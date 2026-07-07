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    NATO'da Türkiye rüzgarı: Çelik Kubbe, ATMACA ve İMECE için imzalar atıldı

    NATO Zirvesi’nde Türkiye için peş peşe önemli adımlar atıldı. İMECE'nin yeni uyduları, Çelik Kubbe projeleri ve kara konuşlu ATMACA füzeleri için yeni sözleşmeler ve taahhütler açıklandı.

    NATO’da Türkiye rüzgarı: Çelik Kubbe, ATMACA ve İMECE Tam Boyutta Gör
    Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu, Türkiye'nin savunma ve uzay alanındaki projelerinin öne çıktığı önemli bir platform oldu. Forum kapsamında açıklanan kararlarla iki yeni yüksek çözünürlüklü İMECE sınıfı uydu, Çelik Kubbe için erken ihbar radarları, alçak yörünge askeri haberleşme uyduları ve kara konuşlu uzun menzilli ATMACA seyir füzeleri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Aynı zamanda Türkiye, NATO'nun mühimmat, hava savunma, uzay ve kritik ham madde alanındaki çok uluslu projelerine de katılım sağladı.

    Türkiye iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştirecek

    NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, forumda yaptığı açıklamada Türkiye'nin uzay alanındaki yatırımlarına dikkat çekti. İlk İMECE Yer Gözlem Uydusunun ardından Türkiye'nin iki yeni yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu geliştireceğini duyuran Shekerinska, bu uyduların TÜBİTAK UZAY tarafından Türkiye'de geliştirileceğini söyledi.

    Açıklamaya göre proje için 300 milyon doların üzerinde sözleşme imzalanacak. Yeni uyduların Türkiye'nin mevcut uzay ve gözetleme kabiliyetlerini daha da ileri taşıması hedefleniyor.

    NATO’da Türkiye rüzgarı: Çelik Kubbe, ATMACA ve İMECE Tam Boyutta Gör
    Forum kapsamında ayrıca NATO'nun HALO (Hybrid Alliance Layered Operations in Space) adlı yeni çok uluslu uzay girişimi de başlatıldı. Sekiz müttefikin katıldığı proje, ülkelerin kendi askeri uydularını ağ yapısı içinde bir araya getirerek yüksek hızlı haberleşme, istihbarat paylaşımı ve füze takibi gibi alanlarda ortak kapasite oluşturmayı amaçlıyor. NATO'ya göre bu yaklaşım, tek ülkeye ait uydu filolarının maliyet, kapsama alanı ve zaman açısından yaşadığı sınırlamaları azaltacak.

    Türkiye'nin uzay alanındaki katkıları bununla da sınırlı kalmadı. NATO'nun açıklamasında, Türkiye'nin alçak yörünge askeri haberleşme uydularına yatırım yaptığı ve yeni erken ihbar sistemleriyle savaş alanındaki bağlantı ile durumsal farkındalık kabiliyetlerini güçlendireceği belirtildi.

    Çelik Kubbe için 350 milyon dolarlık sözleşme

    NATO’da Türkiye rüzgarı: Çelik Kubbe, ATMACA ve İMECE Tam Boyutta Gör
    Shekerinska'nın açıkladığı bir diğer önemli gelişme ise ASELSAN ile yürütülecek projeler oldu. Buna göre Türkiye, alçak yörünge uyduları, askeri haberleşme sistemleri ve Çelik Kubbe Ulusal Entegre Hava Savunma Mimarisi kapsamında geliştirilecek erken ihbar radar sistemleri için yeni sözleşmeler imzaladı. Bu sözleşmelerin toplam değerinin 350 milyon doların üzerinde olduğu açıklandı.

    Türkiye uzun menzilli ATMACA füzesi tedarik edecek

    Forumda açıklanan önemli başlıklardan biri de NATO'nun Yer Tabanlı Hassas Vuruş (Ground-Based Precision Strike - GBPS) girişimi oldu. Danimarka, Fransa, İtalya, Norveç, Türkiye ve Birleşik Krallık, düşük maliyetli yeni kara konuşlu hassas vuruş sistemleri, füzeler ve lançerlerin geliştirilmesi için ortak çalışma başlattı. NATO, bu girişimin yeni nesil derin hassas vuruş kabiliyetlerinin daha hızlı ve daha düşük maliyetle geliştirilmesini hedeflediğini belirtti.

