Netflix, 200 milyon dolarlık dev film projesinin fişini çekti

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix orijinal film ve dizilerinin sayısını her geçen gün artıyor artırmasına ama söz konusu büyük bütçeli işler olduğunda biraz hız kesmiş görünüyor. Stranger Things, One Piece, Wednesday gibi popüler dizilerin yeni sezonlarına kayda değer paralar harcanmış olsa da özellikle yeni işlerde bir duraksama görülüyor. Netflix'in "dev proje" diyebileceğimiz son yeni dizisi 2024'ün başında çıkan Avatar: The Last Airbender'dı. Son iki yılda bu ölçekte başka bir yapım gelmedi.

Netflix, Hannibal Filminin Fişini Çekti

Nitekim benzer bir geri adım film tarafında da görülüyor. Son dönemde daha çok tanınmış isimlerden gelen komedi filmlerine ve gençlere yönelik aşk filmlerine ağırlık vermeye başlayan Netflix, gösterişli film projelerine eskisi kadar para harcamıyor. Şirketin büyük harcamalar yapmaya yönelik bu isteksizliği, dikkat çekici bir filmin daha işini bitirmiş görünüyor. Zira gelen son haberlerde, 200 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilmesi planlanan Hannibal filminin rafa kaldırıldığı belirtiliyor.

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Roma İmparatorluğu'na kök söktüren Kartaca komutanı Hannibal'a odaklanacak bu filmin başrolünde usta oyuncu Denzel Washington olacaktı. Filmi ise Training Day, King Arthur, Michael gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua çekecekti. Netflix başta büyük bütçesine rağmen projeye yeşil ışık yakmıştı. Ancak planlanan bütçe biraz daha yukarı çıkınca, Netflix'in bu projeden caydığı belirtiliyor.

Fuqua ve yapımcı ekibi şimdi projeyi başka stüdyolara sunabilir. Ancak Hollywood kulislerinde dönen konuşmalar, bu projenin hayata geçme ihtimalinin oldukça düşük olduğu yönünde.

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Netflix, 200 milyon dolarlık dev projesinin fişini çekti

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