    Popüler navigasyon uygulaması Waze, eski cihazlara desteği kesiyor

    Google, eski Android sürümlerini çalıştıran cihazlarda Waze uygulamasını güncellemeyi bırakıyor. Navigasyon uygulamasını kullanmaya devam edebileceksiniz ancak yeni özellikler gelmeyecek.

    google waze navigasyon eski android telefonlar desteği kesiyor
    Waze, topluluğuyla öne çıkan ve bazı araç sahiplerinin Google Maps’e tercih ettiği navigasyon uygulaması. Google, birkaç ayda bir yeni özelliklerle güncelleme sağlıyor. Waze gelişmeye devam ettikçe, daha yeni Android sürümlerini hedefliyor, eski sürümler için de desteğini sonlandırıyor.

    Google, Android 9 Pie ve daha eski Android sürümlerini çalıştıran cihazlarda Waze uygulamasını güncellemeyi yakında durduracak.

    Google, uygulamayı artık güncellemeyecek olsa da her zamanki gibi çalışmaya devam edecek. Yeni özellikler gelmeyecek olsa da mevcut özellikler, özellikle de trafik güncellemeleri veya kullanıcı tarafından oluşturulan raporlar sorunsuz çalışacak. Ayrıca, mevcut rotalarda yapılan değişiklikler veya yeni rotalar eklendiğinde güncellenmiş haritaları görebileceksiniz. Bu arada Google Haritalar, şu anda Android 8 Oreo ve üzeri tüm sistemlerde çalışıyor.

