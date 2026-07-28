NBA 2K27 tanıtıldı: İşte ilk oynanış fragmanı

Bu yıl NBA oyununun kapağında yıldız oyuncu Victor Wembanyama yer alıyor. Ultimate Edition'ın kapağında ise Chicago Bulls efsanesi Derrick Rose var. Tabii son yıllarda olduğu NBA 2K27 de WNBA'e özel bir kapakla da geliyor. Çünkü artık oyunda sadece NBA değil WNBA, yani kadınlar ligi de bulunuyor.
NBA 2K27, 28 Ağustos'ta Erken Erişime Açılacak
Oyun 4 Eylül'de çıkacak olsa da ön sipariş veren oyuncular 28 Ağustos'tan itibaren oyunu oynama şansı yakalayacak. Çünkü erken erişim süreci bu tarihten itibaren başlayacak.
Oyunun standart sürümünün Xbox ve PlayStation Store'daki fiyatı 3999 TL. En üst versiyon olan Ultimate Edition'da ise fiyat 7999 TL'ye kadar çıkıyor. Steam'de ise standart versiyon 69.99 dolara, Ultimate Edition ise 149.99 dolara satılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: