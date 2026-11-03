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    Yapay zekâ, Need For Speed Underground 2'yi tarayıcı üzerinden oynanabilir hâle getirdi

    Need for Speed Underground 2'ye yapay zekâ ile tersine mühendislik yapan bir grup geliştirici, oyunu internet tarayıcısı üzerinden oynanabilir hâle getirdi. Üste ilgi çekici bir dokunuşla...

    Yapay zekâ, Need For Speed Underground 2'yi tarayıcı üzerinden oynanabilir hâle getirdi Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ, oyun dünyasında adeta baraj kapaklarını açmış durumda. Yıllardır kapalı kutu olarak kalan oyunlar, AI'ın tersine mühendislik yapması ile bir bir kırılıyor. Bir yazılıma bakıp arkasındaki kodu çözecek seviyeye yaklaşan AI ajanları, son dönemde pek çok oyunun açık kaynak olarak klonlanmasına ya da daha önce mümkün olmayan şekillerde modlanmasına kapı aralıyor. Nitekim son dönemde Battlefield, Red Dead Redemption 2, GTA V gibi pek çok oyun bu tarz haberlere konu oldu. Şimdi onların yanına Need for Speed Underground 2'yi de ekleyebiliriz.

    Need for Speed Underground 2, Artık Tarayıcıda Oynanabiliyor

    Need for Speed hayranları tarafından oluşturulan Underground 2 Revived projesi, serinin en sevilen oyunlarından olan Need for Speed Underground 2'yi tarayıcı üzerinden oynanabilir hâle getirdi. Chrome ve Firefox gibi yaygın olarak kullanılan internet tarayıcıları üzerinden oynanabilen projeye buradan ulaşabilirsiniz.

    Oyuna tersine mühendislik yapan grup, sadece oyunu tarayıcıya taşımakla kalmadı, aynı zamanda oyuna bir multiplayer bir açık dünya da ekledi. Oyunu tarayıcı üzerinden açan yüzlerce oyuncu aynı anda NFS dünyasına adım atıp aynı sokaklarda dolaşabiliyor. Böylece oyun bir nevi MMO'ya dönüşüyor. 

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