    NATO’da Türkiye rüzgarı: Çelik Kubbe, ATMACA ve İMECE Tam Boyutta Gör
    Shekerinska ayrıca Türkiye'nin önemli sayıda kara konuşlu uzun menzilli ATMACA seyir füzesi tedarik etme taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. NATO verilerine göre, 155 mm mühimmat projeleriyle birlikte bu taarruz girişimlerinin toplam değeri yaklaşık 1,6 milyar dolara ulaşıyor. İmza töreninde ROKETSAN da proje kapsamında sanayi temsilcisi olarak sahnede yer aldı.

    NATO'dan 155 mm mühimmat adımı

    Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 NATO müttefiki, gelecekte tüm müttefikler tarafından ortak kullanılabilecek, tam uyumlu 155 mm topçu mühimmatı geliştirilmesini amaçlayan GENIFR (Generic NATO Indirect Fire Round) projesini başlattı. NATO, bu girişimin üretimi hızlandıracağını ve farklı topçu sistemleri arasındaki uyumluluğu artıracağını belirtti.

    NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ise ek 155 mm mühimmat ve gezici mühimmat (loitering munition) alımı için yeni çerçeve sözleşmeler imzaladı. Hava savunması tarafında ise NATO, alçak irtifa tehditlerine yönelik yeni hava savunma kabiliyetleri ve Pasif Hava Gözetleme Kabiliyetleri projelerini başlattı. İttifak ayrıca komuta-kontrol altyapısının modernizasyonu ve balistik füze savunmasına yönelik yeni yatırımlar yapılacağını duyurdu. Shekerinska, NSPA'nın son üç yılda önemli sayıda Patriot PAC-2 füzesi tedarik ettiğini, yeni alımlar için de hazırlık yürüttüğünü açıkladı.

    Kritik ham maddeler ve NATO'nun yeni iş birlikleri

    Forumda savunma üretimi için kritik öneme sahip ham maddelere yönelik yeni bir Yüksek Görünürlüklü Proje (High Visibility Project) de duyuruldu. Türkiye'nin de dahil olduğu 12 NATO ülkesi, savunma sanayi tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırmak amacıyla kritik ham maddelerin tedariki, depolanması, taşınması ve yönetimi konusunda ortak çalışma yürütecek. Proje, savunma üretiminde kullanılan stratejik malzemelere daha güvenli erişim sağlamayı hedefliyor.

    Türk savunma sanayii şirketleri projelerde görev alacak

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, forum kapsamında NATO üyesi ülkelerin Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri, Savunma Sanayii İçin Kritik Ham Maddeler ve NATO'nun İnsansız Hava Aracı Üstünlüğü alanlarında anlaşmalar imzaladığını açıkladı.

    Görgün, ASELSAN, ROKETSAN, STM ve TÜBİTAK'ın bu projelerde yükleniciler arasında yer alacağını belirterek, söz konusu çalışmaların önümüzdeki yıllarda NATO'nun caydırıcılık mimarisinin önemli unsurlarından biri olacağını ifade etti.

    ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de şirketin Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri projelerinde yüklenici olarak görev alacağını duyurdu.

    Kaynakça https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/07/07/allies-meet-strike-capability-requirements-with-multinational-initiatives https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/07/07/nato-allies-launch-new-project-on-critical-raw-materials-for-defence https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/07/07/nato-allies-join-forces-to-develop-high-end-space-capabilities https://www.aa.com.tr/tr/gundem/nato-genel-sekreter-yardimcisi-savunma-sanayii-forumunda-natonun-yeni-projelerini-duyurdu/3988605 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-savunma-sanayisi-natoya-guc-katacak/3988534 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/roketsan-natonun-yeni-savunma-kabiliyeti-projelerinde-yuklenici-oldu/3988757
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