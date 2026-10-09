Netflix çok sayıda çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Netflix En Son 2022'de Böyle Bir Küçülme Yaşamıştı
Netflix henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da Deadline'a konuşan kaynaklar bunun kayda değer bir işten çıkarma dalgası olacağını söylüyor. Bir diğer sektör kaynağı olan Puck, şirketin personelinin yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarabileceğini söylüyor. Bu işten çıkarma dalgasından etkilenecek personelin bugünden itibaren bilgilendirilmeye başlanacağı düşünülüyor.
Eğer bu duyumlar doğru çıkarsa Netflix 2022'den beri ilk kez böylesine büyük bir işten çıkarma yapmış olacak. Son dört yılda şirkette böylesine büyük bir işten çıkarma yaşanmıyordu. Ancak şirkette işler değişmiş görünüyor.
Netflix CEO'su Ted Sarandos da geçtiğimiz hafta katıldığı bir konferansta işlerin bekledikleri kadar iyi gitmediğinin sinyallerini vermiş ve "İstediğim kadar hızlı büyümüyoruz ve bunu hızlandırmak için çalışıyoruz." demişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
burada neden yorum yok ?