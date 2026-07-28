NBA 2K27 tanıtıldı: İşte ilk oynanış fragmanı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle basketbol severler için özel bir yere sahip olan NBA 2K serisi, her yıl olduğu bu sene de yeni bir oyunla yenilenecek. Serinin yeni oyunu NBA 2K27, 4 Eylül'de oyunseverlerle buluşacak. Bugün oyunu ön siparişe açan 2K Sports, bununla birlikte ilk oynanış fragmanını paylaştı.

Bu yıl NBA oyununun kapağında yıldız oyuncu Victor Wembanyama yer alıyor. Ultimate Edition'ın kapağında ise Chicago Bulls efsanesi Derrick Rose var. Tabii son yıllarda olduğu NBA 2K27 de WNBA'e özel bir kapakla da geliyor. Çünkü artık oyunda sadece NBA değil WNBA, yani kadınlar ligi de bulunuyor.

NBA 2K27, 28 Ağustos'ta Erken Erişime Açılacak

Oyun 4 Eylül'de çıkacak olsa da ön sipariş veren oyuncular 28 Ağustos'tan itibaren oyunu oynama şansı yakalayacak. Çünkü erken erişim süreci bu tarihten itibaren başlayacak.

Dijital gelecek: Peş peşe Xbox ve PlayStation kesintileri 9 sa. önce eklendi

Oyunun standart sürümünün Xbox ve PlayStation Store'daki fiyatı 3999 TL. En üst versiyon olan Ultimate Edition'da ise fiyat 7999 TL'ye kadar çıkıyor. Steam'de ise standart versiyon 69.99 dolara, Ultimate Edition ise 149.99 dolara satılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

NBA 2K27 oynanış fragmanı yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: