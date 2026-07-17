Netflix yatırımcıları etkilediği için izlenme rakamlarını artık daha az paylaşacak

Tam Boyutta Gör Netflix, dijital platformlar arasındaki yarışta zirvedeki yerini koruyor olsa da bir yandan artan rekabet, diğer yandan değişen kullanıcı davranışları derken şu sıralar zorlu bir dönemden geçiyor. Şirketin hisseleri geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40 düşmüş durumda. Ayrıca son günlerde yayınlanan raporlar, şirketin kullanıcılarını platformda tutmakta zorlandığını gösteriyor. Tam da bu dönemde Netflix'ten, bu raporların doğru bir noktaya parmak bastığını ispatlar nitelikte bir karar geldi.

Neler İzledik raporu bundan sonra yılda bir yayınlanacak

2023'ten bu yana altı ayda bir "Neler İzledik" raporları yayımlayarak abonelerin platformda ne kadar süre geçirdiğini ve hangi dizileri ne kadar izlediğini detaylı şekilde paylaşan Netflix, artık bunu daha az yapacak. Şirket, yatırımcılarıyla bir araya geldiği son toplantıda, "Neler İzledik" raporunun bundan sonra yılda bir kez yayınlanacağını duyurdu.

Netflix'e göre bu değişikliğin amacı, yatırımcıların odağını dizi ve filmlerin performansından uzaklaştırıp şirketin gelir ve faaliyet kârı gibi temel finansal göstergelerine çevirmek. Şirket, asıl önemli olanın bu veriler olduğunu savunuyor.

Şu anda böyle bir değişime gidilmesi tesadüf değil elbette. Analistler, kullanıcıların artık Netflix'te daha az vakit geçirdiğini söylüyor. Nitekim daha birkaç hafta önce Bloomberg, tam da bu soruna değinen kapsamlı bir makale yayımladı. Netflix'in resmi verilerinin masaya yatırıldığı makale, Netflix için endişe verici bir kaç gerçeği ortaya çıkardı. Bunların en büyüğü ise pek çok Netflix dizisinin ilk sezondan sonra adeta çakılması. Netflix sürekli yeni içerikler sunuyor olsa da izleyiciler ilk sezondan sonra izlemeyi bıraktığı için toplam etkileşim süresinin düşmesi kaçınılmaz oluyor.

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Netflix ise bu eleştirilere katılmıyor. Şirket yöneticileri, kullanıcı etkileşimi konusunda rakiplerine kıyasla hâlâ güçlü bir konumda olduklarını savunuyor. Nitekim Netflix CEO'su Ted Sarandos da ikinci sezonlarda yaşanan izleyici düşüşünün sektör genelinde görülen seviyelerin altında olduğunu vurguluyor.

Netflix ayrıca artık yalnızca toplam izlenme süresine odaklanmadığını da belirtiyor. Şirkete göre kullanıcıların platformda geçirdiği saat sayısından ziyade, bu sürenin platforma ne kadar değer kattığı daha önemli. Yani Netflix, her izlenen saatin aynı değere sahip olmadığını, kullanıcı memnuniyeti ve içerik çeşitliliği gibi unsurların da değerlendirmeye katılması gerektiğini savunuyor.

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Netflix bundan sonra izlenme rakamlarını daha az paylaşacak

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