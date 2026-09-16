Ne sürücü var ne kabin: İşte Stellantis'in yeni teslimat aracı BOW

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Tam Boyutta Gör Otonom sürüş teknolojisine sahip bir teslimat aracının kokpite, ön cama veya bir gösterge paneline ihtiyacı yok. Stellantis’in geliştirdiği yeni BOW (Box On Wheels) konseptinin arkasındaki temel mantık tam olarak bu sadeliğe dayanıyor. UQI Robotics iş birliğiyle geliştirilen elektrikli konsept, radikal tasarımıyla dikkat çekiyor.

Kabin yoksa daha fazla kargo alanı var

Geleneksel bir teslimat aracı; taban alanının büyük bir kısmını sürücüye, direksiyon/pedal mekanizmalarına ve bir insanın aracı konforlu ve yasal olarak kullanabilmesi için gereken güvenlik ekipmanlarına ayırmak zorundadır. Sürücüsüz ve kabinsiz tasarlanan otonom bir "kutuda" ise bu alanın neredeyse tamamı doğrudan yük ve kargo kapasitesine dönüştürülebiliyor.

Tam Boyutta Gör Stellantis, BOW konseptinin teknik detayları konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Aracın batarya kapasitesi, menzili, yük taşıma sınırı, motor gücü, sensör/LiDAR listesi veya otonom sürüş seviyesi belli değil. BOW ilk aşamada yalnızca Avrupa pazarına odaklanacak. İlerleyen süreçte küresel pazarlar da değerlendirilecek.

Şirketin BOW ile kamuya açık yollara nasıl çıkacağı ve mevzuat engellerini nasıl aşacağı şimdilik netleşmiş değil. İlk doğrulama ve saha testlerinin Avrupa'da yapılacağını belirten Stellantis, gerisini zamanın göstereceğini ifade ediyor. Detaylar muğlak olsa da BOW konsepti Stellantis'in vizyonunu göstermesi açısından kritik.

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Ne sürücü var ne kabin: Stellantis'in yeni teslimat aracı BOW

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