Netflix CEO'su DC evrenine yönelik planlarına değindi; Daha fazla DC uyarlaması görebiliriz

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi dün Hollywood'da tarihi bir anlaşma gerçekleşti. Netflix, Hollywood'un en köklü ve en büyük stüdyolarından olan Warner Bros.'u 82.7 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Bu anlaşmanın tamamlanması muhtemelen 2026'nın son çeyreğini bulacak olsa da Netflix daha şimdiden Warner Bros.'a dair planlarını paylaştı. Bu bağlamda, DC evrenine dair planlara da değinildi.

Netflix, Penguin Gibi DC Dizilerinin Sayısını Arttırmayı Planlıyor

Warner Bros. anlaşmasıyla birlikte DC Comics'in de yeni sahibi hâline gelecek olan Netflix, DC çizgi romanlarını Netflix dizilerine dönüştürebilir En azından Netflix CEO'su Ted Sarandos'un açıklamaları buna işaret ediyor. DC'ye yönelik planları sorulan Sarandos, "Bu serilerde sadece büyük bütçeli filmler yapmanın ötesini düşünmelisiniz. Mesela DC evreninden Penguin şahane bir diziye dönüştü." diyerek, bu tarz dizi projelerinden daha fazla göreceğimizin sinyallerini verdi.

Netflix, Warner Bros. için başlatılan teklif savaşını kazandı 1 gün önce eklendi

Aslında Warner Bros. da Green Lantern ve Paradise Lost gibi dizilerle sinematik evrenini TV tarafıyla desteklemeyi planlıyordu. Ancak Netflix'in DC'yi devralması, dizi tarafındaki DC işlerini çok daha ön plana taşıyabilir.

Elbette bu Netflix'in sadece dizi tarafına odaklanacağı anlamına gelmiyor. Aksine şirket, Warner Bros.'un filmlerinin sinemalarda gösterilmeye devam etmesine izin vereceğini belirtiyor. Yani Netflix yönetiminde de büyük bütçeli DC filmleri çekilip sinemalarda gösterilebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: