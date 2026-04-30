Neandertallerin sonunu düşük zekâ ya da Homo Sapienler değil, sosyal kopukluk getirmiş

Tam Boyutta Gör Neandertaller ile modern insan türü Homo sapiens arasındaki farklar ve neden biri hayatta kalırken diğerinin yok olduğu, uzun yıllardır bilim dünyasında merak konusu olmaya devam ediyor. Neandertallerin yaklaşık 40 bin yıl önce ortadan kaybolmasının nedenleri araştırılırken, özellike bu iki tür arasındaki bilişsel farkların belirleyici olduğu düşünülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, bu klasik anlatının sandığımız kadar sağlam temellere dayanmadığını göstermeye başladı. Özellikle son birkaç haftada üst üste yayımlanan araştırmalar, Neandertallerin yok oluşunun zekâ farkından değil sosyal uçurumlardan kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor.

Neandertallerle Sapienler Arasındaki Anatomik Fark, Bilişsel Yetersizliği Kanıtlayacak Kadar Büyük Değil

Neandertallerin kafatası yapısı, modern insanlara kıyasla belirgin şekilde farklıydı. Daha uzun ve basık bir kafatası, belirgin kaş çıkıntıları ve daha geniş burun boşlukları gibi özellikler, uzun süre bu türün bilişsel olarak daha geri olduğu yönünde yorumlandı. Kafatasının iç kısmını temsil eden endokranial yapıdaki farklılıklar bu görüşü destekleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyordu. Hatta bu anatomik farklara dayanarak Neandertallerin dil becerilerinin sınırlı olduğu, planlama yeteneklerinin zayıf kaldığı ve kısa süreli hafızalarının daha düşük olduğu iddia edilmişti.

Ancak bu hafta yayımlanan yeni bir araştırma, bu çıkarımların önemli bir eksikliğe dayandığını ortaya koydu. Bugüne kadar yapılan değerlendirmelerde modern insan grupları arasındaki beyin farklılıklarının yeterince dikkate alınmadığını düşünen bilim insanları, bu eksikliği gidermek için farklı etnik kökenden insanlar üzerinde kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında 100 Han Çinlisi ve Avrupa kökenli 100 Amerikalı bireyin beyin MR verileri karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi. İncelenen beyin bölgelerinin yaklaşık yüzde 70’inde, bu iki modern insan grubu arasındaki hacim farklarının, Neandertaller ile erken dönem modern insanlar arasındaki farklardan daha büyük olduğu görüldü.

Tam Boyutta Gör Bu bulgular, Neandertallerin beyin yapısının modern insanlardan radikal biçimde farklı olduğu ve bunun bilişsel kapasiteyi belirlediği yönündeki görüşleri ciddi şekilde sorgulatıyor. Araştırmacılara göre, günümüzde yaşayan insanlar arasındaki bu çeşitlilik evrimsel açıdan anlamlı kabul edilmiyorsa, benzer düzeydeki farkların Neandertaller için de belirleyici olduğu söylenemez.

Neandertallerin Yok Oluşunda “Sosyal Kopukluk” Etkili Olmuş Olabilir

Aynı dönemde yayımlanan farklı bir araştırma, Neandertaller hakkında çizdiğimiz resimde oluşan bu boşluğu doldurabilecek yeni bir cevap sundu. Montréal Üniversitesi’den Ariane Burke liderliğinde yürütülen çalışma, insan evrimindeki bu kırılmayı koruma biyolojisinde kullanılan uzamsal modelleme teknikleriyle yeniden ele aldı. Araştırma, Avrupa’da 60.000 ila 35.000 yıl öncesi arasındaki dönemi simüle ederek hem iklim koşullarını hem de türlerin dağılımını birlikte değerlendirdi. Ortaya çıkan sonuç, Neandertallerin sonunu sosyal kopukluğun getirmiş olabileceğini gösteriyor.

Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, alternatif bir yanıt olarak yıllardır gündemde olan “iklim değişikliği Neandertalleri yok etti” tezini önemli ölçüde zayıflatıyor. Çünkü modellemeye göre, sert buzul dönemlerinde bile Neandertallerin yaşayabileceği uygun habitatlar Avrupa kıtasında varlığını sürdürmeye devam etti. Diğer yandan bu araştırma, Neandertallerin Homo Sapiens yüzünden ortadan kalktığı teorisine de itiraz ediyor. Simülasyonlara göre iki türün coğrafi olarak örtüştüğü alanlar hiçbir zaman yüzde 5’i geçmedi. Bu durum, Neandertaller ile Homo sapiens arasında sanıldığı kadar yoğun ve sürekli bir doğrudan rekabet olmadığını gösteriyor.

Asıl belirleyici fark ise topluluklar arasındaki iletişim ağlarında ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre Homo sapiens’in yaşadığı bölgeler birbirleriyle çok daha güçlü bir ağ yapısı oluşturuyordu. Bu sayede farklı gruplar arasında bilgi akışı sağlanabiliyor, kaynak paylaşımı mümkün oluyor ve kriz dönemlerinde göç veya ittifaklar yoluyla hayatta kalma şansı artıyordu. Burke bu yapıyı “bir tür güvenlik ağı” olarak tanımlarken, Neandertal topluluklarının özellikle Orta ve Doğu Avrupa’da daha izole ve parçalı bir ağ yapısına sahip olduğunu vurguluyor.

Bu izolasyon, Neandertallerin çevresel dalgalanmalara ve demografik şoklara karşı daha kırılgan hâle gelmesine yol açmış.Yani sorun yalnızca “kim daha zeki?” sorusu değil; aynı zamanda “kim daha iyi bağlanmış bir sosyal sisteme sahip?” sorusuyla da ilgili. Araştırma bu açıdan, Neandertallerin yok oluşunu tek bir nedene indirgemek yerine; zayıf sosyal ağlar, düşük bölgesel bağlantı ve sınırlı etkileşim kapasitesi gibi faktörlerin birleşimiyle açıklanması gerektiğini öne sürüyor.

Üst üste gelen bu yeni makaleler sonrası anlaşılan o ki, insan evrimindeki bu kritik kırılma noktasını anlamak için biyolojinin ötesine geçip, nüfus dinamikleri, kültürel etkileşimler ve genetik süreçleri birlikte ele almak gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: