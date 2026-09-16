Ne sürücü var ne kabin: İşte Stellantis'in yeni teslimat aracı BOW

Kabin yoksa daha fazla kargo alanı var
Geleneksel bir teslimat aracı; taban alanının büyük bir kısmını sürücüye, direksiyon/pedal mekanizmalarına ve bir insanın aracı konforlu ve yasal olarak kullanabilmesi için gereken güvenlik ekipmanlarına ayırmak zorundadır. Sürücüsüz ve kabinsiz tasarlanan otonom bir "kutuda" ise bu alanın neredeyse tamamı doğrudan yük ve kargo kapasitesine dönüştürülebiliyor.
Şirketin BOW ile kamuya açık yollara nasıl çıkacağı ve mevzuat engellerini nasıl aşacağı şimdilik netleşmiş değil. İlk doğrulama ve saha testlerinin Avrupa'da yapılacağını belirten Stellantis, gerisini zamanın göstereceğini ifade ediyor. Detaylar muğlak olsa da BOW konsepti Stellantis'in vizyonunu göstermesi açısından kritik.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: