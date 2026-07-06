Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix, 200 milyon dolarlık dev film projesinin fişini çekti

    Son dönemde eskisi kadar fazla büyük bütçeli işe imza atmaması dikkat çeken Netflix, 200 milyon dolar bütçe ayırdığı dev film projesinde de geri adım attı. Başrolde Denzel Washington olacaktı.

    Netflix, 200 milyon dolarlık dev film projesinin fişini çekti Tam Boyutta Gör
    Netflix orijinal film ve dizilerinin sayısını her geçen gün artıyor artırmasına ama söz konusu büyük bütçeli işler olduğunda biraz hız kesmiş görünüyor. Stranger Things, One Piece, Wednesday gibi popüler dizilerin yeni sezonlarına kayda değer paralar harcanmış olsa da özellikle yeni işlerde bir duraksama görülüyor. Netflix'in "dev proje" diyebileceğimiz son yeni dizisi 2024'ün başında çıkan Avatar: The Last Airbender'dı. Son iki yılda bu ölçekte başka bir yapım gelmedi.

    Netflix, Hannibal Filminin Fişini Çekti

    Nitekim benzer bir geri adım film tarafında da görülüyor. Son dönemde daha çok tanınmış isimlerden gelen komedi filmlerine ve gençlere yönelik aşk filmlerine ağırlık vermeye başlayan Netflix, gösterişli film projelerine eskisi kadar para harcamıyor. Şirketin büyük harcamalar yapmaya yönelik bu isteksizliği, dikkat çekici bir filmin daha işini bitirmiş görünüyor. Zira gelen son haberlerde, 200 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilmesi planlanan Hannibal filminin rafa kaldırıldığı belirtiliyor.

    Roma İmparatorluğu'na kök söktüren Kartaca komutanı Hannibal'a odaklanacak bu filmin başrolünde usta oyuncu Denzel Washington olacaktı. Filmi ise Training Day, King Arthur, Michael gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua çekecekti. Netflix başta büyük bütçesine rağmen projeye yeşil ışık yakmıştı. Ancak planlanan bütçe biraz daha yukarı çıkınca, Netflix'in bu projeden caydığı belirtiliyor.

    Fuqua ve yapımcı ekibi şimdi projeyi başka stüdyolara sunabilir. Ancak Hollywood kulislerinde dönen konuşmalar, bu projenin hayata geçme ihtimalinin oldukça düşük olduğu yönünde.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ssangyong torres yorum kalp stent taktıranların yorumları nesil car hay day hile kpss whatsapp grubu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370
    CASPER Nirvana C370
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum