NASA ve ABD Enerji Bakanlığı’ndan Ay’da nükleer reaktör hamlesi

2030 hedefi resmileşti
NASA ve DOE arasında imzalanan yeni mutabakat zaptı, iki kurumun ortak çalışmasını resmi zemine taşıdı. Anlaşma, ABD’nin uzaydaki liderliğini pekiştirmeyi amaçlayan ulusal uzay politikası doğrultusunda Ay yüzeyinde ve yörüngede nükleer reaktörlerin devreye alınmasını öngörüyor. Bu kapsamda, 2030’a kadar Ay yüzeyinde çalışacak bir nükleer reaktörün geliştirilmesi, yetkilendirilmesi, yakıtlandırılması ve fırlatmaya hazır hâle getirilmesi planlanıyor.
Güneşten bağımsız kesintisiz güç kaynağı
Geliştirilmesi planlanan fisyon yüzey güç sistemi, Ay’ın zorlu çevresel koşullarına uygun şekilde tasarlanacak. Sistem, güvenli, verimli ve yüksek miktarda elektrik üretme kapasitesine sahip olacak ve yıllarca yakıt ikmali gerektirmeden çalışabilecek. En kritik avantajlardan biri ise güneş ışığına veya aşırı sıcaklık değişimlerine bağımlı olmadan kesintisiz enerji sağlayabilmesi.
Bu özellikler sayesinde Ay'da kurulacak üsler, bilimsel araştırmalar, yaşam destek sistemleri ve gelecekteki endüstriyel faaliyetler için sürekli ve güvenilir bir enerji kaynağına kavuşacak.