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Oynat NASA, yeni deneysel uçağı X-70 Fractal'ı tanıttı. Modüler tasarımıyla öne çıkan uçak, farklı deneyler için kolayca yeniden yapılandırılabilecek. Yaklaşık dokuz yüz kilogram ekipman taşıyabilen X-70, on üç bin metre irtifada ses hızının yüzde yetmiş beşine ulaşacak. Bu sayede yeni nesil havacılık teknolojileri gerçek uçuş şartlarında hızlıca test edilecek. Efsanevi X-plane serisinin bu yeni üyesinin ilk uçuşunu önümüzdeki iki yıl içinde yapması planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör NASA, havacılık teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak yeni deneysel uçağı X-70 Fractal'ı tanıttı. Yüksek performanslı ve farklı araştırma görevlerine hızla uyarlanabilecek şekilde tasarlanan uçak, gelişmiş uçuş kontrol sistemlerinin ve manevra kabiliyetlerinin gerçek uçuş koşullarında test edilmesini sağlayacak. 2.000 libreye (yaklaşık 907 kg) kadar deneysel ekipman taşıyabilen X-70, NASA'nın yeni nesil havacılık teknolojilerini geliştirme çalışmalarında önemli bir rol üstlenecek.

NASA, X-70 ile farklı uçuş teknolojilerini test edecek

NASA'nın X-70 Fractal ile hayata geçireceği çalışmaların merkezinde, gelişmiş uçuş kontrol sistemleri bulunuyor. Uçak, özellikle bugüne kadar insanlı uçuşlarda gösterilmemiş manevra kabiliyetlerinin araştırılmasına imkân tanıyacak. Bunun için farklı deneylere göre kısa sürede yeniden yapılandırılabilen bir uçuş kontrol teknolojisi kullanılacak.

X-70'in en önemli özelliklerinden biri de modüler tasarımı. Uçak içindeki deneysel ekipmanların farklı araştırmalara göre değiştirilmesi sayesinde NASA, aynı uçakla birbirinden farklı teknolojileri test edebilecek. Böylece her yeni deney için farklı bir araştırma uçağı hazırlanmasına gerek kalmadan test süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

10.000 libre (yaklaşık 4.536 kg) kalkış ağırlığına sahip olacak uçak, Mach 0,75 seyir hızına ulaşabilecek. Bu, ses hızının yüzde 75'ine karşılık geliyor. Ayrıca 45.000 feet (yaklaşık 13.716 metre) irtifaya çıkabilecek olan uçağın operasyonel menzili 1.726 mil (yaklaşık 2.778 km) olacak.

X-70, NASA'nın deneysel uçak geleneğini sürdürecek

Tam Boyutta Gör NASA'nın X-70 ile başlattığı çalışma, kurumun onlarca yıldır sürdürdüğü deneysel uçak programlarının devamı niteliğinde. X-plane olarak adlandırılan bu uçaklar, ticari ya da askeri kullanıma yönelik standart uçaklar geliştirmekten ziyade, havacılığın sınırlarını zorlayacak yeni teknolojileri gerçek uçuş koşullarında test etmek için kullanılıyor.

Bu programın en bilinen örneklerinden biri, 1947 yılında ses duvarını aşan ilk uçak olan Bell X-1'di. Ardından gelen X-15 ise hipersonik uçuş araştırmalarında önemli bir rol oynadı. NASA'nın günümüzde üzerinde çalıştığı X-59 ise süpersonik uçuş sırasında ortaya çıkan sonik patlamayı azaltacak teknolojileri test ediyor. X-70 de bu geleneğe farklı bir araştırma alanıyla katılacak.

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NASA yöneticisi Jared Isaacman, uçağın NASA bünyesindeki ilk uçuşunu önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirmesini beklediklerini açıkladı. Yani X-70'in araştırma görevlerine başlaması için biraz daha beklememiz gerekecek.

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NASA yeni deneysel uçağı X-70 Fractal'ı tanıttı

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