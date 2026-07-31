Netflix bitmiş filmi ofisinden çaldırdı: Kayıp 100 milyon doları bulabilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2026 Netflix için oldukça sıkıntılı bir yıl olmaya devam ediyor. Önce Warner Bros.'u Paramount'a kaptıran, ardından düşen izlenme rakamları yüzünden değer kaybetmeye başlayan şirket, şimdi de benzeri pek görülmemiş bir soygun haberiyle gündemde. 45 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Fortitude adlı savaş filmi, tamamlandıktan sonra gönderildiği Netflix ofisinden çalındı.

Netflix'in Los Angeles'taki ana ofisinde kısa süre önce bir hırsızlık olayının yaşandığı ve bu olay sırasında bazı hard disklerin çalındığı belirtiliyor. Fortitude adlı savaş filminin bitmiş hâli de bu hard disklerden birinin içindeymiş.

Filmin Yapımcıları Netflix'e 105 Milyon Dolarlık Dava Açtı

Ünlü oyuncu Nicolas Cage'in rol aldığı bu savaş filminin çalınması, Netflix'in başını epey ağrıtacak gibi duruyor. Çünkü filmin yapımcıları, eserlerinin kaybolmasından sorumlu tuttukları Netflix'e 105 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

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Netflix'in filme ilgi gösterdiğini ve olası bir satın almayı değerlendirmek için kendilerinden bir kopya istediğini söyleyen yapım ekibi, bu kopyayı Haziran ayında Netflix'e ilettiklerini ve izledikten sonra silmelerini istediklerini söylüyor. Görünen o ki Netflix bu isteği yerine getirmemiş. Bunun üzerine bir de filmin kopyası çalınınca, 45 milyon dolar harcanan filmin daha çıkmadan internete düşmesinin önü açılmış oldu. Yapımcılar bu yüzden Netflix'in kendilerini uğrattığı zararı karşılamasını istiyor.

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Netflix 45 milyon dolarlık filmi filmi ofisinden çaldırdı

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