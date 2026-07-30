90'ların efsane konsolu geri dönüyor: Orijinal kartuş desteği ve dahası

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Tam Boyutta Gör SNK ve Plaion, 1990'ların ikonik oyun konsollarından Neo Geo AES'i modern donanımla yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Neo Geo AES+ adıyla satışa çıkacak model, emülasyon yerine özel ASIC çipleri kullanarak orijinal donanım deneyimini geri getirecek.

Neo Geo AES+ tanıtıldı

Kaçıranlar için Neo Geo platformu, Metal Slug ve The King of Fighters gibi uzun soluklu serilere ev sahipliği yaparak oyun dünyasında önemli bir yer edinmişti. Neo Geo AES+ ise orijinal donanımı korurken modern bağlantı seçenekleriyle klasik oyun deneyimini günümüze taşımayı amaçlıyor.

Şirketin açıklamasına göre Neo Geo AES+, orijinal Japon Neo Geo AES konsolunun donanımını yeniden oluşturan özel ASIC tabanlı bir tasarıma sahip. Bu sayede sistem, yazılım emülasyonuna ihtiyaç duymadan çalışıyor ve orijinal AES kartuşlarıyla tam uyumluluk sunuyor. Yeni model yalnızca klasik deneyimi korumakla kalmıyor, modern ekranlar için çeşitli yenilikler de getiriyor.

Konsolda düşük gecikmeli HDMI çıkışı, hız aşırtma (overclock) desteği ve yüksek skorların saklanabildiği bellek kartı desteği yer alıyor. Neo Geo AES+, Plaion'un klasik oyun sistemlerini yeniden hayata geçirdiği Replai serisinin bir parçası olarak geliştirildi. Şirket daha önce Intellivision, Atari 2600 ve Amiga gibi platformlar için de benzer ürünler duyurmuştu.

Konsolun 12 Kasım 2026 tarihinde satışa çıkması planlanıyor. Standart sürüm 200 euro fiyat etiketiyle birlikte kutudan konsol, arcade kolu ve HDMI kablosu ile çıkacak. 300 euro fiyatlı Anniversary Edition ise beyaz renk tasarımı, kablosuz arcade kolu, beyaz Metal Slug kartuşu ve bellek kartı gibi ek içeriklerle geliyor.

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En üst pakette yer alan Ultimate Edition ise 900 euro fiyatla satışa sunulacak. Bu sürümde ek kontrolcüler, 10 Neo Geo oyunu, çeşitli adaptörler ve bağlantı kabloları bulunuyor. Bunun yanında Plaion, konsolla birlikte satılacak bireysel AES oyun kartuşlarının fiyatını ise yaklaşık 80 euro olarak belirledi.

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Neo Geo AES geri dönüyor: Orijinal kartuş desteği ve dahası

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