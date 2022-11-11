NASA için süre daralıyor: Atremis I roketi yakında fırlatılamayacak duruma gelecek

Tam Boyutta Gör NASA tarafından fırlatılacağı duyurulan Artemis I isimli roket birden fazla kez erteleme kararının kurbanı oldu. Eğer bir erteleme kararı daha alınırsa bu roketin itici motoru kullanılamaz bir hâle gelecek. Zira bu parçanın son kullanma tarihine çok az kaldı.

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Artemis I'in fırlatılmasını sağlayan itici motordaki bazı bileşenlerin son kullanma tarihi önümüzdeki ayı işaret ediyor. Bu parçalardan bir tanesi 9 Aralık 2022'den sonra işlevini yitirecek. Diğer parça ise 14 Aralık 2022 tarihinden sonra kullanılamayacak.

NASA yetkilileri söz konusu bileşenlerin çoğunu yeniden inceleyecek lakin yapılması planlanan denetimler Artemis I'in parçaları için önceden belirlenen son kullanma tarihlerinin bir şekilde uzatılacağını (ileriye bir tarihe atılacağını) veya ilgili parçaların son kullanma tarihlerinin ötesindeki bir tarihte kullanılması için geçer not alacağını garanti etmiyor.

Tam Boyutta Gör Artemis I görevinin aylar önce tamamlanması gerekiyordu ancak bazı öngörülemeyen teknik problemler bu projeyi geciktirdi. 16 Kasım 2022 tarihinde Artemis I için harekete geçileceği düşünülüyor.

Eğer bu tarihte de bir eyleme imza atılmazsa Orion isimli kapsülü bir süre daha göremeyeceğiz. NASA'nın 2030 - 2040 yılları arasında Mars'a odaklanacağı biliniyor ve bu dönemde gerçekleştirilmesi hayal edilen görevlerin Artemis I'de kullanılan bu itici motora ihtiyacı var.

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