Neden kişiye özel vitamin kullanmalıyız?

Nasıl beslendiğiniz veya ailenizi nasıl beslediğiniz, bireysel ve bedensel ihtiyaçlarına bağlı olarak değişen son derece kişisel bir konudur. Ancak tıpkı sağlıklı kalmanıza yardımcı olmak için beslenme programlarının kişiselleştirildiği gibi maksimum verimi alabilmeniz için gıda takviyelerinin de kişiselleştirilmesi gerekir. Yaş ve vücut kütlesinin ortalamasına bağlı olarak günlük almanız gereken besin değerleri bellidir. Ancak kişiselleştirilmiş vitamin rutini oluşturmak için günlük diyet programından, yaşam tarzına, yaşa, mevsim koşullarına, uyku düzenine, egzersiz sıklığına, cinsiyete ve gıda alerjilerine kadar her şeyi göz önünde bulundurmak önemlidir. Kendiniz için en iyi vitamin takviyelerini seçerken kişisel sebeplere bağlı bazı kriterleri göz önünde bulundurmalısınız.

Sizin İçin En İyi Vitamini Nasıl Seçersiniz?

Takviyeler, ağızdan alınan vitaminler, mineraller, amino asitler, enzimler, probiyotikler, antioksidanlar veya diğer besinler gibi bileşenlerden oluşur. Vitaminler, sağlıklı olmanız ve zinde hissetmeniz için en gerekli bileşenler arasındadır. Birçoğu; büyüme, sinir fonksiyonu ve sindirim gibi hayati metabolik fonksiyonları düzenlemeye yardımcı olur. Mineraller ise büyüme, kemik sağlığı ve sıvı dengesi gibi belirli vücut fonksiyonları için gerekli olan inorganik elementlerdir. Bu yüzden fiziksel veya zihinsel sağlığınızı iyileştirmenin kolay ve etkili bir yolu olan besin takviyelerini satın almadan önce vücudunuzun neye ihtiyaç duyduğunu belirlemeniz ve güvenilir seçimler yapmanız gerekir.

Güvenilir ve Tescilli Firmaları Seçmek

Besin takviyeleri söz konusu olduğunda, birçok farklı form vardır. Ancak tüm markalar takviyelerinde aynı formları kullanmaz. Tüketici olarak sizin için en iyi vitamin ve mineral desteğini seçerken firmanın hangi araştırmaları yaptığını ve bağımsız kuruluşlarca sahip olduğu güvenilirliği test etmeniz gerekir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar tarafından onaylanan klinik araştırmalar çerçevesinde çalışan firmaların takviyelerini güvenle kullanabilirsiniz. Ayrıca, satın almadan önce etiketteki içerikleri de kontrol etmeniz önemlidir.

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Cinsiyete Uygun Takviyeler Kullanmak

Pek çok besin takviyesi, erkeklere, kadınlara veya belirli yaş gruplarına özeldir. Takviye alan çoğu insan için standart bir multivitaminden sonuç almak mümkün değildir. Kadınlar için üretilen multivitamin takviyeleri, ekstra demir içerir. Bunun nedeni, hâlâ âdet görme süreci devam eden kadınların erkeklerden daha fazla demire ihtiyaç duymasıdır. Ancak menopozdan sonra kadınların demir ihtiyacı da erkeklerle benzer seviyelere inebilir.

Kadınlara özel bazı formüllere sahip besin takviyeleri, fazladan kalsiyum da içerir. Çünkü kadınların osteoporoza yakalanma olasılığı erkeklerden daha yüksektir. Erkekler için üretilen besin takviyeleri, demir bakımından daha düşüktür. Çünkü erkekler kadınlardan daha az demire ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle cinsiyet besin takviyesi seçimini en çok etkileyen kriterler arasındadır.

Dönemsel Etkileri Göz Önünde Bulundurmak

Vücudun besin ihtiyaçları, dönemsel olarak de değişebilir. Örneğin; yaz aylarında güçlü olan güneş ışınları sayesinde ihtiyacınız olan D vitamininini, doğal yollarla alabilirsiniz. Ancak ışınların zayıfladığı kış aylarında D vitamini takviyesi almanız gerekebilir. Benzer şekilde kış ve yaz aylarında yetişen meyve ve sebzelerin besin değerlerinin vücudunuza katkısı da farklıdır. Kışın sıcak ve kolay yiyeceklerin cazibesi, taze meyve ve sebzeleri yemeyi unutmayı kolaylaştırabilir. Kışın daha az meyve ve sebze yediğinizi fark ederseniz, bu yiyeceklerde hangi besinlerin bulunduğuna özellikle dikkat etmeli ve kendinize bu besinlerden yeterince alıp almadığınızı sormalısınız. Böylece aradaki boşluğu dolduran en iyi besin takviyesini seçebilirsiniz.

Neden Kişisel Besin İhtiyaçlarına Uygun Vitamin Kullanmalısınız?

İhtiyacınız olan vitamin ve mineralleri almanın doğal yolu sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar, süt ürünleri, baklagiller, kuruyemişler, tohumlar, balık ve et gibi çok çeşitli besinler tüketmektir. Ancak, bazı koşullar dolayısıyla besinlerden yeterli takviyeleri almak mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olması için besin takviyeleri kullanmanız gerekir. Kişiye özel besin takviyesi kullanmanın bazı yararları mevcut.

Yaş, cinsiyet, yaşam tarzı, mevsim ve beslenme düzenine bağlı olarak günlük almanız gereken besin miktarları farklıdır.

Kişiselleştirilmiş besin takviyeleri, beslenme düzenindeki yaşam tarzınıza ve alışkanlıklarınıza özgü boşlukları doldurmanıza yardımcı olabilir.

Uzmanlar, günlük minimum alınması gereken besin takviyelerini, sağlıklı insanlar için hesaplarlar. Ancak halihazırda bir sağlık sorunuyla uğraşıyorsanız, almanız gereken besin miktarları da değişir.

Bazı sağlık koşulları, besin ihtiyacını artırabilir, iştahı etkileyebilir veya yemeyi zorlaştırabilir. Bu gibi durumlarda gıda takviyesi için doktorunuza danışmanız gerekir.

Vitaminlerin fazla alınması vücutta bazı zararlar oluşturabilir. Bu nedenle, günlük ihtiyacınız olan vitamin seviyesini geçmek, uzun vadede zarar verebilir.

Vitaminler, suda ve yağda çözünme özelliğine sahiptir. Suda çözünenlerin aşırı dozda kullanımı, büyük bir risk taşımasa da toksik olabilir veya kan değerlerini etkileyebilir. Ancak yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin bilinçsiz kullanımı, özellikle uzun vadede vücudunuzda bazı önemli sorunlar ortaya çıkarabilir. A, D, E ve K vitaminlerini gerektiğinden fazla almanız durumunda bu vitaminler, vücudunuzda birikebilir. Vitamin zehirlenmesi olarak ifade edilen bu durumda, vücudunuzun yaşamsal fonksiyonlarını etkileyen önemli hastalıklar oluşabilir. Bu yüzden yağda çözünen vitaminleri içeren gıda desteklerini kullanırken daha bilinçli davranmanız gerekir.

Diyetisyen veya uzman doktora danışarak ihtiyacınız olan besinlerin minimum gereklilikleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Böylece sizin için en iyi vitamin ve mineral takviyesini bilinçli şekilde beslenme rutininize dahil edebilirsiniz. Siz de hemen şimdi kendiniz ve aileniz için en iyi vitamin desteklerini alarak, daha sağlıklı ve zinde hissetmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

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