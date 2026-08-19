Nestle, zayıflama iğnesi kullananlara özel ürünler geliştirdi

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Tam Boyutta Gör Ozempic, Mounjaro, Wegovy gibi GLP-1 sınıfı kilo verme ilaçları son dönemde hızla yaygınlaşıyor. Uzun vadede ortaya çıkabilecek yan etkileri hâlâ endişe yaratıyor olsa da bu ilaçların etkili olduğu açıkça görülüyor. Bu da pek çok kişiyi GLP-1 ilaçlarına yönlendiriyor. Çığ gibi büyüyen bu "Ozempic çılgınlığı", şimdi GLP-1 ilaçları etrafında yepyeni bir sektör oluşmasının önünü açtı. Nitekim gıda devi Nestle de bu "Ozempic ekosistemi"ne girmek için şimdi ilginç bir projeyle karşımızda.

Şirket, GLP-1 ilaçlarını kullanan milyonlarca insanın ortaya çıkan yeni beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünler geliştirmeye başladı. Üstelik bu süreçte yapay zekâdan da yoğun şekilde yararlanıyor.

Hem İlaçları Kullananlar, Hem de Yeni Bırakanlar İçin Özel Ürünler Geliştiriliyor

Şirketin Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi Stefan Palzer, Reuters'a yaptığı açıklamada GLP-1 kullanıcılarının hızlı kilo kaybı nedeniyle karşılaşabileceği sorunlara yönelik ürünler geliştirdiklerini söyledi. Şirket özellikle kas kütlesi kaybı, yetersiz besin alımı, hidrasyon ve cilt sağlığı gibi konulara odaklanıyor.

Hızlı kilo kaybının önemli sonuçlarından biri, yağ dokusunun yanı sıra kas kütlesinin de azalması. Nestle bu nedenle yüksek protein içeren ürünler geliştiriyor. Şirket ayrıca kas dokusunun yeniden oluşumunu destekleyebileceğini düşündüğü iki mikrobesinin kombinasyonunu belirlediğini ve bunu ticari ölçekte kullanılabilecek bir ürüne dönüştürdüğünü belirtiyor.

Nestle'nin ABD'de satışa sunduğu Boost Advanced Nutrition Shake, kilo verme sürecinde kas sağlığını desteklemek amacıyla 35 gram protein içeriyor. Şirket Asya ve Avustralya'da ise daha yüksek protein içeren Milo PRO High Protein isimli ürünü piyasaya sürdü. Vital Proteins markası altında bazı ürünlere kolajen eklenmesi de hızlı kilo kaybıyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek cilt, saç ve tırnak sağlığı endişelerine yönelik.

Nestle ayrıca GLP-1 tedavisinin bırakılmasından sonra yeniden artabilecek iştahı kontrol etmeye yönelik özel içerik kombinasyonlarının patentlerini aldığını söylüyor. Şirket, bu ilaçları kullanan kişilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

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Yapay Zekâ, GLP-1 Kullananlar İçin Yeni Ürünler Geliştiriyor

Nestle'nin bu çalışmalarında yapay zekâ önemli bir rol oynuyor. Şirket, farklı besin kombinasyonlarını belirlemek ve yeni ürünlerin geliştirilmesini hızlandırmak için yapay zekâdan faydalanıyor. Şirketin Food Genie isimli yapay zekâsı, yaklaşık 120 bin tariften oluşan veri tabanını analiz ederek yeni ürünlerin nasıl geliştirilebileceğine dair öneriler sunuyor. Sistem aynı zamanda belirli tariflerin tüketiciler tarafından nasıl karşılanabileceğini tahmin etmek için de kullanılıyor.

Yapay zekânın görevi burada da bitmiyor. Tüketicilerin yeni ürünlere nasıl tepki vereceğini önceden görüp daha isabetli tahminler yapabilmek için için yapay zekâ destekli tüketici simülasyonları kullanılıyor. Sosyal medyadaki konuşmaları analiz ederek yeni tüketici trendlerini belirlemek de şirketin yapay zekâyı kullandığı alanlardan biri.

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