GTA 6 için beklenen açıklama: Pazarlama süreci başlıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI için yeni gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan Rockstar cephesinden bu kez dikkat çekici bir açıklama geldi. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın pazarlama sürecinin "çok yakında" başlayacağını duyurdu.

Yeni fragman ve oynanış görüntüleri yolda

Zelnick'in yaptığı açıklamaya göre Rockstar, klasik pazarlama anlayışının dışına çıkmayı sürdürüyor. Şirket, uzun soluklu tanıtım kampanyaları yerine kısa süreli ancak yüksek etkili bir strateji izlemeyi planlıyor. Bu yaklaşım, özellikle çıkış tarihine yakın dönemde yoğunlaşan fragmanlar, oynanış videoları ve detaylı tanıtımlarla desteklenecek.

Hatırlanacağı üzere GTA 6'nın ilk fragmanı Aralık 2023'te yayınlanmış ve kısa sürede rekor kırmıştı. Ancak bu tarihten sonra Rockstar tamamen sessizliğe bürünmüş, yeni içerik paylaşımı yapılmamıştı. Son açıklamalar ise bunun bilinçli bir strateji olduğunu ortaya koyuyor. Take-Two'nun geçmişte GTA V ve Red Dead Redemption 2 gibi büyük yapımlarda da benzer bir yaklaşım izlediğini biliyoruz.

GTA 6 ne zaman çıkıyor? Yeni iddia umut verdi 6 gün önce eklendi

Zelnick'in "yakında" ifadesi ise net bir tarih vermese de, pazarlama sürecinin artık son aşamaya geldiğini doğruluyor. Bu da önümüzdeki dönemde yeni fragmanlar, oynanış görüntüleri ve detaylı bilgilerin peş peşe paylaşılabileceği anlamına geliyor. Özellikle üçüncü fragmanın ne zaman yayınlanacağı, şu an için en çok merak edilen konular arasında.

