Yapay zekâ, Need For Speed Underground 2'yi tarayıcı üzerinden oynanabilir hâle getirdi

Yapay Zeka Özeti:
- Efsane yarış oyunu Need for Speed Underground 2, yapay zekâ desteğiyle artık internet tarayıcıları üzerinden oynanabiliyor. Underground 2 Revived adı verilen projeyle oyunu Chrome ve Firefox gibi tarayıcılara taşıyan geliştiriciler, harika bir yeniliğe de imza attı. Yapıma çok oyunculu açık dünya özelliği ekleyen ekip, yüzlerce oyuncunun aynı sokaklarda birlikte yarışabilmesini sağladı. Böylece efsanevi yapım, tarayıcı üzerinde adeta devasa bir çevrim içi oyuna dönüştü.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Need for Speed Underground 2, Artık Tarayıcıda Oynanabiliyor
Need for Speed hayranları tarafından oluşturulan Underground 2 Revived projesi, serinin en sevilen oyunlarından olan Need for Speed Underground 2'yi tarayıcı üzerinden oynanabilir hâle getirdi. Chrome ve Firefox gibi yaygın olarak kullanılan internet tarayıcıları üzerinden oynanabilen projeye buradan ulaşabilirsiniz.
Oyuna tersine mühendislik yapan grup, sadece oyunu tarayıcıya taşımakla kalmadı, aynı zamanda oyuna bir multiplayer bir açık dünya da ekledi. Oyunu tarayıcı üzerinden açan yüzlerce oyuncu aynı anda NFS dünyasına adım atıp aynı sokaklarda dolaşabiliyor. Böylece oyun bir nevi MMO'ya dönüşüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: