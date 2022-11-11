NASA için süre daralıyor: Artemis I roketi yakında fırlatılamayacak duruma gelecek

NASA yetkilileri Artemis I roketi için alarma geçti
Artemis I'in fırlatılmasını sağlayan itici motordaki bazı bileşenlerin son kullanma tarihi önümüzdeki ayı işaret ediyor. Bu parçalardan bir tanesi 9 Aralık 2022'den sonra işlevini yitirecek. Diğer parça ise 14 Aralık 2022 tarihinden sonra kullanılamayacak.
NASA yetkilileri söz konusu bileşenlerin çoğunu yeniden inceleyecek lakin yapılması planlanan denetimler Artemis I'in parçaları için önceden belirlenen son kullanma tarihlerinin bir şekilde uzatılacağını (ileriye bir tarihe atılacağını) veya ilgili parçaların son kullanma tarihlerinin ötesindeki bir tarihte kullanılması için geçer not alacağını garanti etmiyor.
Eğer bu tarihte de bir eyleme imza atılmazsa Orion isimli kapsülü bir süre daha göremeyeceğiz. NASA'nın 2030 - 2040 yılları arasında Mars'a odaklanacağı biliniyor ve bu dönemde gerçekleştirilmesi hayal edilen görevlerin Artemis I'de kullanılan bu itici motora ihtiyacı var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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