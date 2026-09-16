Netflix, Ben Affleck imzalı Animals'ın fragmanını ve yayın tarihini paylaştı

Animals, 9 Ekim'de Netflix'te İzleyici ile Buluşacak.
Filmin yayın tarihini 9 Ekim olarak belirleyen Netflix, bu duyuruyla birlikte filmden ilk fragmanı da paylaştı.
Ben Affleck filmde Los Angeles'ın belediye başkanlığına aday olan bir politikacıyı canlandırıyor. Kerry Washington (Scandal, Django Unchained) ise onun eşine hayat veriyor. Animals, çiftin ufak oğullarının kaçırılmasıyla başlayan gerilim dolu sürece odaklanıyor. Seçim kampanyası sırasında neredeyse tüm servetlerini harcamış olan çift, kısa sürede fidye parasını toplayabilmek için ellerini kirletmek zorunda kalıyor.
Oyuncu kadrosunda Ben Affleck ve Kerry Washington'a Gillian Anderson, Steven Yeun, Luis Gerardo Méndez, Adriana Paz, Ray Fisher gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: