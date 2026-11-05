Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, yeni deneysel uçağı X-70 Fractal'ı tanıttı

    NASA, yeni deneysel uçağı X-70 Fractal'ı tanıttı. Gelişmiş uçuş kontrol sistemlerini test etmek için tasarlanan uçak, farklı araştırma görevlerine hızlıca uyarlanabilecek.

    NASA, yeni deneysel uçağı X-70 Fractal'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    NASA, havacılık teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak yeni deneysel uçağı X-70 Fractal'ı tanıttı. Yüksek performanslı ve farklı araştırma görevlerine hızla uyarlanabilecek şekilde tasarlanan uçak, gelişmiş uçuş kontrol sistemlerinin ve manevra kabiliyetlerinin gerçek uçuş koşullarında test edilmesini sağlayacak. 2.000 libreye (yaklaşık 907 kg) kadar deneysel ekipman taşıyabilen X-70, NASA'nın yeni nesil havacılık teknolojilerini geliştirme çalışmalarında önemli bir rol üstlenecek.

    NASA, X-70 ile farklı uçuş teknolojilerini test edecek

    NASA'nın X-70 Fractal ile hayata geçireceği çalışmaların merkezinde, gelişmiş uçuş kontrol sistemleri bulunuyor. Uçak, özellikle bugüne kadar insanlı uçuşlarda gösterilmemiş manevra kabiliyetlerinin araştırılmasına imkân tanıyacak. Bunun için farklı deneylere göre kısa sürede yeniden yapılandırılabilen bir uçuş kontrol teknolojisi kullanılacak.

    X-70'in en önemli özelliklerinden biri de modüler tasarımı. Uçak içindeki deneysel ekipmanların farklı araştırmalara göre değiştirilmesi sayesinde NASA, aynı uçakla birbirinden farklı teknolojileri test edebilecek. Böylece her yeni deney için farklı bir araştırma uçağı hazırlanmasına gerek kalmadan test süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

    10.000 libre (yaklaşık 4.536 kg) kalkış ağırlığına sahip olacak uçak, Mach 0,75 seyir hızına ulaşabilecek. Bu, ses hızının yüzde 75'ine karşılık geliyor. Ayrıca 45.000 feet (yaklaşık 13.716 metre) irtifaya çıkabilecek olan uçağın operasyonel menzili 1.726 mil (yaklaşık 2.778 km) olacak.

    X-70, NASA'nın deneysel uçak geleneğini sürdürecek

    NASA yeni deneysel uçağı X-70 Fractal'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın X-70 ile başlattığı çalışma, kurumun onlarca yıldır sürdürdüğü deneysel uçak programlarının devamı niteliğinde. X-plane olarak adlandırılan bu uçaklar, ticari ya da askeri kullanıma yönelik standart uçaklar geliştirmekten ziyade, havacılığın sınırlarını zorlayacak yeni teknolojileri gerçek uçuş koşullarında test etmek için kullanılıyor.

    Bu programın en bilinen örneklerinden biri, 1947 yılında ses duvarını aşan ilk uçak olan Bell X-1'di. Ardından gelen X-15 ise hipersonik uçuş araştırmalarında önemli bir rol oynadı. NASA'nın günümüzde üzerinde çalıştığı X-59 ise süpersonik uçuş sırasında ortaya çıkan sonik patlamayı azaltacak teknolojileri test ediyor. X-70 de bu geleneğe farklı bir araştırma alanıyla katılacak.

    NASA yöneticisi Jared Isaacman, uçağın NASA bünyesindeki ilk uçuşunu önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirmesini beklediklerini açıkladı. Yani X-70'in araştırma görevlerine başlaması için biraz daha beklememiz gerekecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    castrol edge 5w-30 c3 kia proceed los ışığı yanmıyor bosch çamaşır makinesi sıkmıyor doğalgaz sayacını kim takar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 17T 5G
    Xiaomi 17T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum