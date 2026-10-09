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    Netflix çok sayıda çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

    Son dönemde artan rekabet sebebiyle zor bir dönemden geçen Netflix, küçülmeye gidecek gibi duruyor. Gelen son haberler kayda değer bir işten çıkarma dalgasına işaret ediyor.

    Netflix çok sayıda çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, dijital platformlar arasında hâlâ zirvede olsa da bir yandan artan rekabet, diğer yandan değişen kullanıcı davranışları derken şu sıralar zorlu bir dönemden geçiyor. Warner Bros.'u Paramount'a kaptırmasından da yara alan Netflix'in hisseleri yılın başından bu yana kayda değer ölçüde düşmüş durumda. Görünen o ki bu düşüş bazı Netflix çalışanlarının da başını yakacak. Zira Deadline tarafından elde edilen bilgiler, şirketin yakında çok sayıda çalışanının işine son vereceğini gösteriyor.

    Netflix En Son 2022'de Böyle Bir Küçülme Yaşamıştı

    Netflix henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da Deadline'a konuşan kaynaklar bunun kayda değer bir işten çıkarma dalgası olacağını söylüyor. Bir diğer sektör kaynağı olan Puck, şirketin personelinin yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarabileceğini söylüyor. Bu işten çıkarma dalgasından etkilenecek personelin bugünden itibaren bilgilendirilmeye başlanacağı düşünülüyor.

    Eğer bu duyumlar doğru çıkarsa Netflix 2022'den beri ilk kez böylesine büyük bir işten çıkarma yapmış olacak. Son dört yılda şirkette böylesine büyük bir işten çıkarma yaşanmıyordu. Ancak şirkette işler değişmiş görünüyor.

    Netflix CEO'su Ted Sarandos da geçtiğimiz hafta katıldığı bir konferansta işlerin bekledikleri kadar iyi gitmediğinin sinyallerini vermiş ve "İstediğim kadar hızlı büyümüyoruz ve bunu hızlandırmak için çalışıyoruz." demişti.

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    arel.gr 41 dakika önce

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