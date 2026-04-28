Ne SUV ne de elektrikli: Chery'den geleceğin sedanı "Arrizo X"

Chery, 2026 Pekin Otomobil Fuarı kapsamında Arrizo X konseptini tanıttı. Yeni nesil benzinli ve hibrit sedanların tasarım ve mühendislik vizyonunu temsil eden model, özellikle 0.196 Cd sürtünme katsayısı ile dikkat çekiyor. Bu değer, seri üretime yakın sedanlar arasında şimdiye kadar açıklanan en düşük seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.

Tasarım ve aerodinami odaklı yaklaşım

Tam Boyutta Gör Arrizo X, fastback stili tavan çizgisi ve pürüzsüz yüzeyleriyle hava akışını en verimli şekilde yönlendirmeyi hedefliyor. Kapalı ön yüz tasarımı, boydan boya LED ışık şeridi, yarı gizli kapı kolları ve aerodinamik jantlar bu yaklaşımı destekliyor. Arka bölümde ise ince bir ışık şeridi ve küçük ducktail tarzı spoyler, modelin aerodinamik karakterini tamamlıyor.

Motor ve altyapı tarafı

Konsept model, Chery’nin 2.0 litrelik Kunpeng turbo benzinli motoru ve şirket içi geliştirilen 8 ileri otomatik şanzımanla şekillendiriliyor. Bu tercih, markanın tamamen elektrikliye geçmek yerine içten yanmalı ve hibrit sistemleri geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor.

Ayrıca araçta, yol verilerine göre süspansiyon sertliğini ayarlayabilen elektromanyetik süspansiyon sistemi de sergileniyor. Katı hal batarya ihtimali Çin medyasında konuşulsa da fuarda bu konuda resmi bir detay paylaşılmadı.

Akıllı kokpit ve sürüş destek sistemleri

Tam Boyutta Gör İç mekânda Lingxi 3.0 akıllı kokpit sistemi yer alıyor. “Gör ve konuş” özelliğine sahip bu sistem, yüksek işlem gücüne sahip bir otomotiv çipiyle destekleniyor ve milisaniye seviyesinde tepki verebiliyor. Sürüş destek tarafında ise Falcon 700 ADAS sistemi bulunuyor. Uçtan uca büyük model mimarisi üzerine kurulu bu sistemin donanım detayları henüz açıklanmış değil.

Chery Arrizo S modelinin üzerinde konumlanan Arrizo X, doğrudan seri üretim hedefi taşımıyor. Daha çok markanın gelecekteki tasarım dili, aerodinamik yaklaşımı ve teknolojik vizyonunu sergileyen bir gösterim aracı olarak öne çıkıyor. Aynı fuarda tanıtılan yeni SUV ve üst segment modellerle birlikte Chery’nin daha premium segmentlere yönelme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ne SUV ne de elektrikli: Chery'den geleceğin sedanı "Arrizo X"

