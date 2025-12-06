Netflix CEO'su DC evrenine yönelik planlarına değindi; Daha fazla DC uyarlaması görebiliriz

Netflix, Penguin Gibi DC Dizilerinin Sayısını Arttırmayı Planlıyor
Warner Bros. anlaşmasıyla birlikte DC Comics'in de yeni sahibi hâline gelecek olan Netflix, DC çizgi romanlarını Netflix dizilerine dönüştürebilir En azından Netflix CEO'su Ted Sarandos'un açıklamaları buna işaret ediyor. DC'ye yönelik planları sorulan Sarandos, "Bu serilerde sadece büyük bütçeli filmler yapmanın ötesini düşünmelisiniz. Mesela DC evreninden Penguin şahane bir diziye dönüştü." diyerek, bu tarz dizi projelerinden daha fazla göreceğimizin sinyallerini verdi.
Aslında Warner Bros. da Green Lantern ve Paradise Lost gibi dizilerle sinematik evrenini TV tarafıyla desteklemeyi planlıyordu. Ancak Netflix'in DC'yi devralması, dizi tarafındaki DC işlerini çok daha ön plana taşıyabilir.
Elbette bu Netflix'in sadece dizi tarafına odaklanacağı anlamına gelmiyor. Aksine şirket, Warner Bros.'un filmlerinin sinemalarda gösterilmeye devam etmesine izin vereceğini belirtiyor. Yani Netflix yönetiminde de büyük bütçeli DC filmleri çekilip sinemalarda gösterilebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ileri casusluk ekipmanı...