi zemine taşıdı. Anlaşma, ABD’nin uzaydaki liderliğini pekiştirmeyi amaçlayan ulusal uzay politikası doğrultusunda Ay yüzeyinde ve yörüngede nükleer reaktörlerin devreye alınmasını öngörüyor. Bu kapsamda, 2030’a kadar Ay yüzeyinde çalışacak bir nükleer reaktörün geliştirilmesi, yetkilendirilmesi, yakıtlandırılması ve fırlatmaya hazır hâle getirilmesi planlanıyor.

    NASA ve ABD Enerji Bakanlığı’ndan Ay’da nükleer reaktör hamlesi Tam Boyutta Gör
    NASA patronu Jared Isaacman de yaptığı açıklamada ABD’nin Ay’a dönüş ve kalıcı altyapı kurma hedeflerinin ancak nükleer enerjiyle mümkün olabileceğini vurguladı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Ay için geliştirilecek nükleer reaktörün, nükleer enerji ve uzay keşfi tarihinde en büyük teknik başarılardan biri olacağını belirtti.

    Güneşten bağımsız kesintisiz güç kaynağı

    Geliştirilmesi planlanan fisyon yüzey güç sistemi, Ay’ın zorlu çevresel koşullarına uygun şekilde tasarlanacak. Sistem, güvenli, verimli ve yüksek miktarda elektrik üretme kapasitesine sahip olacak ve yıllarca yakıt ikmali gerektirmeden çalışabilecek. En kritik avantajlardan biri ise güneş ışığına veya aşırı sıcaklık değişimlerine bağımlı olmadan kesintisiz enerji sağlayabilmesi.

    Bu özellikler sayesinde Ay’da kurulacak üsler, bilimsel araştırmalar, yaşam destek sistemleri ve gelecekteki endüstriyel faaliyetler için sürekli ve güvenilir bir enerji kaynağına kavuşacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
