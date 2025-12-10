Netflix, yeni yerli dizisi Ayrılık da Sevdaya Dahil'in yayın tarihini açıkladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımların sayısını arttırmaya devam eden Netflix, önümüzdeki ay yerli dizilerine bir yenisini daha ekleyecek. Usta yönetmen Yavuz Turgul'un imzasını taşıyan Ayrılık da Sevdaya Dahil, 15 Ocak'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Dizinin yayın tarihini resmi olarak duyuran Netflix Türkiye, bu duyuruyla birlikte diziden yeni görseller de paylaştı.

Ayrılık da Sevdaya Dahil, 15 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak

Eşkiya, Muhsin Bey, Gönül Yarası gibi unutulmaz filmlere imza atan Yavuz Turgul'un ilk dizi projesi olmasıyla dikkat çeken Ayrılık da Sevdaya Dahil, tefeci bir ailenin içinde büyüyen Kemal ile senaryo yazarı Afife’nin yollarının kesişmesiyle başlıyor. Tahsilatçılık yapan Kemal, daima kurallar, borçlar ve güç dengeleri üzerinden var olurken; Afife ise mecburen işlettiği bir lokantada, hayata tutunmaya çalışmaktadır. Kemal, bir borç meselesi yüzünden Afife'yle karşı karşıya gelince; erdemin, vicdanın ve aşkın sandığından çok daha farklı anlamlar taşıdığını keşfetmeye başlayacaktır.

Dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengier, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik, Can Yılmaz gibi isimler eşlik ediyor.

Yavuz Turgul'un yaratıcısı olduğu dizinin senaryosunu Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş kaleme aldı. Yönetmen koltuğunu ise Selim Demirdelen ile Kurtcebe Turgul paylaşıyor.

