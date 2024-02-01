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    Netflix 2024 yılında yayınlayacağı içerikleri açıkladı: Hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

    Netflix, 2024 yılında yayınlayacağı içerikleri açıkladı. Listede, Avatar: The Last Airbender ve 3 Body Problem gibi prömiyeri yapılacak diziler ile Arcane ve Squid Game gibi yapımlar bulunuyor.
    Netflix 2024 yılında yayınlayacağı içerikleri açıkladı Tam Boyutta Gör
    Netflix, 2024 yılında yayınlayacağı içerikleri paylaştı. Çok fazla sürprizin olmadığı listede, Avatar: The Last Airbender ve 3 Body Problem gibi prömiyeri yakında yapılacak dizilerin yanı sıra, Arcane, Squid Game ve Bridgerton gibi Netflix'in en büyük dizileri de bulunuyor. Bunun yanında Terminatör'ün animesi de bu yıl çıkacak. Girls5eva'nın üçüncü sezonu Mart ayında Peacock'tan Netflix'e geçiş yapacak. Tabiki yıl içerisinde sürpriz yapımlar da ortaya çıkacaktır. 

    Netfilix'in 2024'te yayınlayacağı içerikler

    Şubat

    • One Day - 8 Şubat
    • Love Is Blind 6. sezon - 14 Şubat
    • The Vince Staples Show - 15 Şubat
    • AlRawabi School for Girls 2. sezaon - 15 Şubat
    • Ready, Set, Love - 15 Şubat
    • Rhythm + Flow Italy - 19 Şubat
    • Avatar: The Last Airbender - 22 Şubat
    • Formula 1: Drive to Survive 6. sezon - 23 Şubat
    • The Mire Millennium - 28 Şubat

    Mart

    • The Gentlemen - Günü belli değil
    • The Netflix Slam - 3 Mart
    • Hot Wheels Let’s Race - 4 Mart
    • Full Swing 2. sezon - 6 Mart
    • Supersex - 6 Mart
    • The Signal LS - 7 Mart
    • Young Royals 3. sezon - 11 Mart (birinci kısım); 18 Mart (seri finali)
    • Girls5eva 3. sezon - 14 Mart
    • 3 Body Problem - 21 Mart
    • Is It Cake? 3. sezon - 29 Mart

    Nisan - Aralık

    • Ripley - 4 Nisan
    • The Upshaws part 5 - 18 Nisan
    • A Man in Full - Bahar
    • Buying Beverly Hills 2. sezon - Bahar
    • Bridgerton 3. sezon - 16 Mayıs (birinci kısım); 13 Haziran (ikinci kısım)
    • That ‘90s Show 2. sezon - Yaz
    • The Green Glove Gang 2. sezon - Yaz
    • Arcane 2. sezon - Kasım

    Prömiyer tarihi belli olmayan içerikler

    • American Primeval
    • Another Self 2. sezon
    • Anthracite
    • The Asunta Case
    • The Believers
    • Black Doves
    • Bodkin
    • Cobra Kai 6. sezon
    • Crooks
    • Dead Boy Detectives
    • The Decameron
    • The Diplomat 2. sezon
    • Echoes of the Past
    • Élite 8. sezon
    • El Eternauta
    • Emily in Paris 4. sezon
    • The Empress 2. sezon
    • Eric
    • Exploding Kittens
    • Furies
    • Heartstopper 3. sezon
    • Heeramandi: The Diamond Bazaar
    • The Helicopter Heist
    • Jentry Chau vs. The Underworld
    • Jurassic World: Chaos Theory
    • LaLiga 24
    • Love Is Blind: Germany
    • Love Is Blind: UK
    • The Madness
    • Mo 2. sezon
    • Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
    • The Night Agent 2. sezon
    • Nightmares and Daydreams
    • No Good Deed
    • One Hundred Years of Solitude
    • Our Living World
    • Our Oceans
    • Outer Banks 4. sezon
    • Outlast 2. sezon
    • The Perfect Couple
    • Perfect Match 2. sezon
    • Rhythm + Flow 2. sezon
    • Selling Sunset 8. sezon
    • Senna
    • Sprint
    • Squid Game 2. sezon
    • Supacell
    • Sweet Tooth 3. sezon
    • Terminator: The Anime Series
    • Thank You, Next
    • To Kill a Monkey
    • The Ultimatum: Marry or Move On 3. sezon
    • The Umbrella Academy 4. sezon
    • Unsolved Mysteries 4. bölüm
    • Unstable season 3
    • Erin Foster show
    • Katseye global girl group müzik serisi
    • Mike Schur / Ted Danson komedi serisi
    • Vikings: Valhalla 3. sezon
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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