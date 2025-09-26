Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix'ten nükleer savaş filmi: A House of Dynamite'ın yeni fragmanı yayınlandı

    Oscarlı sinemacı Kathryn Bigelow'un merakla beklenen A House of Dynamite filminden yeni bir fragman yayınlandı. Film, nükleer bir savaş sırasında yaşanacakları ele alıyor.

    Netflix'ten nükleer savaş filmi: A House of Dynamite'ın yeni fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak ne dikkat çekici yapımlardan biri de A House of Dynamite olacak. Nükleer bir savaşın ilk saatlerine odaklanan film, gerek konusu, gerekse Oscar ödüllü Kathryn Bigelow'un (The Hurt Locker) imzasını taşımasıyla merak uyandırıyor. Filmin dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde aldığı övgüler, beklentileri daha da arttırıyor.

    Yılın en çok konuşulacak filmlerinden biri olması beklenen A House of Dynamite için bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.

    A House of Dynamite, 24 Ekim'de Netflix'te Yayınlanacak

    A House of Dynamite, nereden fırlatıldığı bilinmeyen bir nükleer bombanın ABD'ye doğru ilerlerdiği bir felaket senaryosunu işliyor. Böyle bir senaryoda neler yaşanacağını olabildiğince gerçekçi bir şekilde ekrana taşımayı hedefleyen A House of Dynamite, Beyaz Saray'daki ekibin bu füzenin nereden geldiğini ve nasıl karşılık vereceklerini belirlemek için zamana karşı verdiği yarışı konu alıyor.

    Filmin oyuncu kadrosunda Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee ve Jason Clarke yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    azerbaycandan araba almak ford kuga 1.5 ecoboost yorum hamile gibi göbeğim var ne yapmalıyım whatsapp sessize alınan kişileri görme sahibinden ilana bakanlar görülür mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum