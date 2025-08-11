Popüler navigasyon uygulaması Waze, eski cihazlara desteği kesiyor

Google, Android 9 Pie ve daha eski Android sürümlerini çalıştıran cihazlarda Waze uygulamasını güncellemeyi yakında durduracak.
Google, uygulamayı artık güncellemeyecek olsa da her zamanki gibi çalışmaya devam edecek. Yeni özellikler gelmeyecek olsa da mevcut özellikler, özellikle de trafik güncellemeleri veya kullanıcı tarafından oluşturulan raporlar sorunsuz çalışacak. Ayrıca, mevcut rotalarda yapılan değişiklikler veya yeni rotalar eklendiğinde güncellenmiş haritaları görebileceksiniz. Bu arada Google Haritalar, şu anda Android 8 Oreo ve üzeri tüm sistemlerde çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor