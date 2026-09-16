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    Netflix, Ben Affleck imzalı Animals'ın fragmanını ve yayın tarihini paylaştı

    Ben Affleck'in Netflix çatısı altında hayata geçirdiği yeni filmi Animals, çok yakında izleyici ile buluşacak. Netflix, merakla beklenen filmin ilk fragmanını ve yayın tarihini paylaştı.

    Netflix, Ben Affleck imzalı Animals'ın fragmanını ve yayın tarihini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Animals olacak. Gerilim türündeki film, yönetmen olarak Gone Baby Gone, The Town, Argo gibi başarılı filmlere imza atan Ben Affleck'in imzasını taşımasıyla merak uyandırıyor. Animals'ın yazıp yöneten Affleck, aynı zamanda başrolde de yer alıyor.

    Animals, 9 Ekim'de Netflix'te İzleyici ile Buluşacak.

    Filmin yayın tarihini 9 Ekim olarak belirleyen Netflix, bu duyuruyla birlikte filmden ilk fragmanı da paylaştı.

    Ben Affleck filmde Los Angeles'ın belediye başkanlığına aday olan bir politikacıyı canlandırıyor. Kerry Washington (Scandal, Django Unchained) ise onun eşine hayat veriyor. Animals, çiftin ufak oğullarının kaçırılmasıyla başlayan gerilim dolu sürece odaklanıyor. Seçim kampanyası sırasında neredeyse tüm servetlerini harcamış olan çift, kısa sürede fidye parasını toplayabilmek için ellerini kirletmek zorunda kalıyor.

    Oyuncu kadrosunda Ben Affleck ve Kerry Washington'a Gillian AndersonSteven YeunLuis Gerardo MéndezAdriana PazRay Fisher gibi isimler eşlik ediyor.

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