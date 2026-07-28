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    NBA 2K27 tanıtıldı: İşte ilk oynanış fragmanı

    4 Eylül'de oyunseverlerle buluşacak NBA 2K27 ön siparişe açıldı. Bu vesileyle yeni oyunun nasıl görüneceğini gösteren ilk oynanış fragmanı da yayınlandı. İşte merakla beklenen yeni NBA oyunu...

    NBA 2K27 tanıtıldı: İşte ilk oynanış fragmanı Tam Boyutta Gör
    Özellikle basketbol severler için özel bir yere sahip olan NBA 2K serisi, her yıl olduğu bu sene de yeni bir oyunla yenilenecek. Serinin yeni oyunu NBA 2K27, 4 Eylül'de oyunseverlerle buluşacak. Bugün oyunu ön siparişe açan 2K Sports, bununla birlikte ilk oynanış fragmanını paylaştı.

    Bu yıl NBA oyununun kapağında yıldız oyuncu Victor Wembanyama yer alıyor. Ultimate Edition'ın kapağında ise Chicago Bulls efsanesi Derrick Rose var. Tabii son yıllarda olduğu NBA 2K27 de WNBA'e özel bir kapakla da geliyor. Çünkü artık oyunda sadece NBA değil WNBA, yani kadınlar ligi de bulunuyor.

    NBA 2K27, 28 Ağustos'ta Erken Erişime Açılacak

    Oyun 4 Eylül'de çıkacak olsa da ön sipariş veren oyuncular 28 Ağustos'tan itibaren oyunu oynama şansı yakalayacak. Çünkü erken erişim süreci bu tarihten itibaren başlayacak.

    Oyunun standart sürümünün Xbox ve PlayStation Store'daki fiyatı 3999 TL. En üst versiyon olan Ultimate Edition'da ise fiyat 7999 TL'ye kadar çıkıyor. Steam'de ise standart versiyon 69.99 dolara, Ultimate Edition ise 149.99 dolara satılıyor.

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