Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix CEO'su DC evrenine yönelik planlarına değindi; Daha fazla DC uyarlaması görebiliriz

    Warner Bros'u satın alarak DC Comics'in de haklarını alacak olan Netflix, DC evrenine dair planları hakkında ilk detayları paylaştı. Netflix yönetiminde daha fazla DC dizisi görebiliriz.

    Netflix CEO'su DC evrenine yönelik planlarına değindi; Daha fazla DC uyarlaması görebiliriz Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi dün Hollywood'da tarihi bir anlaşma gerçekleşti. Netflix, Hollywood'un en köklü ve en büyük stüdyolarından olan Warner Bros.'u 82.7 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Bu anlaşmanın tamamlanması muhtemelen 2026'nın son çeyreğini bulacak olsa da Netflix daha şimdiden Warner Bros.'a dair planlarını paylaştı. Bu bağlamda, DC evrenine dair planlara da değinildi.

    Netflix, Penguin Gibi DC Dizilerinin Sayısını Arttırmayı Planlıyor

    Warner Bros. anlaşmasıyla birlikte DC Comics'in de yeni sahibi hâline gelecek olan Netflix, DC çizgi romanlarını Netflix dizilerine dönüştürebilir  En azından Netflix CEO'su Ted Sarandos'un açıklamaları buna işaret ediyor. DC'ye yönelik planları sorulan Sarandos, "Bu serilerde sadece büyük bütçeli filmler yapmanın ötesini düşünmelisiniz. Mesela DC evreninden Penguin şahane bir diziye dönüştü." diyerek, bu tarz dizi projelerinden daha fazla göreceğimizin sinyallerini verdi.

    Aslında Warner Bros. da Green Lantern ve Paradise Lost gibi dizilerle sinematik evrenini TV tarafıyla desteklemeyi planlıyordu. Ancak Netflix'in DC'yi devralması, dizi tarafındaki DC işlerini çok daha ön plana taşıyabilir.

    Elbette bu Netflix'in sadece dizi tarafına odaklanacağı anlamına gelmiyor. Aksine şirket, Warner Bros.'un filmlerinin sinemalarda gösterilmeye devam etmesine izin vereceğini belirtiyor. Yani Netflix yönetiminde de büyük bütçeli DC filmleri çekilip sinemalarda gösterilebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 5 saat önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    e ihaleden araç aldıktan sonraki işlemler eski paket sigara sert koltuk süngeri nasıl yumuşar sürekli iddaa tutturan adam paket geçersiz göründüğünden uygulama yüklenmedi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1
    EXA TREND3 C1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum