Netflix, Ben Affleck’in yapay zeka girişimi satın aldı

Satın alma anlaşmasıyla birlikte InterPositive’in 16 kişilik mühendis ve araştırmacı ekibi doğrudan Netflix’in teknoloji kadrosuna dahil olacak. Böylece şirket, film ve televizyon prodüksiyon süreçlerinde yapay zeka destekli araçları geliştirme ve uygulama konusunda yeni bir kapasite kazanmış olacak.
Ham görüntüleri işliyor
Ben Affleck, InterPositive’i 2022 yılında kurma kararının, prodüksiyon süreçlerinde yapay zekanın yükselişini yakından gözlemlemesiyle ortaya çıktığını belirtiyor. Affleck’e göre sektördeki mevcut araçlar, film yapımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak konusunda yetersizdi.
InterPositive’in teknolojisi, son dönemde popülerleşen metinden görüntü üreten yapay zeka modellerinden farklı bir yaklaşım benimsiyor. Sistem, üretim aşamasındaki projelerden gelen ham görüntüleri analiz ederek post-prodüksiyon sürecinde kullanılabilecek yeni varlıklar oluşturuyor.
Böylece renk düzenlemeleri, görüntü birleştirmeleri ve özel efekt geliştirme süreçleri daha hızlı ve verimli gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yapay zeka modelleri arka planların değiştirilmesi, kadrajın yeniden düzenlenmesi ve sahnelerde görünmemesi gereken dublör kabloları gibi unsurların silinmesi gibi işlemleri de kolaylaştırıyor.
InterPositive’in dikkat çeken bir diğer özelliği ise yapay zeka modellerinin her projeye özel olarak eğitilmesi. Model, belirli bir film veya diziye ait ham görüntüler üzerinden eğitildiği için ortaya çıkan varlıklar doğrudan yönetmenin ve görüntü yönetmeninin estetik tercihleriyle uyumlu oluyor.
Bu yönüyle InterPositive, çalışabilmesi için ham görüntülere ihtiyaç duyması nedeniyle insan üretiminin süreçte merkezi bir rol oynamasına da olanak tanıyor. Netflix, InterPositive teknolojisinin platformun kendi yapımlarında ne zaman ve nasıl kullanılacağını henüz açıklamadı.
