Netflix'ten nükleer savaş filmi: A House of Dynamite'ın yeni fragmanı yayınlandı

Yılın en çok konuşulacak filmlerinden biri olması beklenen A House of Dynamite için bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.
A House of Dynamite, 24 Ekim'de Netflix'te Yayınlanacak
A House of Dynamite, nereden fırlatıldığı bilinmeyen bir nükleer bombanın ABD'ye doğru ilerlerdiği bir felaket senaryosunu işliyor. Böyle bir senaryoda neler yaşanacağını olabildiğince gerçekçi bir şekilde ekrana taşımayı hedefleyen A House of Dynamite, Beyaz Saray'daki ekibin bu füzenin nereden geldiğini ve nasıl karşılık vereceklerini belirlemek için zamana karşı verdiği yarışı konu alıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee ve Jason Clarke yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: