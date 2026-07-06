Netflix, 200 milyon dolarlık dev film projesinin fişini çekti

Netflix, Hannibal Filminin Fişini Çekti
Nitekim benzer bir geri adım film tarafında da görülüyor. Son dönemde daha çok tanınmış isimlerden gelen komedi filmlerine ve gençlere yönelik aşk filmlerine ağırlık vermeye başlayan Netflix, gösterişli film projelerine eskisi kadar para harcamıyor. Şirketin büyük harcamalar yapmaya yönelik bu isteksizliği, dikkat çekici bir filmin daha işini bitirmiş görünüyor. Zira gelen son haberlerde, 200 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilmesi planlanan Hannibal filminin rafa kaldırıldığı belirtiliyor.
Roma İmparatorluğu'na kök söktüren Kartaca komutanı Hannibal'a odaklanacak bu filmin başrolünde usta oyuncu Denzel Washington olacaktı. Filmi ise Training Day, King Arthur, Michael gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua çekecekti. Netflix başta büyük bütçesine rağmen projeye yeşil ışık yakmıştı. Ancak planlanan bütçe biraz daha yukarı çıkınca, Netflix'in bu projeden caydığı belirtiliyor.
Fuqua ve yapımcı ekibi şimdi projeyi başka stüdyolara sunabilir. Ancak Hollywood kulislerinde dönen konuşmalar, bu projenin hayata geçme ihtimalinin oldukça düşük olduğu yönünde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: