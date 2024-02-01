Netflix 2024 yılında yayınlayacağı içerikleri açıkladı: Hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

Netflix, 2024 yılında yayınlayacağı içerikleri açıkladı. Listede, Avatar: The Last Airbender ve 3 Body Problem gibi prömiyeri yapılacak diziler ile Arcane ve Squid Game gibi yapımlar bulunuyor.