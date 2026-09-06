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    Akıllı yaş mama kabı ile tanışın

    Neakasa Riko adındaki akıllı yaş mama kabı evcil hayvanlarına sürekli olarak yaş mama vermek durumunda olan kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlıyor.      

    Neakasa Riko Tam Boyutta Gör
    Son dönemde evcil hayvan ekipmanları teknolojinin imkânlarından en iyi şekilde faydalanıyor. Akıllı mama kaplarının en önemli handikaplarından birisi olan yaş mama dağıtımı da artık sorun olmaktan çıkıyor.

    Neakasa Riko özellikleri ve fiyatı

    Neakasa firması tarafından geliştirilen Riko adındaki akıllı mama kabı özellikle yaş mama ile beslenen kedi veya küçük köpek sahiplerini hedefliyor. Kullanıcılar cihaz üzerindeki tuşa basarak ya da uygulamadan zaman ayarı yaparak hayvanlarını besleyebiliyor.

    Yaş mama kapları kuru mama kapları ile aynı mantıkta çalışmıyor. Mama stoğunun sürekli soğuk tutulması gerekiyor ve bu da oldukça zor. Daha önce bu tarz mama kaplarının iki veya üç mama dağıtımına uygun olduğunu görmüştük.

    Riko ise dondurularak kurutulmuş mama tankı ve bir su tankı barındırıyor. İstek yapıldığı anda su ile yeniden karıştırılarak yemeye hazır hale getiriliyor. Böylece soğuk olarak gerek kalmıyor. Cihaz 7 güne kadar hayvanınızı besleyebiliyor. Neakasa Riko akıllı mama kabı 200$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

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