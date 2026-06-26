NATO Zirvesi’nde on milyarlarca dolarlık savunma sözleşmeleri yapılacak

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Tam Boyutta Gör NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde on milyarlarca dolarlık yeni savunma sanayisi sözleşmelerinin açıklanacağını duyurdu. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekerken özellikle ASELSAN'ın NATO'nun tamamına katkı sağlayacak bir savunma sanayisi dönüşümüne öncülük ettiğini söyledi.

Dev anlaşmalar yapılacak

Washington'da Atlantik Konseyi'nde konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin yalnızca siyasi mesajlar vermekle kalmayacağını, aynı zamanda savunma sanayisi açısından önemli ticari gelişmelere de sahne olacağını belirtti.

Rutte, zirvede on milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerinin duyurulacağını ifade ederken bunun hem NATO'nun güvenliğini güçlendireceğini hem de Atlantik'in iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. NATO'nun artık yalnızca daha fazla savunma harcaması yapmasının yeterli olmadığını belirten Rutte, artan talebi karşılayacak üretim kapasitesinin de oluşturulması gerektiğini vurguladı.

ASELSAN'a övgü

Konuşmasında Türkiye'ye özel bir bölüm ayıran Rutte, ilkbaharda gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde ASELSAN'da genç mühendislerle bir araya geldiğini hatırlattı. ASELSAN'ın Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümüne liderlik ettiğini belirten Rutte, bu gelişimin NATO'nun tüm üyeleri açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

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Rutte ayrıca Türkiye genelinde NATO ekosistemi içerisinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketi bulunduğunu belirterek Ankara Zirvesi kapsamında geniş katılımlı bir savunma sanayisi etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

Savunma harcamalarında tarihi artış

Tam Boyutta Gör Savunma üretiminin California'dan Türkiye'ye kadar uzanan ortak bir sanayi ağı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Rutte, Avrupa'daki parçalı savunma sanayisi yapısının daha koordineli hale getirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve inovasyonun hızlandırılmasının öncelikler arasında yer aldığını belirtti.

Öte yandan Rutte, NATO ülkelerinin savunma bütçelerinde son yıllarda önemli artışlar yaşandığını söyledi. Geçen yıl Lahey'de alınan kararla müttefiklerin 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya ayırma hedefini benimsediğini hatırlatan Rutte, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'nın bu seviyenin üzerine çıktığını, Almanya'nın ise 2029'a kadar savunma harcamalarını iki katına çıkarma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın 2016-2026 döneminde savunmaya ilave 1,2 trilyon dolar kaynak ayırdığını, yalnızca 2025 yılında ise savunma yatırımlarının yaklaşık yüzde 20 arttığını belirten Rutte, bu değişimi "dönüştürücü" olarak nitelendirdi. Rutte, yaşanan dönüşümü de "NATO 3.0" olarak tanımladı.

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