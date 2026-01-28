Netflix CEO'su Warner Bros anlaşmasını savunmak için senato karşısına çıkacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Hollywood'un ikonik stüdyolarından Warner Bros.'u satın almak için Warner yönetimiyle anlaşan Netflix, Hollywood'da dengeleri değiştirecek bu anlaşmayı tamamlayabilmek için ABD yönetimini de ikna etmek zorunda kalacak. Bir yandan Warner Bros. hissedarlarının bu anlaşmayı onaylamasını bekleyen Netflix, diğer yandan devlet kurumlarından gerekli onayları alabilmek için önemli hamleler yapıyor.

Netflix-Warner Bros. Anlaşması Senatoda Görüşülecek

ABD Senatosu tarafından görevlendirilen komite, önümüzdeki hafta Netflix-Warner Bros. anlaşmasına odaklanan bir oturum düzenleyecek. Anlaşmanın ABD'de yaratabileceği olası yan etkilerin ve Netflix'in sektörde tekel oluşturma ihtimalinin masaya yatırılacağı bu oturumda, Netflix CEO'su Ted Sarandos da ifade verecek. Bu komitenin başında yer alan Senatör Mike Lee, daha önce verdiği bir demeçte, bu anlaşmanın antitröst (tekelcilik karşıtı) kuralları konusunda ciddi soru işaretleri barındığını söylemişti. Bu yüzden Sarandos'u Senatoda zor sorular bekliyor olacak.

Netflix bu yıl içeriğe 20 milyar dolar harcayacak 6 gün önce eklendi

Warner Bros.'u Netflix'in elinden almak isteyen Paramount'un mevcut yönetiminin Donald Trump'ın başlıca destekçilerinden olması Netflix için işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Paramount'u kontrol eden Larry Ellison'ın (kendisi teknoloji şirketi Oracle'ın da kurucusu) Senatoda da pek çok destekçisi bulunuyor. Ellison ailesinin bu bağlantıları devreye sokup Netflix anlaşmasını baltalamak için kulis çalışmalarına başladığı haftalardır konuşuluyor.

Netice ne olursa olsun, bu Warner Bros. anlaşması daha çok su kaldıracak gibi görünüyor.. Paramount'un işe dâhil olmasıyla daha da karmaşıklaşan sürecin sonucu ulaşması yıllarca sürebilir.

