Netflix, 1000 kişiyi işten çıkarıyor: Şirketin tarihindeki en büyük küçülme

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftanın sonunda ortaya atılan "Netflix çok sayıda çalışanını işten çıkaracak." iddiası doğru çıktı. Şirket, bugüne kadar hiç yaşamadığı ölçekte bir küçülmeye giderek, 1000 kişiyle yollarını ayıracağını duyurdu. Bu şirketin toplam iş gücünün yüzde 6'sına denk geliyor. Daha önce şirkette bu ölçekte bir küçülme hiç yaşanmamıştı.

Netflix'in dünyanın dört bir yanındaki ofislerini etkilemesi beklenen bu işten çıkarmalar en çok da teknoloji, hukuk ve halkla ilişkiler departmanlarını etkileyecek.

Netflix yönetimi çalışanlara gönderdiği yazıda, "İddialı bir misyonumuz var (dünyayı eğlendirmek) ve bunu yerine getirebilmek için kaynaklarımızı nereye ve kimlere yönlendireceğimiz konusunda tedbirli davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Artan Rekabet Netflix'i Zorluyor

Netflix, dijital platformlar arasında hâlâ zirvede olsa da bir yandan artan rekabet, diğer yandan değişen kullanıcı davranışları derken şu sıralar zorlu bir dönemden geçiyor. Dijital platformların sadece sayıları değil kullanıcıya maliyetleri de artıyor. Bu yüzden insanlar hangi platforma ne zaman verecekleri konusunda daha seçici davranıyor. Bu da Netflix'i derinden etkiliyor.

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Warner Bros.'u Paramount'a kaptırmasından da yara alan Netflix'in hisseleri yılın başından bu yana kayda değer ölçüde düşmüş durumda. Netflix CEO'su Ted Sarandos da geçtiğimiz hafta katıldığı bir konferansta işlerin bekledikleri kadar iyi gitmediğinin sinyallerini vermiş ve "İstediğim kadar hızlı büyümüyoruz ve bunu hızlandırmak için çalışıyoruz." demişti.

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