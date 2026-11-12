Ne Nvidia ne AMD: DLSS Frame Generation'a yeni rakip geliyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia DLSS'e rakip yeni Apex Neural Rendering teknolojisinin beta sürümü yayınlandı. Farklı ekran kartı markalarıyla çalışabilen yazılım, DLSS'e kıyasla 2,4 kata kadar daha hızlı kare üretimi ve daha yüksek görüntü kalitesi vaat ediyor. Sistem; Nvidia, AMD ve Intel donanımlarının yanı sıra Steam Deck gibi taşınabilir cihazlarda da kullanılabiliyor. Windows, Linux ve macOS'ta denenebilen teknolojinin bağımsız test sonuçları merakla bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nvidia DLSS teknolojisine alternatif arayışında yeni bir oyuncu daha ortaya çıktı. Apex Compute, farklı ekran kartı markalarında çalışabilen Apex Neural Rendering (ANR) teknolojisini duyurdu. Kare oluşturma (Frame Generation) bileşeni beta olarak indirilebilirken şirket, kendi testlerinde DLSS Frame Generation'a kıyasla 2,4 kata kadar daha hızlı sonuçlar elde ettiğini ve daha yüksek görüntü kalitesi sunduğunu iddia ediyor.

ANR, yalnızca kare oluşturmayla sınırlı kalmayacak. Apex Compute'un geliştirdiği paket, Super Resolution, Ray Reconstruction ve Frame Generation olmak üzere üç farklı teknolojiyi kapsıyor. Ancak şu an yalnızca Frame Generation bileşeni kullanılabilir durumda. Görüntü yükseltme ve ışın izleme yeniden yapılandırma özelliklerinin modelleri ise hâlâ eğitim aşamasında.

Apex Compute'un paylaştığı 4K test sonuçlarında GeForce RTX 5090 kullanıldı. Şirketin verilerine göre ANR, 2X kare oluşturma modunda 0,34, 3X modunda 0,53 ve 4X modunda 1,13 değerlerine ulaşıyor. DLSS Frame Generation için aynı modlarda sırasıyla 0,81, 1,08 ve 1,27 değerleri açıklanmış. Şirket, özellikle 2X modundaki sonuçla yaklaşık 2,4 katlık performans avantajı elde ettiğini belirtiyor.

Görüntü kalitesi tarafında da Apex Compute, The Last of Us Part II Remastered dahil farklı oyun sahnelerinden karşılaştırmalar paylaştı. Şirketin CGVQM-5, ColorVideoVDP ve PSNR ölçümlerine dayanan tablolarında ANR, 2X ile 6X arasındaki modlarda DLSS Frame Generation'ın önünde gösteriliyor. Ancak bu sonuçların üretici tarafından hazırlanan testlere dayandığını ve bağımsız incelemelerle doğrulanması gerektiğini belirtelim.

Nvidia, AMD ve Intel ekran kartlarında çalışıyor

ANR Frame Generation'ın en önemli özelliklerinden biri, belirli bir ekran kartı üreticisine bağlı olmaması. Paylaşılan uyumluluk listesine göre GeForce GTX 16 ve RTX 20 serisinden RTX 50 serisine kadar destek bulunuyor. AMD Radeon RX 5000, RX 6000, RX 7000 ve RX 9000 serileri ile Steam Deck de desteklenen donanımlar arasında. Intel tarafında ise Arc A ve B serisi ekran kartları listeleniyor.

Beta sürümü Windows 10 ve Windows 11'in yanı sıra Linux ve SteamOS üzerinde Proton aracılığıyla kullanılabiliyor. Apple tarafında da M1 ve daha yeni işlemciler için macOS 26 ve üzeri sürümler listelenmiş.

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ANR'yi denemek isteyen kullanıcılar, oyunda OptiScaler bulunup bulunmamasına göre iki farklı paket indirebiliyor. Kurulumun ardından kare oluşturma özelliği oyun içindeki grafik ayarlarından etkinleştiriliyor. Bununla birlikte ANR'nin kendi kaynak kodunun henüz yayınlanmadığını ve geliştiricinin bu konuda daha sonra paylaşım yapacağını belirtelim.

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Ne Nvidia ne AMD: DLSS Frame Generation'a yeni rakip geliyor

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