Yapay Zeka Özeti:
- Güneş Sistemi'nin derinliklerinde gizlenen yeni bir gezegenin izine rastlanmış olabilir. Yeni araştırmalar, PX2 adı verilen bu gizemli dünyanın Dünya'dan iki kat daha büyük olabileceğini gösteriyor. Neptün'ün çok ötesindeki sıra dışı yörüngeleri açıklayan gezegen, Güneş'e yüzlerce kat daha uzak bir konumda dönüyor. Gezegenin varlığı, Şili'deki Vera Rubin Gözlemevi'nin yapacağı yeni taramalarla kesinleşecek.
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Neptün'ün Ötesinde Gizlenen Gezegenin Yörüngesi Oldukça Uzakta Olabilir
Royal Astronomical Society'nin Monthly Notices dergisinde yayımlanan araştırmaya göre PX2, Güneş etrafında oldukça eliptik bir yörünge izliyor olabilir. Araştırmada öne sürülen teoriye göre PX2, Güneş'e Dünya'dan yüzlerce kat daha uzak bir konumda bulunuyor. Üstelik gezegenin yörüngesinin Güneş'e en yakın olduğu noktada bile aradaki mesafenin en az 200 astronomik birim olacağı tahmin ediliyor. Bu da PX2'nin, Güneş Sistemi'nin en dışındaki (bilinen) gezegen olan Neptün'ün çok ötesinde yer alacağı anlamına geliyor.
Burada PX2'yi daha önce gündeme gelen Planet Nine hipotezinden ayırmak gerekiyor. Planet Nine hipotezinde, Neptün'ün ötesindeki bazı gök cisimlerinin alışılmadık yörüngelerini açıklayabilecek, Dünya'nın çok daha üzerinde kütleye sahip büyük bir gezegenin varlığı öne sürülüyor. Yeni araştırmada ise bunun yerine Dünya'nın yalnızca 1,5 ila 2 katı kütleye sahip, çok daha küçük bir gezegenin bu hareketleri açıklayabileceği savunuluyor.
Sedna Gibi Uzak Gök Cisimlerinin Yörüngeleri Açıklanmaya Çalışılıyor
Güneş Sistemi'nin Neptün ötesinde kalan bölgesi, çok sayıda buzlu gök cismine ev sahipliği yapıyor. Bunların önemli bir kısmı, Güneş'ten yaklaşık 38 ila 50 astronomik birim uzaklıkta yer alan Kuiper Kuşağı'nda bulunuyor. Ancak bu bölgedeki cisimlerin tamamı benzer yörüngeler izlemiyor. Özellikle Sedna gibi bazı uzak gök cisimleri, Güneş etrafında son derece uzun ve eğik yörüngelerde hareket ediyor. Bilinen gezegenlerin kütle çekim etkisi, bu cisimlerin yörüngelerindeki sıra dışı özellikleri tek başına açıklamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle astronomlar, henüz keşfedilmemiş bir gezegenin kütle çekiminin söz konusu cisimlerin hareketlerini etkiliyor olabileceğini düşünüyor.
Lykawka ve ekibi de PX2 ihtimalini değerlendirmek için Güneş Sistemi'nin yaklaşık 4,5 milyar yıllık evrimini kapsayan bilgisayar simülasyonları gerçekleştirdi. Farklı kütlelere ve yörünge özelliklerine sahip varsayımsal gezegenlerin, Neptün ötesindeki buzlu cisimlerin hareketlerini nasıl etkileyebileceği incelendi. Simülasyonlar sonucunda PX2'nin kütle çekiminin bazı cisimleri Neptün'ün kütle çekim etkisinden ayırabileceği, bazılarını ise beklenmedik ölçüde eğik ve uzamış yörüngelere yönlendirebileceği görüldü. Böylece araştırmacılar, Neptün ötesindeki cisimlerde gözlemlenen sıra dışı yörünge özelliklerinin bir bölümünü PX2'nin varlığıyla açıklayabilen bir model ortaya koydu.
Vera C. Rubin Gözlemevi Bu Gizemi Çözebilir
Elbette PX2 şimdilik yalnızca bilgisayar simülasyonlarıyla desteklenen varsayımsal bir gezegen. Henüz doğrudan gözlemlenmiş değil. Ancak araştırmacılar, önümüzdeki yıllarda yapılacak gökyüzü taramalarının bu hipotezin sınanmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor. Özellikle Şili'de bulunan Vera C. Rubin Gözlemevi'nin yürüttüğü geniş kapsamlı gökyüzü taraması, Güneş Sistemi'nin uzak bölgelerindeki henüz keşfedilmemiş cisimlerin tespit edilmesini sağlayabilir. Bu gözlemler sayesinde PX2'nin varlığına dair yeni ipuçları elde edilebileceği gibi, araştırmacıların ortaya koyduğu modelin eksik kalan yönleri de test edilebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: