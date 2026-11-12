Netflix, büyük bütçeli animasyon filmi Ray Gunn'ın yeni fragmanını paylaştı

Yapay Zeka Özeti:
- Netflix, Oscar ödüllü Brad Bird'ün merakla beklenen yeni yapımı Ray Gunn'dan yeni bir fragman yayınladı. 150 milyon dolar bütçeli film, insanların ve uzaylıların birlikte yaşadığı retro bir dünyada geçiyor. Dünyadaki son insan özel dedektif olan Ray Gunn'ın gizemli bir skandalı çözme macerasını işleyen yapım, kara film ve bilim kurgu ögelerini harmanlıyor. Yıldız isimlerin seslendirdiği heyecan verici animasyon, 18 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Bu yıl yayınlayacağı en dikkat çekici filmlerden biri olan Ray Gunn için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, bugün filmin yeni fragmanını paylaştı.
Ray Gunn, Netflix'in En Büyük Animasyon Filmlerinden Biri Olacak
150 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen Ray Gunn, insanların ve uzaylıların bir arada yaşadığı retro-futuristik bir dünyada geçiyor. Hikâyenin merkezinde, dünyadaki son insan özel dedektif olan Raymond "Ray" Gunn yer alıyor. Ray yeni bir vakaya bakmaya başlayınca, kariyerini hatta hayatını tehdit eden büyük bir skandalın tam ortasında kalan uzaylı pop yıldızı Venus Nova'nın karmaşık dünyasına çekiliyor. Fragmandan da görüleceği üzere Ray Gunn; uçan arabalar, roket çantaları ve tehlikeli yaratıklarla dolu bir hikâyeyle bilim kurgu ve kara film (film noir) türlerini harmanlıyor.
Ray Gunn'ı Sam Rockwell'in seslendirdiği filmin seslendirme kadrosunda Scarlett Johansson, Tom Waits, Matt Berry, Bobby Cannavale, Alan Tudyk gibi ünlü isimler yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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