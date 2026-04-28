Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ne SUV ne de elektrikli: Chery'den geleceğin sedanı "Arrizo X"

    Chery Arrizo X, düşük sürtünme katsayısı ve futuristik tasarıma sahip gövdesiyle dikkat çekerken; Çinli markanın yeni nesil sedan modellerine de ışık tutuyor.    

    Chery, 2026 Pekin Otomobil Fuarı kapsamında Arrizo X konseptini tanıttı. Yeni nesil benzinli ve hibrit sedanların tasarım ve mühendislik vizyonunu temsil eden model, özellikle 0.196 Cd sürtünme katsayısı ile dikkat çekiyor. Bu değer, seri üretime yakın sedanlar arasında şimdiye kadar açıklanan en düşük seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.

    Tasarım ve aerodinami odaklı yaklaşım

    Arrizo X, fastback stili tavan çizgisi ve pürüzsüz yüzeyleriyle hava akışını en verimli şekilde yönlendirmeyi hedefliyor. Kapalı ön yüz tasarımı, boydan boya LED ışık şeridi, yarı gizli kapı kolları ve aerodinamik jantlar bu yaklaşımı destekliyor. Arka bölümde ise ince bir ışık şeridi ve küçük ducktail tarzı spoyler, modelin aerodinamik karakterini tamamlıyor.

    Motor ve altyapı tarafı

    Konsept model, Chery’nin 2.0 litrelik Kunpeng turbo benzinli motoru ve şirket içi geliştirilen 8 ileri otomatik şanzımanla şekillendiriliyor. Bu tercih, markanın tamamen elektrikliye geçmek yerine içten yanmalı ve hibrit sistemleri geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor.

    Ayrıca araçta, yol verilerine göre süspansiyon sertliğini ayarlayabilen elektromanyetik süspansiyon sistemi de sergileniyor. Katı hal batarya ihtimali Çin medyasında konuşulsa da fuarda bu konuda resmi bir detay paylaşılmadı.

    Akıllı kokpit ve sürüş destek sistemleri

    İç mekânda Lingxi 3.0 akıllı kokpit sistemi yer alıyor. “Gör ve konuş” özelliğine sahip bu sistem, yüksek işlem gücüne sahip bir otomotiv çipiyle destekleniyor ve milisaniye seviyesinde tepki verebiliyor. Sürüş destek tarafında ise Falcon 700 ADAS sistemi bulunuyor. Uçtan uca büyük model mimarisi üzerine kurulu bu sistemin donanım detayları henüz açıklanmış değil.

    Chery Arrizo S modelinin üzerinde konumlanan Arrizo X, doğrudan seri üretim hedefi taşımıyor. Daha çok markanın gelecekteki tasarım dili, aerodinamik yaklaşımı ve teknolojik vizyonunu sergileyen bir gösterim aracı olarak öne çıkıyor. Aynı fuarda tanıtılan yeni SUV ve üst segment modellerle birlikte Chery’nin daha premium segmentlere yönelme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    broadway marş basıyor ama çalışmıyor cesaret verici korku giderici ilaçlar multinet bozdurma dükkan isim önerileri peugeot 3008 neden tutulmadı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum