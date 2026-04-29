Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6 için beklenen açıklama: Pazarlama süreci başlıyor

    GTA 6 için uzun süredir devam eden sessizlik sona ermek üzere. Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, oyunun pazarlama sürecinin “çok yakında” başlayacağını açıkladı.

    Nefesler tutuldu: GTA 6 için yeni fragman ve videolar yolda Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI için yeni gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan Rockstar cephesinden bu kez dikkat çekici bir açıklama geldi. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın pazarlama sürecinin "çok yakında" başlayacağını duyurdu.

    Yeni fragman ve oynanış görüntüleri yolda

    Zelnick'in yaptığı açıklamaya göre Rockstar, klasik pazarlama anlayışının dışına çıkmayı sürdürüyor. Şirket, uzun soluklu tanıtım kampanyaları yerine kısa süreli ancak yüksek etkili bir strateji izlemeyi planlıyor. Bu yaklaşım, özellikle çıkış tarihine yakın dönemde yoğunlaşan fragmanlar, oynanış videoları ve detaylı tanıtımlarla desteklenecek.

    Hatırlanacağı üzere GTA 6'nın ilk fragmanı Aralık 2023'te yayınlanmış ve kısa sürede rekor kırmıştı. Ancak bu tarihten sonra Rockstar tamamen sessizliğe bürünmüş, yeni içerik paylaşımı yapılmamıştı. Son açıklamalar ise bunun bilinçli bir strateji olduğunu ortaya koyuyor. Take-Two'nun geçmişte GTA V ve Red Dead Redemption 2 gibi büyük yapımlarda da benzer bir yaklaşım izlediğini biliyoruz.

    Zelnick'in "yakında" ifadesi ise net bir tarih vermese de, pazarlama sürecinin artık son aşamaya geldiğini doğruluyor. Bu da önümüzdeki dönemde yeni fragmanlar, oynanış görüntüleri ve detaylı bilgilerin peş peşe paylaşılabileceği anlamına geliyor. Özellikle üçüncü fragmanın ne zaman yayınlanacağı, şu an için en çok merak edilen konular arasında.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    dashwood 6 saat önce

    aynı haber açılmış

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    onvo tv google play hizmetleri etkinleştirme grundig beyaz eşya yorumları connected2.me mahkeme trafik cezası ödenmezse ne olur 1.4 tsi sandık motor

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum