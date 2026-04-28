Ne SUV ne de elektrikli: Chery'den geleceğin sedanı "Arrizo X"

Chery, 2026 Pekin Otomobil Fuarı kapsamında Arrizo X konseptini tanıttı. Yeni nesil benzinli ve hibrit sedanların tasarım ve mühendislik vizyonunu temsil eden model, özellikle 0.196 Cd sürtünme katsayısı ile dikkat çekiyor. Bu değer, seri üretime yakın sedanlar arasında şimdiye kadar açıklanan en düşük seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.
Tasarım ve aerodinami odaklı yaklaşım
Motor ve altyapı tarafı
Konsept model, Chery’nin 2.0 litrelik Kunpeng turbo benzinli motoru ve şirket içi geliştirilen 8 ileri otomatik şanzımanla şekillendiriliyor. Bu tercih, markanın tamamen elektrikliye geçmek yerine içten yanmalı ve hibrit sistemleri geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor.
Ayrıca araçta, yol verilerine göre süspansiyon sertliğini ayarlayabilen elektromanyetik süspansiyon sistemi de sergileniyor. Katı hal batarya ihtimali Çin medyasında konuşulsa da fuarda bu konuda resmi bir detay paylaşılmadı.
Akıllı kokpit ve sürüş destek sistemleri
Chery Arrizo S modelinin üzerinde konumlanan Arrizo X, doğrudan seri üretim hedefi taşımıyor. Daha çok markanın gelecekteki tasarım dili, aerodinamik yaklaşımı ve teknolojik vizyonunu sergileyen bir gösterim aracı olarak öne çıkıyor. Aynı fuarda tanıtılan yeni SUV ve üst segment modellerle birlikte Chery’nin daha premium segmentlere yönelme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
